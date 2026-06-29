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Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026?

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Im Sechzehntelfinale der WM kommt es zum Duell zwischen den Niederlanden und Marokko. Alle Informationen dazu, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, findet ihr hier.

In der Nacht auf Dienstag, den 30. Juni, kommt es im Sechzehntelfinale der WM zum Duell zwischen den Niederlanden und Marokko. Anpfiff der Partie ist um 3 Uhr im Estadio BBVA in Monterrey (Mexiko).

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026?

Im Sechzehntelfinale werden insgesamt sechs Spiele exklusiv bei MagentaTV übertragen, darunter auch die Partie zwischen den Niederlanden und Marokko. Wer das Duell von Superstars wie Achraf Hakimi und Virgil van Dijk live verfolgen möchte, benötigt daher ein Abo beim Pay-TV-Anbieter. Kommentiert wird die Begegnung von Benni Zander.

Eine Übertragung im Free-TV wird hingegen nicht angeboten.

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Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026? Wichtigste Infos

Begegnung

Niederlande vs. Marokko

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Sechzehntelfinale

Datum

30. Juni 2026

Uhrzeit

3 Uhr

Ort

Estadio BBVA, Monterrey (Mexiko)

TV

MagentaTV

Livestream

MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026? Der Pfad ins Sechzehntelfinale

Niederlande

Spielrunde

Marokko

2:2 gegen Japan (U)

Gruppenphase

1:1 gegen Brasilien (U)

5:1 gegen Schweden (S)

Gruppenphase

1:0 gegen Schottland (S)

3:1 gegen Tunesien (S)

Gruppenphase

4:2 gegen Haiti (S)


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