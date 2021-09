Fußball heute live auf DAZN: Diese Champions-League-Spiele werden am Dienstag übertragen

In der Champions League beginnt heute der 2. Spieltag der Gruppenphase. Hier erfahrt Ihr welche Spiele von DAZN übertragen werden.

Am heutigen Dienstag, 28. September , startet die Champions League mit acht Partien in den 2. Spieltag der Gruppenphase.

Aus deutscher Sicht sind heute zwei Mannschaften im Einsatz. RB Leipzig empfängt nach der Auftaktpleite bei Manchester City den FC Brügge , auch Borussia Dortmund hat ein Heimspiel und dabei Sporting Lissabon zu Gast. Außerdem treffen im Topspiel Paris Saint-Germain und Manchester City aufeinander.

Fußball heute live auf DAZN: Goal erklärt, welche Spiele am Dienstag von dem Streamingdienst übertragen werden.

Champions League heute live: Die Spiele am Dienstag in der Übersicht

Gruppe Anpfiff Spiel C 18.45 Uhr Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul D 18.45 Uhr Schachtjor Donezk - Inter Mailand A 21 Uhr Paris Saint-Germain - Manchester City A 21 Uhr RB Leipzig - FC Brügge B 21 Uhr FC Porto - FC Liverpool B 21 Uhr AC Mailand - Atletico Madrid C 21 Uhr Borussia Dortmund - Sporting Lissabon D 21 Uhr Real Madrid - Sheriff Tiraspol

Fußball heute live auf DAZN: So wird die Champions League übertragen

Zu dieser Champions-League-Saison mussten - und müssen immer noch - viele Fans ihre Gewohnheiten bei den Live-Übertragungen der Spiele umstellen, da es zu einigen Veränderungen bei den Anbietern gekommen ist.

Die wohl größte Veränderung: Der Pay-TV-Sender Sky ist bei der Vergabe der Übertragungsrechte leer ausgegangen und zeigt dementsprechend keine Spiele mehr im Pay-TV und im LIVE-STREAM.

Für die Übertragung der Spiele sind in dieser Saison DAZN und Amazon verantwortlich. Den Großteil der Spiele, 121 der insgesamt 137 Partien, seht Ihr live bei DAZN . Der Streamingdienst bietet zudem an jedem Spieltag der Champions League eine Konferenz an.

Via Amazon Prime Video seht Ihr pro Spieltag eine Partie exklusiv. Dabei handelt es sich immer um das Topspiel am Dienstag . Aufgepasst: Dieses Spiel ist dann auch nicht Teil der DAZN-Konferenz. Am heutigen Dienstag zeigt Amazon Prime Video das Spiel des BVB gegen Sporting Lissabon .

Fußball heute live auf DAZN: Diese Champions-League-Spiele werden am Dienstag übertragen

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute mit Ausnahme der Partie zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon alle weiteren sieben Spiele exklusiv als Einzelspiel und auch in der Konferenz .

Die Übertragung des DAZN-Spieles mit deutscher Beteiligung, RB Leipzig gegen den FC Brügge, beginnt bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Bei den anderen sechs Spielen geht es unmittelbar vor dem Anpfiff los.

Folgende Partien laufen ab 18.45 Uhr bei DAZN

Schachtjor Donezk - Inter Mailand (Kommentator: Carsten Fuß)

Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul (Kommentator: Daniel Günther)

Dieses Spiel zeigt DAZN ab 20.30 Uhr

RB Leipzig - FC Brügge (Moderator: Alex Schlüter, Kommentator: Marco Hagemann, Experte: Sandro Wagner)

Diese Partien zeigt DAZN ab 21 Uhr

Paris Saint-Germain - Manchester City (Kommentator: Lukas Schönmüller, Experte: Jonas Hummels)

AC Mailand - Atletico Madrid ​(Kommentator: Flo Hauser, Experte: Ralph Gunesch)

Real Madrid - Sheriff Tiraspol (Kommentator: Tobi Fischbeck)

FC Porto - FC Liverpool (Kommentator: Jogi Hebel)

Fußball heute live auf DAZN: Die Konferenz am Dienstag

Neben den Einzelspielen bietet DAZN auch am heutigen Dienstag wieder eine Konferenz an. Diese beginnt um 18.30 Uhr mit einer kurzen Vorberichterstattung, ab 18.45 Uhr werden dann die beiden frühen Spiele, ab 21 Uhr die fünf späten Spiele in der Konferenz zusammengefasst. Dort wird Euch kein Tor des heutigen Abends entgehen.

Matchday 2! 🙌



Which game will be most entertaining? 🍿 #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 27, 2021

Fußball heute live auf DAZN: Das kostet der Streamingdienst

Die Einzelspiele und die Konferenz könnt Ihr heute nur live verfolgen, wenn Ihr ein Abo des Streaminganbieters abgeschlossen habt. DAZN bietet seinen Kunden ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (149,99 Euro) an.

Aufgepasst: Wenn Ihr noch nicht Kunde bei DAZN seid, könnt Ihr noch bis 30. September einen kostenlosen Probemonat buchen. Danach wird es dieses Angebot nicht mehr geben. Wenn Ihr rechtzeitig vor den heutigen Spielen der Champions League den Gratismonat noch in Anspruch nehmt, seht Ihr in den kommenden Wochen noch viele Sport-Highlights wie den Clasico in der Primera Division zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona kostenlos.

Champions League heute live: Die Übertragungen im Überblick