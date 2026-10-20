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Champions League
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK in der Champions League?

Champions League
Sabah FK - Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund

Dortmund braucht den Dreier: Nach dem holprigen Start in die Champions League ist Borussia Dortmund beim aserbaidschanischen Außenseiter Sabah FK zum Siegen verdammt. Wo Fans das wegweisende Match des BVB live im TV und Stream mitverfolgen können, erfahrt Ihr bei GOAL.

Nach der enttäuschenden 0:1-Pleite gegen Bodø/Glimt steht die Mannschaft von Niko Kovac in der Champions League unter Druck. Um den Anschluss in der Ligaphase nicht zu verlieren, reist Borussia Dortmund am dritten Spieltag zum Auswärtsspiel nach Aserbaidschan.

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Beim Duell gegen Sabah FK im Olympiastadion Baku will der BVB Wiedergutmachung leisten. Der Anpfiff der Partie erfolgt bereits am frühen Dienstagabend um 18:45 Uhr.

DAZN, Amazon Prime oder Free-TV?  SPOX klärt auf, wo Ihr den BVB am dritten Spieltag der Champions League anschauen könnt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK in der Champions League?

In der aktuellen Spielzeit teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragungsrechte für die Königsklasse nach dem bekannten Schlüssel: Während DAZN fast alle Begegnungen der Champions League in voller Länge live zeigt, sichert sich Amazon Prime Video an jedem Dienstagabend eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung exklusiv.

Obwohl Borussia Dortmund am Dienstag im Einsatz ist, läuft die Begegnung gegen Sabah FK nicht bei Amazon Prime Video. Stattdessen hält DAZN die Exklusivrechte für das wichtige BVB-Auswärtsspiel in Baku. Eine Übertragung im frei empfangbaren Free-TV wird es für dieses Match nicht geben.

Wer live dabei sein möchte, kann von einer aktuellen Rabattaktion profitieren: DAZN reduziert den Preis für das 24-Monats-Abo derzeit auf monatlich 24,99 Euro. Im Vergleich zum flexiblen Monatsabo für 44,99 Euro spart man somit jeden Monat 20 Euro, was einem jährlichen Preisvorteil von 240 Euro entspricht.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt und richtet sich an alle Fußballfans, die das volle Programm aus Bundesliga, Champions League und internationalen Top-Ligen streamen wollen. Zu beachten ist dabei, dass die Königsklassen-Rechte bei DAZN nur noch für die laufende Saison gelten.

Spiel

Sabah FK - Borussia Dortmund

Datum

Dienstag, 20. Oktober 2026

Anstoß

18:45 Uhr

Ort

Olympiastadion Baku (Aserbaidschan)

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN (Paket: DAZN Unlimited)

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK in der Champions League?- alle Informationen zur Übertragung auf DAZN

Für die kostenpflichtige Live-Übertragung bei DAZN begleitet euch Freddy Harder als Kommentator im Einzelspiel durch die vollen 90 Minuten der Partie. Als Moderator für den Champions-League-Dienstag schickt DAZN Jochen Stutzky ins Rennen, während Sebastian Kneißl den Part des Experten übernimmt. Als Reporter direkt vor Ort ist zudem Andres Veredas im Einsatz.

Falls ihr die Schwarzgelben lieber im Rahmen der DAZN-Konferenz verfolgen möchtet, werdet ihr von Kommentator Mario Rieker durch das Spiel geführt. Parallel zum BVB-Auftritt wird um 18:45 Uhr auch das Duell zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag angepfiffen.

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Fußball heute live: Sabah FK vs. Borussia Dortmund bei DAZN

Spiel

Sabah FK - Borussia Dortmund

Übertragungsstart

18:00 Uhr

Kommentator

Freddy Harder

Experte

Sebastian Kneißl

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Sabah FK in der Champions League?- die Dienstagsspiele der CL am 3. Spieltag

Anstoß

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

Fenerbahçe Istanbul

Slavia Prag

18:45 Uhr

Sabah FK

Borussia Dortmund

21:00 Uhr

AS Rom

ŠK Slovan Bratislava

21:00 Uhr

FC Porto

PSV Eindhoven

21:00 Uhr

FC Liverpool

FC Villarreal

21:00 Uhr

Manchester City

AEK Athen

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain

FC Barcelona

21:00 Uhr

SSC Neapel

FK Bodø/Glimt

21:00 Uhr

VfB Stuttgart

Atlético Madrid

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