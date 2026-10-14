Borussia Dortmund hat mit dem 3:2 gegen den FC Villarreal einen erfolgreichen Start in die Champions League hingelegt. Nun muss der BVB erstmals auswärts ran und will in Norwegen den nächsten Sieg nachlegen. Gegner ist der FK Bodö/Glimt, der zum Auftakt beim FC Bayern München deutlich mit 0:5 unterlag. Sämtliche Gegentreffer kassierten die Norweger dabei nach der Pause.

Am heutigen Mittwoch führt die Reise der Dortmunder ins Aspmyra Stadion nach Bodø. Dort wartet die zweite Aufgabe der Ligaphase auf die Mannschaft von Borussia Dortmund - los geht es um 21 Uhr.

DAZN, Amazon Prime Video oder Free-TV: Wo wird das BVB-Spiel live übertragen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League im TV und Livestream.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League?

Das Duell zwischen Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist heute exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Grundsätzlich zeigt DAZN nahezu alle Partien der Königsklasse: Lediglich dienstags läuft jeweils ein Spiel exklusiv bei Amazon Prime Video, während mittwochs sämtliche Begegnungen beim Streaminganbieter zu sehen sind.

Nächste Spiele BOD Champions League 15:00 BVB Ansehen

Da sieben Spiele zeitgleich um 21 Uhr beginnen, gehört auch das Duell des BVB zum Angebot der Konferenz. Eine alternative Übertragung gibt es nicht. Weder Amazon Prime Video noch ein Free-TV-Sender zeigen die Partie aus Norwegen.

Wer ein Abonnement abschließen möchte, kann derzeit von einem Aktionspreis profitieren. Das 24-Monats-Abo ist bereits ab 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Gegenüber dem flexiblen Monatstarif für regulär 44,99 Euro bedeutet das eine monatliche Ersparnis von 20 Euro - auf zwölf Monate gerechnet also 240 Euro.

Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Fußballfans können sich damit einen günstigeren Zugang zu Spielen der Champions League, der Bundesliga und internationaler Ligen sichern. Achtung: Die Königsklasse sieht man nur noch diese Saison bei DAZN, der Streamingdienst verliert die Rechte danach.

Spiel FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund Datum 14. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Aspmyra Stadion, Bodö Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Wer sich vor dem Anpfiff auf den Champions-League-Abend einstimmen möchte, kann bei DAZN bereits früher einschalten. Die Übertragung des Dortmunder Einzelspiels startet um 20.30 Uhr und bietet damit eine halbe Stunde Vorlauf bis zum Beginn der Partie.

Durch die Sendung führt Daniel Herzog, Jan Platte kommentiert das Geschehen auf dem Platz. Als Experte und Co-Kommentator unterstützt Nils Petersen die Übertragung. Wer stattdessen die Konferenz verfolgt, hört Nico Seepe am Mikrofon.

Fußball heute live: Bodö/Glimt vs. BVB bei DAZN

Spiel FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund Übertragungsstart 20:30 Uhr Moderator Daniel Herzog Kommentator Jan Platte Experte Nils Petersen

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Borussia Dortmund (BVB) bei Bodö/Glimt in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse