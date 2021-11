Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam übertragen

Borussia Dortmund hat am heutigen Mittwoch, 3. November, in der Champions League Ajax Amsterdam zu Gast. Die Partie des 4. Spieltags der Gruppenphase wird um 21 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Vor zwei Wochen kassierte der BVB am 3. Spieltag in Amsterdam eine schmerzhafte 0:4-Niederlage. Vor eigenem Publikum brennt Borussia Dortmund jetzt auf die Revanche. Drei teils mühsame Pflichtsiege in der Bundesliga und im DFB-Pokal seit dem verheerenden Auftritt in Amsterdam sollten dem BVB Rückenwind geben, die Liste der Fehlenden jedoch ist lang. Acht Spieler, darunter Toptorjäger Erling Haaland, stehen Trainer Marco Rose nicht zur Verfügung. Dieser wünscht sich für heute "einen Sieg mit ordentlicher Leistung".

Mit einem Sieg würde der BVB in der Tabelle nach Punkten mit dem momentanen Tabellenführer der Gruppe C gleichziehen. Bei einer Niederlage können auf der anderen Seite aber die beiden anderen Gruppengegner Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul den BVB im Kampf um das Erreichen des Viertelfinales unter Druck setzen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam ist eines von sechs Spielen in der Champions League, die heute um 21 Uhr beginnen. Goal liefert Euch alle Informationen rund um die Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam - Das Spiel der Champions League im Detail

Begegnung Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam Wettbewerb Champions League, 4. Spieltag der Gruppenphase Datum Mittwoch, 3. November Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Fußball heute live im TV: Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam im Fernsehen

Es ist inzwischen ein gewohntes Szenario! Auch in dieser Saison werden so gut wie keine Spiele der Königsklasse live im Free-TV übertragen. Die einzige Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird das Finale im Mai 2022 darstellen. Dieses wird dann auch vom ZDF live gezeigt. Vom Heimspiel des BVB gegen Ajax Amsterdam gibt es heute also keine Livebilder im Free-TV zu sehen.

Für die Live-Übertragungen der Spiele der Champions League sind zum Großteil zwei Anbieter verantwortlich. Diese berichten über die Partien nach einem bei der Neuvergabe der Übertragungsrechte an der Champions League festgelegten Schlüssel.

Die Neuvergabe der TV-Rechte brachte eine einschneidende Änderung mit sich. Der Pay-TV-Sender Sky hält keine Rechte mehr, weshalb es keine Übertragung im Pay-TV mehr gibt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam heute live: So wird die Champions League übertragen

Was es im Bezug auf die Live-Übertragungen der Champions League in der Saison 2021/22 nicht gibt, haben wir bereits geklärt. Kommen wir nun dazu, was es gibt - wo die Spiele übertragen werden.

Von immer größerer Bedeutung werden im internationalen Fußball die Übertragungen im LIVE-STREAM. Das wird auch an der Champions League deutlich. Alle Spiele werden in den kommenden Jahren nämlich ausschließlich über diesen Weg zu verfolgen sein, und zwar kostenpflichtig.

Live zu sehen ist die Champions League bei DAZN und Amazon Prime. DAZN ist im Gegensatz zu Amazon Prime ein bekannter Name, was die Übertragungen der Champions League angeht.

In dieser Saison zeigt der Streamingdienst so viele Spiele wie noch nie zuvor im LIVE-STREAM. Alleine für die Gruppenphase schlägt sich das in Zahlen wie folgt nieder: An jedem Spieltag hält DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an 15 Spielen - sieben an jedem Dienstag, alle acht Partien an jedem Mittwoch.

Via Amazon Prime Video gibt es zudem jeden Dienstag das Topspiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam bei DAZN

Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt dieses Artikels: Der Übertragung der Partie Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Beim Blick auf den Kalender wird schnell klar, dass Amazon Prime Video heute kein Spiel überträgt - schhleßlich ist heute Mittwoch. BVB vs. Ajax Amsterdam wird also exklusiv von DAZN übertragen.

Die Übertragung beginnt bereits um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner begleiten. Der ehemalige Spieler des FC Bayern übernimmt dann pünktlich zum Spielbeginn die Rolle des Assistenten von Kommentator Marco Hagemann.

Fußball heute live: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax übertragen

Ebenfalls live zu sehen ist BVB vs. Ajax Amsterdam, wenn auch nicht in aller Ausführlichkeit, in der Konferenz der sechs Partien mit Spielbeginn 21 Uhr.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM des Einzelspiels oder der Konferenz auf dazn.com oder in der DAZN-App zu haben, benötigt Ihr ein Abo. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro monatlich, das Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

Wer ein Abo gebucht hat, kann den jeweiligen DAZN-LIVE-STREAM über die App auch auf verschiedenen Devices oder einem Smart-TV abrufen.

Mit DAZN steht Euch die ganze Welt des internationalen Sports offen. Neben der fast kompletten Champions League seht Ihr beim "Netflix des Sports" beispielsweise auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live, zahlreiche Spiele der europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 oder Serie A und darüber hinaus viele weitere Höhepunkte aus anderen Sportarten.

Champions League heute LIVE auf DAZN - die wichtigen Links

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam - Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des BVB:

Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Wolf - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus, T. Hazard - Tigges

Ajax setzt auf folgende Aufstellung:

Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Gravenberch - Antony, Berghuis, Tadic - Haller

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam übertragen