Große Bühne, große Namen: Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft treffen Portugal und Kroatien aufeinander. Dabei kommt es zum Wiedersehen zweier Fußball-Ikonen, denn Cristiano Ronaldo (41) und Luka Modric (40) wollen ihre Nation jeweils in die nächste Runde führen. Doch für einen der beiden Superstars endet der Traum vom WM-Titel nach diesem Spiel.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die gemeinsame Vergangenheit der beiden Kapitäne: Ronaldo und Modric standen jahrelang gemeinsam für Real Madrid auf dem Platz. Nun kämpfen sie bei ihrer jeweils vermutlich letzten WM um den Einzug ins Achtelfinale. Dort wäre am Montag entweder Spanien oder Österreich der nächste Gegner.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Im Vorfeld der Partie gilt es die Frage zu klären, wo man das K.o.-Duell live im TV oder Livestream verfolgen kann. GOAL nimmt sich ihr an und liefert die Antwort.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Kroatien bei der WM 2026?

Alle, die Portugal gegen Kroatien live auf keinen Fall verpassen wollen, müssen bei MagentaTV einschalten. Eine Alternative gibt es im deutschen Fernsehen nämlich nicht.

Spiel Portugal - Kroatien Datum Freitag, 3. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 1 Uhr Spielort BMO Field, Toronto, Kanada Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Kroatien bei der WM 2026? - Sechzehntelfinale nicht im Free-TV

Wer das Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien live verfolgen möchte, wird im Free-TV nicht fündig. Weder die ARD noch das ZDF übertragen die Begegnung. Zwar berichten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender von der Weltmeisterschaft, insgesamt zeigen sie jedoch lediglich 60 der 104 Spiele – jeweils 30 Partien. Das Duell zwischen Portugal und Kroatien zählt nicht dazu.

Alle Begegnungen des Turniers sind dagegen bei MagentaTV zu sehen. Der Streamingdienst der Telekom hält die Übertragungsrechte für sämtliche 104 WM-Spiele in den USA, Kanada und Mexiko. Für den Zugriff ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Die Partie Portugal gegen Kroatien wird bei MagentaTV von Alex Klich kommentiert. Durch die Sendungen führen während der Weltmeisterschaft Johannes B. Kerner und Laura Wontorra, die sich als Moderatoren abwechseln. Unterstützung erhalten sie von den Experten Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp, die die Spiele analysieren und einordnen. Je nach Sendung sind die Moderatoren und Experten in unterschiedlichen Konstellationen im Einsatz.

Fußball heute live: Portugal vs. Kroatien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 3. Juli, 0 Uhr Kommentator Alex Klich Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Kroatien bei der WM 2026? - Weg ins Achtelfinale