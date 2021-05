Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel übertragen

Das zweite Halbfinale des DFB-Pokals steht an: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt Holstein Kiel. Goal erklärt, wie die Begegnung übertragen wird.

Ein Finalteilnehmer steht seit gestern bereits fest, heute entscheidet sich, wer noch nach Berlin darf: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt Holstein Kiel. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 20.30 Uhr.

Uns erwartet wortwörtlich ein Klassenunterschied: Holstein Kiel ist zwar Vierter in der Liga, der BVB nur Fünfter - allerdings mit einer Liga Unterschied: Holstein Kiel kämpft in der zweiten Liga weiterhin um den Aufstieg, während der BVB im Oberhaus auf einen Champions-League-Platz hofft.

Die Favoritenrolle ist also klar verteilt - unterschätzen sollten Edin Terzic und Co. die Norddeutschen aber keinesfalls: Die Störche sind dafür zuständig ist, dass der FC Bayern München nicht mehr im DFB-Pokal vertreten ist - der BVB sollte also gewarnt sein.

Kann der BVB eine Saison, die einer Achterbahnfahrt gleicht, mit einer Finalteilnahme im DFB-Pokal retten? Oder beweist sich Kiel noch einmal als Favoritenschreck? Goal erklärt, wie das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel in der Übersicht

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) - SV Holstein Kiel Datum Samstag | 01.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Halbfinale Anstoß 20.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Signal-Iduna-Park

Fußball heute LIVE im TV: BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel LIVE im Fernsehen sehen

DFB-Pokal-Halbfinale - gerade im Vergleich zur fast schon gähnenden Langeweile an der Spitze der Bundesliga kann der neutrale Fußballfan in Deutschland froh darüber sein, dass es noch einen Wettbewerb gibt, bei dem jede Menge Spannung vorhanden ist.

Fußball heute LIVE: Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Kiel im (Free-)TV übertragen?

Ironisch, diese Worte zu lesen, wo uns doch ein Duell zwischen zwei Teams erwartet, die gar nicht in der gleichen Liga spielen - spätestens im Achtelfinale dürfte uns Holstein Kiel aber gezeigt haben, wozu Fin Bartels und Konsorten in der Lage sind.

Samstagabend, K.-o.-Spiel, zwei spannende Teams treffen aufeinander - viele Anhänger:innen werden sich dieses Spiel mit Sicherheit anschauen wollen. Aber wird das Halbfinale im DFB-Pokal überhaupt im TV übertragen?

Fußball heute LIVE: Zwei TV-Sender übertragen BVB - Kiel!

Gute Nachrichten für alle Zuschauer:innen, die sich auf beste Fußballunterhaltung am Wochenende gefreut haben: Ja, das Halbfinale zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Holstein Kiel wird heute im TV übertragen!

Dabei hören die tollen Neuigkeiten an dieser Stelle gar nicht auf: Das Spiel wird gleich von zwei unterschiedlichen Fernsehsendern übertragen!

Fußball heute LIVE im Free-TV: So seht ihr den DFB-Pokal kostenlos!

Der eine der beiden Sender ist Das Erste - bei diesen Worten dürfte das Herz eines jeden vernünftigen Menschen schneller schlagen: Das Erste, das heißt öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was wiederum heißt: kostenlose Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinales!

Da Das Erste zur ARD gehört und die wiederum zu den öffentlichen Rundfunkanstalten, kann heute jede:r, die/der möchte, einschalten und ohne Mehrkosten das Halbfinale verfolgen. Fußball kann so einfach sein!

Alles rund um die Übertragung der ARD: Auch Bastian Schweinsteiger ist an Bord

Ihr wisst nicht, wie ihr Das Erste auf eurem TV-Gerät findet? Üblicherweise befindet sich der Sender auf der Eins, alternativ findet ihr hier Informationen zum Empfang des Senders. So wird heute die Übertragung des Halbfinales ablaufen:

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sendung : Sportschau

: Sportschau Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Kommentar : Tom Bartels

: Tom Bartels Expertise : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Vorherige Sendung : tagesschau ab 20 Uhr

: tagesschau ab 20 Uhr Halbzeitsendung: Sportschau-Halbzeitanalyse und tagesthemen mit Ingo Zamperoni

Der DFB-Pokal LIVE im Pay-TV: Sky überträgt heute

Wir haben es bereits erwähnt, jetzt gibt's Klartext: Ein zweiter Fernsehsender überträgt ebenfalls den DFB-Pokal am heutigen Samstag, es handelt sich dabei um Sky. Der heute zuständige Sender ist Sky Sport 2 (HD).

Mit ziemlich großer Sicherheit kann man aber an dieser Stelle davon ausgehen, dass die Übertragung auf Sky nicht den gleichen Andrang wie die im Ersten haben wird: Sky ist nämlich ein Pay-TV-Sender. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Kommentar: Martin Groß

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-STREAM - der DFB-Pokal im Internet

Wir schreiben das Jahr 2021 - spätestens die Corona-Pandemie war der Peak der rasant wachsenden Entwicklung von Unterhaltung im Internet. So ist es auch beim Sport: Immer mehr Wettbewerbe werden nicht mehr oder nicht nur im TV, sondern auch per LIVE-STREAM ausgestrahlt.

Das wird auch heute wieder passieren, weshalb wir uns keine Sorgen machen müssen, dass Anhänger:innen ohne Fernseher nichts vom DFB-Pokal mitbekommen. Sowohl die ARD als auch Sky übertragen das Spiel im Internet!

Fußball heute LIVE: Kostenlose LIVE-STREAMS der ARD zeigen BVB vs. Kiel!

Schauen wir als Erstes wieder auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Genau wie auch im Fernsehen übertragen ARD, ZDF und Co. ihr Programm rund um die Uhr kostenlos im Internet! Ihr könnt dementsprechend problemlos den DFB-Pokal auf dem PC, Handy oder Tablet sehen.

Egal, welche Seite ihr aufruft: Sei es daserste.de, die ARD Mediathek oder sportschau.de: Alle drei Seiten zeigen die gleiche Übertragung. Für die Sportschau und die ARD Mediathek könnt ihr sogar kostenlose Apps in den jeweiligen Stores herunterladen, diese haben wir euch am Ende des Artikels verlinkt!

Fußball heute LIVE online: So überträgt Sky das Halbfinale im DFB-Pokal

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Ob ARD oder Sky: Mit diesen kostenlosen Apps seht ihr heute BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel LIVE!

Fußball heute LIVE - die Aufstellungen vom BVB (Borussia Dortmund) und Holstein Kiel: So laufen die Teams im DFB-Pokal auf

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reus, Reyna, Sancho - Hazard

Aufstellung Holstein Kiel:

Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, Komenda - Meffert, Hauptmann - Lee, Bartels, Serra - Reese

Fußball heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-Ticker: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel übertragen