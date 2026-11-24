Auf den BVB wartet im Emirates Stadium eine echte Bewährungsprobe: Die Schwarzgelben treffen auf ein Arsenal-Team, das vor allem durch eine kompakte Defensive und maximale Effizienz besticht. Da die Londoner kaum Möglichkeiten zulassen dürften, braucht Dortmund vor dem gegnerischen Kasten wohl eine herausragende Chancenverwertung, um etwas Zählbares mitzunehmen.
Sportlich verspricht das Duell viel Brisanz: Während die Gunners mit zehn Punkten aus vier Spielen voll auf Top-8-Kurs liegen, reist auch die Borussia mit starken neun Zählern im Gepäck auf die Insel.
Aber wo wird Arsenal vs. BVB heute gezeigt? Das erfahrt Ihr bei GOAL.
Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League?
In der Spielzeit 2026/27 teilen sich die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse.
Die Aufteilung folgt dabei einer festen Regel: Immer dienstags zeigt Prime Video ein ausgewähltes Topspiel mit deutscher Beteiligung – in dieser Woche fiel die Wahl auf das Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Arsenal.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Partie der Schwarzgelben nicht bei DAZN zu sehen ist. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird heute ebenfalls nicht angeboten.
Anbieter / Empfangsweg
Übertragungsstatus vom BVB
Details zur Ausstrahlung
Amazon Prime Video
Ja, exklusive Übertragung
Ausgewähltes Dienstagstopspiel mit deutscher Beteiligung
DAZN
Keine Übertragung
Zeigt die Partie des BVB heute nicht
Free-TV
Keine Übertragung
Keine frei empfangbare Ausstrahlung im Fernsehen
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Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League? Informationen zur Übertragung auf Amazon Prime
Der Anpfiff in London erfolgt heute Abend um 21:00 Uhr, doch Prime Video meldet sich bereits eine Stunde früher – ab 20:00 Uhr – mit den Vorberichten aus dem Stadion live zu Wort.
Bei den Champions-League-Übertragungen vertraut Amazon auf eine eingespielte Crew: Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung, während Hannes Herrmann das Geschehen kommentiert und von Weltmeister Benedikt Höwedes als Co-Kommentator begleitet wird. Komplettiert wird die Übertragung durch ein hochkarätiges Expertenteam, das aus einer Auswahl von Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Josephine Henning und Matthias Sammer besteht.
Kategorie
Details
Sender / Plattform
Amazon Prime Video
Start Vorberichterstattung
20:00 Uhr
Anstoß
21:00 Uhr (in London)
Moderation
Jonas Friedrich
Kommentar
Hannes Herrmann
Co-Kommentar
Benedikt Höwedes
Experten-Pool
Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Josephine Henning, Matthias Sammer
Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League? Die Spiele am CL-Dienstag
Anstoß (MEZ)
Begegnung
18:45 Uhr
FK Bodø/Glimt – LASK
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul – Aston Villa
21:00 Uhr
FC Arsenal – Borussia Dortmund
21:00 Uhr
RB Leipzig – RC Lens
21:00 Uhr
Real Madrid – PSV Eindhoven
21:00 Uhr
Manchester City – SSC Neapel
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam – FC Porto
21:00 Uhr
Como 1907 – AEK Athen
21:00 Uhr
ŠK Slovan Bratislava – Real Betis