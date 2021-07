Im Finale der Copa America stehen sich Argentinien und Brasilien gegenüber. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Lionel Messi hat erneut die Chance auf seinen ersten Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft. In Südamerika wird nämlich parallel zur EM die Copa America ausgetragen und der 34-Jährige steht in der Nacht auf Sonntag im Finale gegen Brasilien. Gespielt wird im berühmten Maracana-Stadion in Rio de Janeiro.

Um die Austragung der Copa America hatte es zuletzt einige Differenzen gegeben: Ursprünglich sollte das kontinentale Turnier erstmals in zwei Ländern stattfinden; wegen der nationalen Pandemiegeschehen mussten Argentinien und Kolumbien jedoch als Spielorte absagen - und Brasilien positionierte sich als neuer Gastgeber.

Nun kommt es im Finale zum Aufeinandertreffen zweier südamerikanischer Schwergewichte. Argentinien hat bei der diesjährigen Ausgabe die Möglichkeit, das 15-malig erfolgreiche Uruguay als Rekordsieger der Copa America einzuholen. Brasilien liegt mit neun Titeln mit einigem Abstand hinter den beiden Nationen.

Sowohl Argentinien als auch Brasilien gehen ungeschlagen ins Finale; beide haben die Vorrunde zudem als Gruppenerster abgeschlossen. Während Brasilien im Halbfinale Peru mit 1:0 in der regulären Spielzeit besiegte, musste Argentinien gegen Kolumbien ins Elfmeterschießen und konnte sich dort mit 3:2 durchsetzen.

Argentinien und Brasilien kämpfen um die begehrte Trophäe der Copa America : Ihr möchtet das mit Spannung erwartete Finale in der Nacht auf Sonntag live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel verrät Euch Goal alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM .

Wer zeigt / überträgt Argentinien gegen Brasilien heute live? Das Finale der Copa America in der Übersicht

Begegnung Argentinien - Brasilien Datum Sonntag, 11. Juli 2021 | 02 Uhr Stadion Maracana-Stadion, Rio de Janeiro

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das Finale der Copa America zwischen Argentinien und Brasilien

Das Finale des kontinentalen Turniers wird in der Nacht auf Sonntag auch live in Deutschland zu sehen sein. Auf eine kostenfreie TV-Übertragung müssen Fußball-Liebhaber hierzulande jedoch verzichten, denn weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Sender haben sich die TV-Rechte an der Copa America gesichert.

Stattdessen zeigt Sportdigital das Finale zwischen Argentinien und Brasilien im Pay-TV; dort wurden auch alle bisherigen Spiele der Copa America übertragen. In Deutschland ist Sportdigital schon in den TV-Paketen von vielen Kabel- und IPTV-Anbietern enthalten, zudem könnt Ihr den Sender auch über Satellit empfangen.

Zudem lässt sich das Finale der Copa America über die Mediathek des TV-Senders auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen; im Angebot hat Sportdigital sowohl Tages- (2,99 Euro) und Monats- (4,99 Euro) als auch Jahres-Pässe (44,99 Euro).

Neben der Copa America hat Sportdigital auch das nordamerikanische Pendant, den Gold Cup, im Programm. Zudem zeigt der TV-Sender die Copa Libertadores (Südamerika) und die CONCACAF Champions League (Nord- und Mittelamerika), deren Sieger sich für die FIFA Klub-WM qualifizieren, sowie verschiedene nationale Ligen.

Copa America Finale: OneFootball zeigt Argentinien gegen Brasilien kostenlos

Auch in der App OneFootball kann das Finale der Copa America zwischen Argentinien und Brasilien via LIVE-STREAM verfolgt werden - und das sogar KOSTENLOS.

Alle Informationen dazu gibt es HIER!

Argentinien gegen Brasilien heute live sehen: So wird das Finale der Copa America gezeigt / übertragen