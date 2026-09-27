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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
WWK Arena
team-logoGriechenland
Ansehen auf ARD
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Griechenland mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Deutschland - Griechenland
Deutschland
Griechenland
UEFA Nations League A

Deutschland bestreitet gegen Griechenland das zweite Länderspiel unter Jürgen Klopp. Doch welcher Sender überträgt die Partie heute live? Läuft das Duell bei ARD, ZDF oder RTL? GOAL sagt, wo das Spiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Nach dem Auftakt in Amsterdam steht für die deutsche Nationalmannschaft bereits die nächste Aufgabe an. Nur wenige Tage nach dem Duell mit den Niederlanden bestreitet das DFB-Team am heutigen Sonntag sein erstes Heimspiel unter Jürgen Klopp. In Augsburg geht es gegen Griechenland.

Auch die Partie in der WWK-Arena findet im Rahmen der UEFA Nations League statt. Für Deutschland ist es zugleich das zweite von insgesamt vier Länderspielen innerhalb der inzwischen dreiwöchigen Nationalmannschaftsperiode. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Deutschland gegen Griechenland heute live verfolgen?SPOXzeigt, ob die Partie beiARD, ZDF, RTLoder einem anderen Sender zu sehen ist.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Griechenland mit Jürgen Klopp in der Nations League?

Das zweite Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft wird heute live im Free-TV übertragen. Für die Partie gegen Griechenland zeichnet die ARD verantwortlich, nachdem beim vorherigen Duell mit den Niederlanden noch RTL zum Zug gekommen war.

Die komplette Begegnung ist im Ersten zu sehen. Zuschauer benötigen somit kein kostenpflichtiges Abonnement, um das DFB-Team über die gesamten 90 Minuten live zu verfolgen. Auch für den Livestream steht eine kostenlose Möglichkeit zur Verfügung.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Griechenland mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Übertragung in der ARD

Die ARD startet ihre Übertragung von Deutschland gegen Griechenland heute um 20.15 Uhr und geht damit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff auf Sendung. Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch die Vorberichterstattung, Bastian Schweinsteiger steht ihr als Experte zur Seite. Den Kommentar zur Partie übernimmt Philipp Sohmer.

Auch wer das Länderspiel nicht im linearen Fernsehen verfolgen kann, hat eine kostenlose Alternative. Die ARD bietet einen Livestream an, der über sportschau.de, die ARD Mediathek sowie die ARD-App abrufbar ist.

Fußball heute live: Deutschland vs. Griechenland in der ARD

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderatorin

Esther Sedlaczek

Experte

Bastian Schweinsteiger

Kommentator

Philipp Sohmer

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Griechenland mit Jürgen Klopp in der Nations League? – Der DFB-Kader

Position

Spieler

Tor

Finn Dahmen (FC Augsburg)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas)

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr

Hennes Behrens (FC Augsburg)

Abwehr

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Abwehr

Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Jonathan Tah (Bayern München)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Mittelfeld

Bambase Conte (TSG Hoffenheim)

Mittelfeld

Chris Führich (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Serge Gnabry (Bayern München)

Mittelfeld

Karim Adeyemi (FC Barcelona)

Mittelfeld

Jamal Musiala (Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Kevin Schade (FC Brentford)

Mittelfeld

Anton Stach (Leeds United)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)


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