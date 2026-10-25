Alle Augen richten sich an diesem Sonntag auf Barcelona, wenn im Camp Nou der nächste Clasico steigt. Am 10. Spieltag von LaLiga treffen der FC Barcelona und Real Madrid im direkten Duell aufeinander - und damit auch im Kampf um wichtige Punkte für das Titelrennen.

Die Katalanen gehen mit einer makellosen Ligabilanz in den Klassiker: Hansi Flicks Mannschaft hat sämtliche neun bisherigen Partien gewonnen und führt die Tabelle an. Real Madrid steht nach zwei Niederlagen nur auf Rang drei. Trotzdem gelten im Clasico bekanntlich eigene Gesetze. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Wo läuft der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid heute live im TV und Livestream? GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

Fußball, Clasico heute live: DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid?

Ein Clasico gehört zu den Fußballspielen, die Fans am liebsten live verfolgen. In Deutschland ist das am heutigen Sonntag über den kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN möglich. Da dieser die Übertragungsrechte an der gesamten spanischen LaLiga besitzt, gehört auch das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zum Angebot.

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Eine alternative Live-Übertragung bei einem anderen deutschen Sender gibt es nicht. Wer auf eine Ausstrahlung im Free-TV hofft, geht somit leer aus.

DAZN bietet derzeit außerdem ein vergünstigtes 24-Monats-Abo für 24,99 Euro pro Monat an. Im Vergleich zum flexiblen Monatstarif für regulär 44,99 Euro ergibt sich ein Preisvorteil von 20 Euro monatlich. Auf zwölf Monate gerechnet entspricht das einer Ersparnis von 240 Euro.

Das Angebot ist zeitlich befristet und könnte sich für alle lohnen, die neben LaLiga auch internationale Ligen, die Bundesliga und die Champions League zu einem reduzierten Preis verfolgen möchten. Allerdings ist zu beachten, dass DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse nur noch für die laufende Saison besitzt.

Spiel FC Barcelona - Real Madrid Datum 25. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball, Clasico heute live: DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid? - Übertragung bei DAZN

Die Übertragung des Clasico beginnt bei DAZN bereits um 20.15 Uhr. Damit bleibt vor dem Anpfiff um 21 Uhr eine Dreiviertelstunde für die Vorberichterstattung, die live aus Barcelona gesendet wird.

Als Moderator ist Max Siebald im Einsatz, unterstützt von Experte Michael Ballack. Jan Platte kommentiert das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, während Andres Veredas vor Ort Stimmen und Reaktionen sammelt.

Fußball heute live: FC Barcelona vs. Real Madrid bei DAZN

Spiel FC Barcelona - Real Madrid Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderator Max Siebald Kommentator Jan Platte Experte Michael Ballack Reporter Andres Veredas

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