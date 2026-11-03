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Champions League
team-logoAtletico Madrid
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Die CL hier live anschauen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League?

Champions League
Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München

Der FC Bayern München ist zu Gast bei Atlético Madrid. Doch auf welchem Sender läuft das mit Spannung erwartete Topspiel der Champions League – zeigt Amazon Prime Video, DAZN oder vielleicht sogar das Free-TV die Begegnung? GOAL liefert Euch alle Details zur Live-Übertragung im Überblick.

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Am heutigen Dienstagabend ab 21:00 Uhr geht es für Atlético Madrid und den FC Bayern München um extrem wichtige Punkte für die Top-8-Platzierung. Beide Teams hinken den eigenen Ansprüchen in der Königsklasse noch hinterher: Die Spanier stehen aktuell bei vier Zählern, während die Münchner fünf Punkte auf dem Konto haben.

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Am vergangenen Spieltag kamen beide Mannschaften nicht über ein Remis hinaus. Während der deutsche Rekordmeister beim packenden 2:2 gegen den FC Arsenal Moral bewies, verbuchte Atlético ein schmeichelhaftes 1:1 beim VfB Stuttgart, bei dem sich die Madrilenen über weite Strecken extrem schwergetan hatten.

Showdown im Estadio Metropolitano: Wo wird das Duell Atlético gegen Bayern übertragen? Alle Infos zur Live-Übertragung findet Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League?

Die Ausstrahlung der Königsklasse teilt sich in dieser Spielzeit erneut auf zwei große Anbieter auf: DAZN und Amazon Prime Video präsentieren die Begegnungen der Champions League.

Nächste Spiele
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Champions League

03. Nov. 2026

FCB

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Prime Video sichert sich dabei an jedem Dienstag exklusiv eine absolute Top-Partie mit deutscher Beteiligung – für diesen Spieltag fiel die Entscheidung auf das Gastspiel des FC Bayern München bei Atlético Madrid. Folglich ist dieses Einzelmatch weder bei DAZN noch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

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Wer den Fokus lieber auf das gesamte Geschehen legt, profitiert am heutigen Dienstag von einer echten Besonderheit: DAZN stellt die Konferenzschaltung der übrigen Partien komplett kostenfrei zur Verfügung. Für diesen Live-Stream ist kein kostenpflichtiges Abo notwendig; es genügt die Registrierung eines Gratis-Kontos, um ab 18:00 Uhr alle Tore und Highlights der Parallelspiele ohne Zusatzkosten mitzuverfolgen.

Übertragungs-Kategorie

Anbieter

Besonderheit / Details

Topspiel am Dienstag - Atletico Madrid vs. FC Bayern München

Amazon Prime Video

Exklusives Einzelspiel mit deutscher Beteiligung (Atlético Madrid gegen FC Bayern). Keine Ausstrahlung auf DAZN oder im Free-TV.

Dienstags-Konferenz

DAZN

Komplett kostenlos! Zeigt alle Parallelspiele, Tore und Großchancen in der Konferenzschaltung.

Einzelspiele (Dienstag)

DAZN

Die vollen 90 Minuten der anderen Partien sind weiterhin nur mit einem regulären, kostenpflichtigen Abo (DAZN Unlimited) empfangbar.

Voraussetzung für Gratis-Konferenz

DAZN (Registrierung)

Kein kostenpflichtiges Abo nötig. Ein kostenloser Basis-Account reicht aus, die Übertragung startet um 18:00 Uhr.

Free-TV / Klassisches Pay-TV

Keine Übertragung

Keine der genannten Partien oder Konferenzen läuft im frei empfangbaren Fernsehen oder klassischen Pay-TV.

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Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung bei Amazon Prime Video

Die Live-Übertragung bei Amazon Prime Video beginnt bereits um 20:00 Uhr und damit genau eine Stunde vor dem mit Spannung erwarteten Anpfiff im Estadio Metropolitano.

Für einen hochkarätigen Fußballabend sorgt die von Amazon zusammengestellte Crew: Als Moderator führt Jonas Friedrich durch die Sendung, während das hochkarätige Expertentrio bestehend aus Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning für die taktischen Analysen zuständig ist. Sobald der Ball rollt, übernehmen Hannes Herrmann und Co-Kommentator Benedikt Höwedes das Mikrofon auf den Kommentatorenplätzen.

Übertragungsbeginn

Ab 20:00 Uhr

Moderation

Jonas Friedrich

Experten

Mats Hummels, Chris Kramer, Josephine Henning

Kommentator

Hannes Herrmann

Co-Kommentator

Benedikt Höwedes

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Atletico Madrid in der Champions League? Die Dienstagsspiele in der CL

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

Galatasaray Istanbul

VfB Stuttgart

18:45 Uhr

Schachtar Donezk

Sporting Lissabon

21:00 Uhr

Atlético Madrid

FC Bayern München

21:00 Uhr

FC Barcelona

Aston Villa

21:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam

Inter Mailand

21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt

LOSC Lille

21:00 Uhr

LASK

ŠK Slovan Bratislava

21:00 Uhr

Manchester United

AS Rom

21:00 Uhr

FC Villarreal

Paris Saint-Germain

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