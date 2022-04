Fußball heute live: FC Bayern vs. Villarreal im TV und LIVE-STREAM

Heute Abend (12. April 2022) ist Villarreal zu Gast beim FC Bayern München. Das Rückspiel des Viertelfinals der Champions League wird um 21:00 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Für die Bayern zählt heute nur ein Sieg. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann heute unbedingt gewinnen. Ansonsten droht das frühe Aus in der Champions League. Aber auch die Mannschaft von Unai Emery will sicherlich die Überraschung perfekt machen und den Rekordmeister aus der Königsklasse werfen. Wer schließlich heute Abend weiterkommt, erfahren wir dann ab 21:00 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Fußball heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. FC Villarreal Wettbewerb Champions League - Viertelfinale Anpfiff 12. April - 21:00 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

Fußball heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Verantwortlich für das Zeigen der Champions League sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Der Großteil der Spiele wird nur bei DAZN gezeigt, ausgewählte Einzelspiele am Dienstag laufen bei Amazon Prime. Eine Übertragung im klassischen Free-TV gibt es allerdings leider nicht mehr.

Getty Images

Fußball heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt sind DAZN und Amazon Prime die Verantwortlichen für die Übertragung der Champions League. Tatsächlich wird die heutige Partie als Topspiel am Dienstag nur bei Amazon Prime gezeigt. Das heißt also, um jetzt zusehen zu können, braucht Ihr erst einmal ein gültiges Prime-Konto. Dieses ist allerdings nicht kostenlos. Ein Abo bei Amazon Prime kostet Euch monatlich 7,99 Euro. Dann könnt Ihr die heutige Partie ganz einfach dort im STREAM verfolgen. Mehr Infos dazu und was es bei Amazon Prime noch gibt, findet Ihr hier.

Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr mit diesem Link ab 20:00 Uhr die Vorberichterstattung verfolgen, bevor dann eine Stunde später die Partie beginnt. Moderiert wird dabei von Sebastian Hellmann, als Kommentator fungiert Jonas Friedrich mit Unterstützung von Kim Kulig und Matthias Sammer.

Messi, Neymar und Mbappé live - nur bei DAZN

Die heutige Partie seht Ihr bei DAZN zwar nicht, dafür aber so ziemlich alles andere, was das Sportlerherz begehrt. Unter anderem zeigt DAZN LaLiga, Serie A und die Ligue 1 in vollem Umfang, dazu den Großteil der Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Aber auch Fans von NBA, NFL, Tennis, Darts oder Boxen kommen dort voll auf ihre Kosten. Apropos Kosten: Im Monatsabo zahlt Ihr bei DAZN 29,99 Euro, mit dem Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link zur Anmeldung.

Mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

Fußball heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald etwas auf dem Rasen geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER