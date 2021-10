Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM

Fußball der allerbesten Sorte gibt es heute aus Leverkusen. In der BayArena empfängt Bayer Leverkusen Rekordmeister FC Bayern München. Können die Rheinländer den Rekordmeister überholen und die Tabellenführung einnehmen?

Im vergangenen Jahr war die späte Heimniederlage der Leverkusener gegen die Bayern der Anfang vom Ende der Titelhoffnungen - und auch der Amtszeit von Peter Bosz. Läuft es in dieser Saison andersherum? Kann Leverkusen die Bayern ärgern und damit ein Signal Richtung Meisterschaft schicken?

So schnell geht es wohl nicht, doch dass Leverkusen dieses Spiel heute gewinnt, ist alles andere als ausgeschlossen. Die Werkself präsentierte sich zuletzt in blendender Verfassung, vor allem dank und mit Youngster Florian Wirtz. Und die Bayern? Die wirkten unantatstbar, ehe es die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt setzte. War die Pleite nur ein Ausrutscher? Oder folgt heute der nächste Rückschlag?

Fußball der Extraklasse in Leverkusen: Kann Bayer 04 dem großen FC Bayern ein Bein stellen? Goal hat die letzten Infos vor dem Anpfiff.

Diesen Fußballknaller sollte heute kein Fan verpassen, nicht nur die Anhänger dieser beiden Klubs. Ein packendes Offensivfeuerwerk darf erwartet werden. Alle Infos zur Übertragung folgen jetzt.

Das ist die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, Amiri - Diaby, Wirtz, Paulinho - Schick

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer – Süle, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Nach zuvor zwei Siegen in Folge verlor Bayer 04 Leverkusen die jüngsten drei Bundesliga-Duelle in Folge gegen den FC Bayern – nur von 2005 bis 2009 hatte die Werkself gegen die Münchner eine längere Niederlagenserie im Oberhaus (9 Spiele) als aktuell.

Der FC Bayern gewann vier seiner jüngsten fünf Pflichtspiele auswärts bei Bayer 04 Leverkusen (Ausnahme war ein 1-3 in der Bundesliga im Februar 2019) – in den 10 Gastspielen zuvor hatten die Münchner nur einen einzigen Sieg gefeiert (6U 3N).

Mit dem Duell FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen kommt es erstmals in dieser Bundesliga-Saison zum Spitzenspiel des Ersten gegen den Zweiten. In den vergangenen acht Vergleichen kassierte der Tabellenführer nur eine Niederlage: Leverkusen im letzten BL-Heimspiel gegen die Bayern im Dezember 2020 (1-2).

Mit 16 Punkten nach sieben Bundesliga-Spielen (5S 1U 1N) legte Bayer 04 Leverkusen den besten Bundesliga-Start seit acht Jahren hin – nur 2009/10 (17) und eben 2013/14 (18) überbot die Werkself in ihrer BL-Historie diese Punktausbeute nach sieben Partien.

Nie zuvor schoss Bayer 04 Leverkusen in den ersten sieben Spielen einer Bundesliga-Saison so viele Tore wie in dieser Saison (20). Die Werkself überbot ihren Expected-Goals-Wert in dieser BL-Saison um fast neun Tore (8.8, 20 statt 11.2), ligaweiter Bestwert.

Nach zuvor fünf Siegen und einem Remis kassierte der FC Bayern München beim 1-2 gegen Eintracht Frankfurt die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison – mehrere Niederlagen in Folge gab es für die Bayern zuletzt im November/Dezember 2019 (2), eine davon gegen den kommenden Gegner Leverkusen

(1-2).

Der FC Bayern bewahrte nur in einem der letzten neun Bundesliga-Gastspiele eine Weiße Weste (12 Gegentore), beim 1-0 bei RB Leipzig im April. Auf der anderen Seite trafen die Münchner aber auch in jedem ihrer letzten 37 BL-Gastspiele – laufender Rekord eines Teams im Oberhaus.

Leverkusens Patrik Schick erzielte bereits sechs Saisontore an den ersten sieben Spieltagen dieser Bundesliga-Saison – in diesem Jahrtausend überboten nur zwei Spieler der Werkself diese Ausbeute nach sieben Spieltagen: Patrick Helmes 2008/09 und Lucas Alario in der Vorsaison (jeweils 7).

Leverkusens Florian Wirtz sammelte in dieser Bundesliga-Saison bereits neun Torbeteiligungen (4 Tore, 5 Assists), nur Dortmunds Erling Haaland hat mehr (10). Seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 sammelte zuvor nur Sidney Sam 2013/14 an den ersten sieben Spieltagen einer BL-Saison ebenso viele Torbeteiligungen für die Werkself.