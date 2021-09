Besiktas Istanbul empfängt den BVB heute in der Champions League. Hier gibt es die letzten Infos vor dem Fußball-Highlight.

Fußball-Leckerbissen heute in der Champions League: Besiktas Istanbul empfängt Borussia Dortmund. Hier gibt es die letzten Infos zum Spiel.

Gleich zu Beginn der Champions League wartet auf den BVB eine stimmungsvolle Aufgabe. Im Stadion von Besiktas herrschte - zumindest vor Corona - eine der besten Atmosphären im Fußball, auf die Spieler wartet also ein Erlebnis.

Gleichzeitig gehen die Dortmunder als Favorit in die Partie, die Auslosung der Vorrundengruppe meinte es gut mit dem Sieger von 1997. Alle wichtigen Infos kurz vor Anpfiff der Partie in Istanbul gibt es in diesem Artikel.

Fußball heute live: Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Übersicht

BEGEGNUNG Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | Gruppe C | 1. Spieltag ORT Besiktas-Park | Istanbul ANSTOSS 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: So wird Besiktas vs. Borussia Dortmund im TV und LIVE-STREAM übertragen

Ihr wollt das Fußballfest gleich live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Das ist möglich. Wie genau, das verraten wir Euch jetzt.

Fußball heute live: Die Übertragung der Champions League 2021/22 bei DAZN und Amazon Prime Video

Wer die Königsklasse des europäischen Fußballs in dieser Saison und in den kommenden Jahren sehen will, der kann nicht mehr auf sein Sky-Abo hoffen. Denn der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte nach mehr als 20 Jahren verloren.

Stattdessen ist die Champions League bis einschließlich der Spielzeit 2023/24 nur bei DAZN und Amazon zu sehen. Die Verteilung ist dabei ziemlich klar. DAZN zeigt in jeder Spielwoche 15 der 16 Gruppenspiele und auch die klare Mehrzahl der Partien ab der K.-o.-Runde. Amazon hingegen überträgt eine Partie am Dienstag live und exklusiv.

Mit anderen Worten: Mittwochs werden sämtliche Spiele ausschließlich von DAZN gezeigt, sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz. Und das gilt auch heute für das Spiel des BVB.

Fußball heute live: So zeigt DAZN Besiktas vs. BVB

DAZN beginnt heute bereits um 17.45 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Personell setzt der Streamingdienst auf die Dreierkette aus Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch. Die Partie ist jedoch auch in der Konferenz mit dem anderen frühen Spiel zwischen Sheriff Tiraspol und Schachtjor Donezk zu sehen. In diesem Fall kommentiert Lukas Schönmüller den BVB.

Fußball heute live: So holt Ihr Euch DAZN nach Hause

Noch bis Ende September kann der Gratismonat bei DAZN abgeschlossen werden. Damit sehen Neukunden die Partie heute völlig kostenlos. In diesem einen Monat besteht die Möglichkeit, das Programm von DAZN ausgiebig zu testen. Anschließend kann entweder gekündigt oder das Abo um einen Monat oder gleich um ein Jahr verlängert werden. Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro, das Jahrespaket kostet 149,99 Euro. Neben Fußball bietet DAZN auch viel weiteren Live-Sport an.

Empfangbar ist DAZN auf vielen verschiedenen Geräten. Die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 gibt es nur in Verbindung mit einem Vertrag bei Sky oder Vodafone. Ansonsten steht die DAZN-App allen anderen Nutzern für Smart-TV, TV-Stick oder auf der Konsole zur Verfügung. Aber auch über den Computer oder mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet kann der LIVE-STREAM von DAZN genutzt werden.

Fußball heute live: Besiktas Istanbul vs. BVB im LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel heute nicht sehen kann, der ist im LIVE-TICKER von Goal bestens aufgehoben. Hier verpasst Ihr nichts, was im Fußballtempel Besiktas-Park passiert.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund): Das sind die Aufstellungen in der Champions League

Das ist die Aufstellung von Besiktas:

Ersin - Rosier, Welinton, Montero, Nsakala - Josef, Atiba (K.), Pjanic - Ghezzal, Batshuayi, Larin

Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus (K.) - Malen, Haaland