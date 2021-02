Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) - die Übertragung der Bundesliga

Es ist wieder Zeit für das Revierderby: Der FC Schalke 04 trifft heute auf den BVB (Borussia Dortmund). Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Für viele Fans und Experten ist es das wichtigste Derby im deutschen Fußball: Der FC Schalke 04 empfängt in der Bundesliga den BVB (Borussia Dortmund). Anstoß in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist heute um 18.30 Uhr.

Die Vorzeichen der beiden Teams könnten unterschiedlicher kaum sein: Die Königsblauen befinden sich weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz - mit wenig Aussicht auf den Klassenerhalt. Nach 21 Spieltagen hat man halb so viele Punkte (9) wie Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang (18), und fünf weniger als der 17. Mainz 05.

Beim BVB läuft zwar auch nicht alles glatt, trotzdem weitaus besser als beim Nachbarn aus Gelsenkirchen: Die Dortmunder liegen nach einer wahren Achterbahnsaison auf Rang sechs (33 Punkte), der Sieg gegen den FC Sevilla in der Champions League am Dienstag (3:2) soll den Borussen jetzt Antrieb für die wichtigen nächsten Aufgaben geben.

Selten waren die Vorzeichen unterschiedlicher, trotzdem kann im Revierderby alles passieren. Goal überträgt, wie Fußball heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Fußball heute LIVE: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) - so läuft die Übertragung der Bundesliga ab

Begegnung FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag | 20.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 22. Spieltag Anstoß 18.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Veltins-Arena | Gelsenkirchen Geschätzter Marktwert Schalke: 117 Millionen Euro | Borussia Dortmund: 593 Millionen Euro

Fußball heute LIVE: FC Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) - das Revierderby im TV

Sowohl der FC Schalke 04 als auch Borussia Dortmund gehören zu den Vereinen mit den meisten Fans in Deutschland - dementsprechend viele Zuschauer wollen das Spiel heute Abend auch LIVE im Fernsehen verfolgen.

Durch die sich stets ändernde Vergabe der Übertragungsrechte im professionellen Fußball stellt sich regelmäßig die Frage: Wird das Spiel meines Lieblingsvereins im TV übertragen?

Fußball heute LIVE: Sky zeigt Schalke vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV

Die Antwort lautet: Ja! Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen. Pay-TV-Sender Sky hat sicher die Übertragungslizenzen gesichert und wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga UHD zeigen.

Konkurrent DAZN geht heute leer aus - der beliebte Streamingdienst darf in der Bundesliga nur Freitags, Sonntags und Montags übertragen. Die Highlights gibt es aber natürlich auch heute bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen, hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Fußball heute LIVE im TV: So läuft die Sky-Übertragung zu S04 vs. BVB ab

Zurück zu Sky: Der Bezahlsender überträgt heute also die Bundesliga . Wie immer bei Sky wird es nur einen Kommentator (Wolff Fuss) geben. Die ausführliche Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.30 Uhr.

Sendung: "tipico Topspiel der Woche"

"tipico Topspiel der Woche" Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender: Sky Sport Bundesliga UHD

Fußball LIVE im TV: So könnt ihr heute Sky verfolgen

Anders als bei Fernsehsendern, die ihr Programm im Free-TV, also im kostenlosen und frei-empfangbaren Fernsehen übertragen, muss man bei Sky bezahlen, um das Programm zu sehen. Dabei bietet Sky weit mehr als nur die Bundesliga an.

Um auf Sky zugreifen zu können, müsst ihr ein Paket buchen - davon gibt es fünf Stück (siehe Tabelle unterhalb). Um die Bundesliga sehen zu können, müsst ihr das "Bundesliga-Paket" bestellen, allerdings könnt ihr dieses auch mit einem anderen kombinieren und so Geld sparen. Hier kommt ihr zu den Sky-Website mit den unterschiedlichen Abo-Optionen.

Bundesliga, Champions League, Babylon Berlin: Die unterschiedlichen Pakete bei Sky

Bundesliga

Sport

Cinema

Entertainment

Kids

Bundesliga und 2. Bundesliga im Paket: So überträgt Sky die nationalen Ligen

Wenn ihr das Bundesliga-Paket bucht, welches notwendig ist, um das Revierderby heute zu verfolgen, bekommt ihr nicht nur das Spiel auf Schalke zu sehen. Alle Samstagsspiele (15.30 Uhr und 18.30 Uhr), zwei Sonntagspartien (15.30 und 18.00 Uhr) sowie alle Begegnungen einer englischen Woche überträgt der Pay-TV-Sender jeden Spieltag.

Bei parallelen Begegnungen gibt es zusätzlich die Konferenz . Auch die zweite Bundesliga wird LIVE übertragen , hiervon ist ausnahmslos jedes Spiel zu sehen.

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) beim FC Schalke 04 im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Im Jahr 2021 sollte man meinen, dass moderne Fernsehsender ihr Programm auch als LIVE-STREAM im Internet anbieten - schließlich besitzen immer weniger Menschen einen Fernseher in ihrem Haushalt. Diesen Trend ist auch Sky mitgegangen und bietet daher gleich zwei Online-Portale an: Sky Go und das Sky-Ticket .

Sky-Pakete auch mobil streamen: Sky Go überträgt Schalke - Dortmund

Sky Go ist für alle Anhänger:innen, die bereits Kund:in bei Sky sind. Wenn ihr also gewohnt seid, mit eurem Sky-Abonnement die Bundesliga auf dem Fernseher zu schauen, dieser aber gerade nicht funktioniert oder ihr nicht daheim seid, könnt ihr dank Sky Go euer Abonnement auch auf anderen Geräten nutzen.

Beispielsweise könnt ihr mit eurem Tablet oder Handy ganz einfach die kostenlose SkyGo-App herunterladen, euch anmelden und den richtigen LIVE-STREAM auswählen. Die App findet ihr unter anderem im App Store und Play Store .

Fußball heute LIVE und mobil streamen: Mit dem Sky Ticket #S04BVB sehen

Im Gegensatz zu Sky Go ist das Sky Ticket für diejenigen Fans, die noch kein Paket bei Sky gebucht haben und die langfristig auch nicht vorhaben. Mit dem Sky Ticket bekommt ihr Zugriff auf ausgewählte Inhalte.

Dabei bezahlt ihr zwar proportional etwas mehr, dafür ist das Ticket unverbindlich , ihr könnt also rechtzeitig kündigen und lauft nicht in einen Knebelvertrag. Auch die SkyTicket-App ist kostenlos ( App Store / Play Store )

Kostenlosen Bundesliga-Highlights auf DAZN : 40 Minuten nach Abpfiff!

Sky ist euch zu teuer, ihr wollt aber trotzdem die besten Szenen der Bundesligabegegnung so schnell wie möglich sehen? Keine Sorge, ihr müsst nicht bis zur Nacht von Sonntag auf Montag warten, um die Highlights kostenlos auf dem DAZN-YouTube-Kanal sehen zu können.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Bundesliga sehen. Um also die Zusammenfassung von Schalke 04 gegen Borussia Dortmund sehen zu können, müsst ihr also bis ca. 21 Uhr warten. Hier geht es zum Gratismonat!

Die Aufstellungen der Fußball-Bundesliga: So laufen Schalke 04 und Borussia Dortmund heute auf

Die Aufstellungen der beiden Vereine werden etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht und hier eingetragen. Ihr könnt es kaum erwarten, bis das Revierderby beginnt? Dann schaut rechtzeitig wieder hier vorbei, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein.

Fußball heute LIVE: FC Schalke 04 gegen den BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM - so wird die Bundesliga übertragen

