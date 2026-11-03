Am heutigen Dienstagabend ab 21:00 Uhr geht es für Atlético Madrid und den FC Bayern München um extrem wichtige Punkte für die Top-8-Platzierung. Beide Teams hinken den eigenen Ansprüchen in der Königsklasse noch hinterher: Die Spanier stehen aktuell bei vier Zählern, während die Münchner fünf Punkte auf dem Konto haben.

Am vergangenen Spieltag kamen beide Mannschaften nicht über ein Remis hinaus. Während der deutsche Rekordmeister beim packenden 2:2 gegen den FC Arsenal Moral bewies, verbuchte Atlético ein schmeichelhaftes 1:1 beim VfB Stuttgart, bei dem sich die Madrilenen über weite Strecken extrem schwergetan hatten.

Showdown im Estadio Metropolitano: Wo wird das Duell Atlético gegen Bayern übertragen? Alle Infos zur Live-Übertragung findet Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League?

Die Ausstrahlung der Königsklasse teilt sich in dieser Spielzeit erneut auf zwei große Anbieter auf: DAZN und Amazon Prime Video präsentieren die Begegnungen der Champions League.

Nächste Spiele ATM Champions League 15:00 FCB Ansehen

Prime Video sichert sich dabei an jedem Dienstag exklusiv eine absolute Top-Partie mit deutscher Beteiligung – für diesen Spieltag fiel die Entscheidung auf das Gastspiel des FC Bayern München bei Atlético Madrid. Folglich ist dieses Einzelmatch weder bei DAZN noch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Wer den Fokus lieber auf das gesamte Geschehen legt, profitiert am heutigen Dienstag von einer echten Besonderheit: DAZN stellt die Konferenzschaltung der übrigen Partien komplett kostenfrei zur Verfügung. Für diesen Live-Stream ist kein kostenpflichtiges Abo notwendig; es genügt die Registrierung eines Gratis-Kontos, um ab 18:00 Uhr alle Tore und Highlights der Parallelspiele ohne Zusatzkosten mitzuverfolgen.

Übertragungs-Kategorie Anbieter Besonderheit / Details Topspiel am Dienstag - Atletico Madrid vs. FC Bayern München Amazon Prime Video Exklusives Einzelspiel mit deutscher Beteiligung (Atlético Madrid gegen FC Bayern). Keine Ausstrahlung auf DAZN oder im Free-TV. Dienstags-Konferenz DAZN Komplett kostenlos! Zeigt alle Parallelspiele, Tore und Großchancen in der Konferenzschaltung. Einzelspiele (Dienstag) DAZN Die vollen 90 Minuten der anderen Partien sind weiterhin nur mit einem regulären, kostenpflichtigen Abo (DAZN Unlimited) empfangbar. Voraussetzung für Gratis-Konferenz DAZN (Registrierung) Kein kostenpflichtiges Abo nötig. Ein kostenloser Basis-Account reicht aus, die Übertragung startet um 18:00 Uhr. Free-TV / Klassisches Pay-TV Keine Übertragung Keine der genannten Partien oder Konferenzen läuft im frei empfangbaren Fernsehen oder klassischen Pay-TV.

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Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung bei Amazon Prime Video

Die Live-Übertragung bei Amazon Prime Video beginnt bereits um 20:00 Uhr und damit genau eine Stunde vor dem mit Spannung erwarteten Anpfiff im Estadio Metropolitano.

Für einen hochkarätigen Fußballabend sorgt die von Amazon zusammengestellte Crew: Als Moderator führt Jonas Friedrich durch die Sendung, während das hochkarätige Expertentrio bestehend aus Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning für die taktischen Analysen zuständig ist. Sobald der Ball rollt, übernehmen Hannes Herrmann und Co-Kommentator Benedikt Höwedes das Mikrofon auf den Kommentatorenplätzen.

Übertragungsbeginn Ab 20:00 Uhr Moderation Jonas Friedrich Experten Mats Hummels, Chris Kramer, Josephine Henning Kommentator Hannes Herrmann Co-Kommentator Benedikt Höwedes

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League? Die Dienstagsspiele in der CL