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Champions League
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Filip Knopp
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League?

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund
Bodö/Glimt
Borussia Dortmund
Champions League

Für Borussia Dortmund steht in der Champions League der erste Auftritt in der Fremde an: Der BVB gastiert beim FK Bodö/Glimt in Norwegen. Doch wo wird das Duell live gezeigt – bei DAZN, Amazon Prime Video oder sogar im Free-TV? GOAL teilt alle Informationen zur Übertragung.

Borussia Dortmund hat mit dem 3:2 gegen den FC Villarreal einen erfolgreichen Start in die Champions League hingelegt. Nun muss der BVB erstmals auswärts ran und will in Norwegen den nächsten Sieg nachlegen. Gegner ist der FK Bodö/Glimt, der zum Auftakt beim FC Bayern München deutlich mit 0:5 unterlag. Sämtliche Gegentreffer kassierten die Norweger dabei nach der Pause.

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Am heutigen Mittwoch führt die Reise der Dortmunder ins Aspmyra Stadion nach Bodø. Dort wartet die zweite Aufgabe der Ligaphase auf die Mannschaft von Borussia Dortmund - los geht es um 21 Uhr.

DAZN, Amazon Prime Video oder Free-TV: Wo wird das BVB-Spiel live übertragen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League im TV und Livestream.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League?

Das Duell zwischen Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist heute exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Grundsätzlich zeigt DAZN nahezu alle Partien der Königsklasse: Lediglich dienstags läuft jeweils ein Spiel exklusiv bei Amazon Prime Video, während mittwochs sämtliche Begegnungen beim Streaminganbieter zu sehen sind.

Da sieben Spiele zeitgleich um 21 Uhr beginnen, gehört auch das Duell des BVB zum Angebot der Konferenz. Eine alternative Übertragung gibt es nicht. Weder Amazon Prime Video noch ein Free-TV-Sender zeigen die Partie aus Norwegen.

Wer ein Abonnement abschließen möchte, kann derzeit von einem Aktionspreis profitieren. Das 24-Monats-Abo ist bereits ab 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Gegenüber dem flexiblen Monatstarif für regulär 44,99 Euro bedeutet das eine monatliche Ersparnis von 20 Euro - auf zwölf Monate gerechnet also 240 Euro.

Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Fußballfans können sich damit einen günstigeren Zugang zu Spielen der Champions League, der Bundesliga und internationaler Ligen sichern. Achtung: Die Königsklasse sieht man nur noch diese Saison bei DAZN, der Streamingdienst verliert die Rechte danach.

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Spiel

FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund

Datum

14. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Aspmyra Stadion, Bodö

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Wer sich vor dem Anpfiff auf den Champions-League-Abend einstimmen möchte, kann bei DAZN bereits früher einschalten. Die Übertragung des Dortmunder Einzelspiels startet um 20.30 Uhr und bietet damit eine halbe Stunde Vorlauf bis zum Beginn der Partie.

Durch die Sendung führt Daniel Herzog, Jan Platte kommentiert das Geschehen auf dem Platz. Als Experte und Co-Kommentator unterstützt Nils Petersen die Übertragung. Wer stattdessen die Konferenz verfolgt, hört Nico Seepe am Mikrofon.

Fußball heute live: Bodö/Glimt vs. BVB bei DAZN

Spiel

FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund

Übertragungsstart

20:30 Uhr

Moderator

Daniel Herzog

Kommentator

Jan Platte

Experte

Nils Petersen

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

RC Lens – Sporting Lissabon

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

Sabah FK – Slavia Prag

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Arsenal – LOSC Lille

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Atlético Madrid – Manchester United

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Villarreal – SSC Neapel

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Viking Stavanger – FC Bayern München

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Brügge

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

LASK – FC Liverpool

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Como 1907

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Schachtar Donezk – AEK Athen

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Real Betis Balompié – FC Porto

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

AS Rom – Real Madrid

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Manchester City – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund

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