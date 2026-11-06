So sehen Sie Fulham gegen Newcastle United mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie dessen Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham empfängt Newcastle United im Craven Cottage zu einem Premier-League-Spiel, das für Newcastle zu einem schwierigen Zeitpunkt kommt. Nach einer turbulenten Woche auf Tyneside reist die Mannschaft nach London und will eine Reaktion zeigen.

Das Fulham von Alvaro Arbeloa präsentiert sich in dieser Saison zu Hause stabil und geht in ordentlicher Verfassung in die Partie. Zwar steht der Klub auf Tabellenplatz 15, doch zwei Premier-League-Siege in Folge in den vergangenen Wochen geben ihm für dieses Spiel etwas Zuversicht.

Newcastle liegt derzeit auf Platz 13, hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren und musste sich innerhalb einer Woche zweimal Everton geschlagen geben. Die Stimmung im St James' Park ist gekippt: Nach der Heimniederlage gegen Everton wurden die Spieler beim Schlusspfiff mit Pfiffen empfangen.

Trainer Matthias Jaissle steht zunehmend unter Druck, hat aber öffentlich erklärt, dass er weiterhin die volle Unterstützung der Klubführung genießt. Im Craven Cottage steht ihm ein schwieriger Nachmittag bevor, da mehrere Schlüsselspieler fehlen. Joelinton fällt verletzungsbedingt aus, Jacob Ramsey ist gesperrt.

Fulham wird wissen, dass Newcastle auswärts weiterhin gute Leistungen zeigen kann. Im jüngsten Auswärtsspiel gewann die Mannschaft bei Crystal Palace mit 2:0. An diese Leistung muss Newcastle erneut anknüpfen, wenn es den Abwärtstrend stoppen will, der Fans und Klubmitarbeiter gleichermaßen beunruhigt.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schauen Sie kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Personal und Kader