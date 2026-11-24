Auf den BVB wartet im Emirates Stadium eine echte Bewährungsprobe: Die Schwarzgelben treffen auf ein Arsenal-Team, das vor allem durch eine kompakte Defensive und maximale Effizienz besticht. Da die Londoner kaum Möglichkeiten zulassen dürften, braucht Dortmund vor dem gegnerischen Kasten wohl eine herausragende Chancenverwertung, um etwas Zählbares mitzunehmen.

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Sportlich verspricht das Duell viel Brisanz: Während die Gunners mit zehn Punkten aus vier Spielen voll auf Top-8-Kurs liegen, reist auch die Borussia mit starken neun Zählern im Gepäck auf die Insel.

Aber wo wird Arsenal vs. BVB heute gezeigt? Das erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League?

In der Spielzeit 2026/27 teilen sich die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse.

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Nächste Spiele ARS Champions League 15:00 BVB Ansehen

Die Aufteilung folgt dabei einer festen Regel: Immer dienstags zeigt Prime Video ein ausgewähltes Topspiel mit deutscher Beteiligung – in dieser Woche fiel die Wahl auf das Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Arsenal.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Partie der Schwarzgelben nicht bei DAZN zu sehen ist. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird heute ebenfalls nicht angeboten.

Anbieter / Empfangsweg Übertragungsstatus vom BVB Details zur Ausstrahlung Amazon Prime Video Ja, exklusive Übertragung Ausgewähltes Dienstagstopspiel mit deutscher Beteiligung DAZN Keine Übertragung Zeigt die Partie des BVB heute nicht Free-TV Keine Übertragung Keine frei empfangbare Ausstrahlung im Fernsehen

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Der Anpfiff in London erfolgt heute Abend um 21:00 Uhr, doch Prime Video meldet sich bereits eine Stunde früher – ab 20:00 Uhr – mit den Vorberichten aus dem Stadion live zu Wort.

Bei den Champions-League-Übertragungen vertraut Amazon auf eine eingespielte Crew: Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung, während Hannes Herrmann das Geschehen kommentiert und von Weltmeister Benedikt Höwedes als Co-Kommentator begleitet wird. Komplettiert wird die Übertragung durch ein hochkarätiges Expertenteam, das aus einer Auswahl von Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Josephine Henning und Matthias Sammer besteht.

Kategorie Details Sender / Plattform Amazon Prime Video Start Vorberichterstattung 20:00 Uhr Anstoß 21:00 Uhr (in London) Moderation Jonas Friedrich Kommentar Hannes Herrmann Co-Kommentar Benedikt Höwedes Experten-Pool Mats Hummels, Christoph Kramer, Tabea Kemme, Josephine Henning, Matthias Sammer

Fußball heute live: Amazon Prime, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Arsenal vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League? Die Spiele am CL-Dienstag