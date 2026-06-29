In der Nacht auf Dienstag, den 30. Juni, kommt es im Sechzehntelfinale der WM zum Duell zwischen den Niederlanden und Marokko. Anpfiff der Partie ist um 3 Uhr im Estadio BBVA in Monterrey (Mexiko).

Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026?

Im Sechzehntelfinale werden insgesamt sechs Spiele exklusiv bei MagentaTV übertragen, darunter auch die Partie zwischen den Niederlanden und Marokko. Wer das Duell von Superstars wie Achraf Hakimi und Virgil van Dijk live verfolgen möchte, benötigt daher ein Abo beim Pay-TV-Anbieter. Kommentiert wird die Begegnung von Benni Zander.

Eine Übertragung im Free-TV wird hingegen nicht angeboten.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026? Wichtigste Infos

Begegnung Niederlande vs. Marokko Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Sechzehntelfinale Datum 30. Juni 2026 Uhrzeit 3 Uhr Ort Estadio BBVA, Monterrey (Mexiko) TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Marokko vs. Holland (Niederlande) bei der WM 2026? Der Pfad ins Sechzehntelfinale

Niederlande Spielrunde Marokko 2:2 gegen Japan (U) Gruppenphase 1:1 gegen Brasilien (U) 5:1 gegen Schweden (S) Gruppenphase 1:0 gegen Schottland (S) 3:1 gegen Tunesien (S) Gruppenphase 4:2 gegen Haiti (S)



