Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoManchester United
Ansehen auf Sky WOW
Unterstützt von

Fulham gegen Manchester United, Premier-League-Vorschau: Alles, was du wissen musst

Fulham - Manchester United
Premier League
Fulham
Manchester United

Umfassende Spielvorschau zu Fulham gegen Manchester United in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Sonntagnachmittag in Craven Cottage.

Fulham gegen Manchester United: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 5
Craven Cottage

Fulham F.C. und Manchester United stoßen am 20. September 2026 um 15:30 Uhr GMT an (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

Fulham empfängt Manchester United an der Themse

Fulham kehrt an die Craven Cottage zurück und empfängt Manchester United am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach einem disziplinierten Auswärtsresultat am Wochenende will die Mannschaft von Álvaro Arbeloa den Heimvorteil nutzen, um den ersten Ligasieg der Saison einzufahren. Für Manchester United von Michael Carrick ist die Reise nach London nach dem frustrierenden Derby-Rückschlag zu Hause ein wichtiger Test, während das Team auswärts an Schwung gewinnen will.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Fulhams Remis am 4. Spieltag an der Anfield Road

Fulham geht mit Rückenwind in das Duell am Sonntag, nachdem es am 4. Spieltag (12. September) ein hart erkämpftes 0:0 auswärts gegen Liverpool an der Anfield Road gab. Die Mannschaft von Marco Silva zeigte eine disziplinierte Defensivleistung, wobei Torhüter Bernd Leno eine Abwehr anführte, die Liverpools Offensive über die gesamten 90 Minuten in Schach hielt. Die Partie ohne Gegentor gibt dem Londoner Klub wichtiges Selbstvertrauen, nachdem er am 3. Spieltag in einem wilden 2:3-Heimthriller gegen Crystal Palace Punkte liegen ließ.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Die Derby-Niederlage der Red Devils im Old Trafford

Manchester United reist nach London und will nach der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City am 4. Spieltag (13. September) eine Reaktion zeigen. Obwohl City bereits in der 23. Minute nach einem Platzverweis gegen Phil Foden in Unterzahl spielte, kassierte die Mannschaft von Carrick in der 59. Minute den Treffer von Erling Haaland und fand anschließend kein Mittel gegen den tiefen Defensivblock von City. Das Ergebnis folgt auf einen starken 4:0-Sieg unter der Woche gegen Sabah FK in der Champions League und ein 2:2 bei Everton, wodurch United darauf brennt, seine Kaltschnäuzigkeit wiederzufinden.

Kann Fulhams stabile Struktur Uniteds Angriff stoppen?

Begegnungen im Craven Cottage stellen oft Fulhams energischen Mittelfeldblock dem schnellen Umschaltspiel eines Top-Vier-Anwärters gegenüber. Fulhams zentrales Mittelfeldduo aus Sander Berge und Alex Iwobi wird versuchen, Uniteds Spielaufbau zu stören und Oscar Bobb sowie Rodrigo Muniz im Konter in Szene zu setzen. Gleichzeitig setzt Manchester United auf die kreative Führung von Bruno Fernandes, Matheus Cunha und Marcus Rashford, um Fulhams Defensivstruktur zu knacken. Da wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Mögliche Startaufstellungen

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Teamnews & Kader

Fulham vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireP. DorguP. DorguB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Fulham

Startelf

Manchester United

Trainer

  • A. Arbeloa
  • M. Carrick

Fulham muss verletzungsbedingt auf Tom Cairney verzichten, während für den Kader von Alvaro Arbeloa aktuell keine Sperren gelistet sind. Die voraussichtliche Startelf ist noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Manchester United hat eine deutlich längere Ausfallliste: Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte und Tom Heaton fallen allesamt verletzt aus. Michael Carrick muss keine gesperrten Spieler berücksichtigen, doch die Zahl der nicht verfügbaren Optionen aus der ersten Mannschaft schränkt seine Auswahlmöglichkeiten ein. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

FUL

FUL - Form

WIM
S3-0
SUN
N1-0
CRY
N2-3
LIV
U0-0
WHU
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

IPS
S5-2
EVE
U2-2
SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fulham hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei sechs Tore erzielt und neun kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:0 gegen Liverpool in der Premier League, nachdem es in der Woche davor eine 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace gegeben hatte. Fulham besiegte in dieser Phase zwar den AFC Wimbledon im Carabao Cup mit 3:0, tat sich in der Liga aber schwer damit, Konstanz zu finden, und verlor im August sowohl gegen Sunderland als auch gegen Chelsea.

Manchester United kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Am 10. September gewann das Team in der Champions League mit 4:0 gegen Sabah FK und setzte sich Ende August in der Liga mit 5:2 gegen Ipswich Town durch. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Derbyniederlage gegen Manchester City, zudem gab es zu Beginn der Saison eine 0:2-Niederlage gegen Hull City. United hat in diesen fünf Spielen 13 Tore erzielt, aber sieben kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

FulhamUnentschiedenManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
England FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Februar 2026, als Manchester United Fulham in der Premier League im Old Trafford mit 3:2 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat United die bessere Bilanz mit drei Siegen und zwei Unentschieden, während Fulham in diesem Zeitraum noch keinen Sieg holen konnte. Im August 2025 trennten sich beide Teams im Craven Cottage 1:1, als sie zuletzt an diesem Ort aufeinandertrafen.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
5
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
7
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
Aston VillaAston VillaAVL
511327-54
U
N
U
N
N
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
502306-62
U
U
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen