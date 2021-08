Fußball heute live: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim übertragen

Die Fußballsaison nimmt immer weiter Fahrt auf. Borussia Dortmund trifft heute auf die TSG Hoffenheim, hier gibt es die Infos vor Anpfiff.

In der Fußball-Bundesliga bekommt es Borussia Dortmund heute mit der TSG Hoffenheim zu tun. Los geht es im Signal Iduna Park heute um 20.30 Uhr.

Der Fußball ist nicht immer leicht zu verstehen. Warum etwa schafft es der BVB immer wieder, auf eine starke und konzentrierte Leistung eine schlampige Vorstellung folgen zu lassen? Das werden sich wohl auch die Fans der Schwarz-Gelben fragen. Durch die Niederlage in Freiburg geriet die Gala gegen Eintracht Frankfurt schnell in den Hintergrund.

Hoffenheim hingegen ist nach zwei Bundesliga-Spieltagen noch ungeschlagen und könnte in Dortmund ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Dass der BVB den Kraichgauern liegt, haben sie in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim WETTBEWERB Bundesliga | 3. Spieltag ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: So wird BVB vs. TSG Hoffenheim im TV und LIVE-STREAM übertragen

Ihr wollt das Auftaktspiel des 3. Spieltags der Bundesliga live sehen? Das ist gar kein Problem. Die Infos zur Übertragung folgen jetzt.

Fußball heute live: BVB vs. Hoffenheim gibt es auf DAZN

Der heutige Fußball-Leckerbissen wird wie alle anderen Freitagsspiele der Bundesliga live von DAZN übertragen. Eine parallele Übertragung im Free-TV - wie das Eröffnungsspiel vor zwei Wochen in Sat.1 - gibt es in den kommenden Monaten erst einmal nicht mehr.

DAZN steigt gleich bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel ein. Als Moderator führt Alex Schlüter durch die Sendung, Kommentator der Partie ist Marco Hagemann. Begleitet werden beide von Experte Ralph Gunesch.

Fußball heute live: So seht Ihr den BVB gegen Hoffenheim kurzfristig noch bei DAZN

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu sehen, dann bieten wir Euch eine reizvolle Alternative. Denn in unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts, was in Dortmund vor sich geht.

Zum LIVE-TICKER

