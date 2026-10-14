Borussia Dortmund hat mit dem 3:2 gegen den FC Villarreal einen erfolgreichen Start in die Champions League hingelegt. Nun muss der BVB erstmals auswärts ran und will in Norwegen den nächsten Sieg nachlegen. Gegner ist der FK Bodö/Glimt, der zum Auftakt beim FC Bayern München deutlich mit 0:5 unterlag. Sämtliche Gegentreffer kassierten die Norweger dabei nach der Pause.
Am heutigen Mittwoch führt die Reise der Dortmunder ins Aspmyra Stadion nach Bodø. Dort wartet die zweite Aufgabe der Ligaphase auf die Mannschaft von Borussia Dortmund - los geht es um 21 Uhr.
DAZN, Amazon Prime Video oder Free-TV: Wo wird das BVB-Spiel live übertragen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League im TV und Livestream.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League?
Das Duell zwischen Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist heute exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Grundsätzlich zeigt DAZN nahezu alle Partien der Königsklasse: Lediglich dienstags läuft jeweils ein Spiel exklusiv bei Amazon Prime Video, während mittwochs sämtliche Begegnungen beim Streaminganbieter zu sehen sind.
Da sieben Spiele zeitgleich um 21 Uhr beginnen, gehört auch das Duell des BVB zum Angebot der Konferenz. Eine alternative Übertragung gibt es nicht. Weder Amazon Prime Video noch ein Free-TV-Sender zeigen die Partie aus Norwegen.
Wer ein Abonnement abschließen möchte, kann derzeit von einem Aktionspreis profitieren. Das 24-Monats-Abo ist bereits ab 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Gegenüber dem flexiblen Monatstarif für regulär 44,99 Euro bedeutet das eine monatliche Ersparnis von 20 Euro - auf zwölf Monate gerechnet also 240 Euro.
Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Fußballfans können sich damit einen günstigeren Zugang zu Spielen der Champions League, der Bundesliga und internationaler Ligen sichern. Achtung: Die Königsklasse sieht man nur noch diese Saison bei DAZN, der Streamingdienst verliert die Rechte danach.
Spiel
FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
Datum
14. Oktober 2026
Anstoß
21:00 Uhr
Ort
Aspmyra Stadion, Bodö
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League? - Übertragung bei DAZN
Wer sich vor dem Anpfiff auf den Champions-League-Abend einstimmen möchte, kann bei DAZN bereits früher einschalten. Die Übertragung des Dortmunder Einzelspiels startet um 20.30 Uhr und bietet damit eine halbe Stunde Vorlauf bis zum Beginn der Partie.
Durch die Sendung führt Daniel Herzog, Jan Platte kommentiert das Geschehen auf dem Platz. Als Experte und Co-Kommentator unterstützt Nils Petersen die Übertragung. Wer stattdessen die Konferenz verfolgt, hört Nico Seepe am Mikrofon.
Fußball heute live: Bodö/Glimt vs. BVB bei DAZN
Spiel
FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
Übertragungsstart
20:30 Uhr
Moderator
Daniel Herzog
Kommentator
Jan Platte
Experte
Nils Petersen
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse
Termin
Begegnung
Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr
RC Lens – Sporting Lissabon
Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr
Sabah FK – Slavia Prag
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Galatasaray Istanbul – FC Barcelona
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
RB Leipzig – PSV Eindhoven
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
FC Arsenal – LOSC Lille
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Atlético Madrid – Manchester United
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
FC Villarreal – SSC Neapel
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Viking Stavanger – FC Bayern München
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Inter Mailand – FC Brügge
Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr
LASK – FC Liverpool
Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr
Feyenoord Rotterdam – Como 1907
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Schachtar Donezk – AEK Athen
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Real Betis Balompié – FC Porto
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
AS Rom – Real Madrid
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Manchester City – Paris Saint-Germain
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund