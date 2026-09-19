Fulham gegen Manchester United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham F.C. und Manchester United stoßen am 20. September 2026 um 15:30 Uhr GMT an (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

Fulham empfängt Manchester United an der Themse

Fulham kehrt an die Craven Cottage zurück und empfängt Manchester United am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach einem disziplinierten Auswärtsresultat am Wochenende will die Mannschaft von Álvaro Arbeloa den Heimvorteil nutzen, um den ersten Ligasieg der Saison einzufahren. Für Manchester United von Michael Carrick ist die Reise nach London nach dem frustrierenden Derby-Rückschlag zu Hause ein wichtiger Test, während das Team auswärts an Schwung gewinnen will.

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Fulhams Remis am 4. Spieltag an der Anfield Road

Fulham geht mit Rückenwind in das Duell am Sonntag, nachdem es am 4. Spieltag (12. September) ein hart erkämpftes 0:0 auswärts gegen Liverpool an der Anfield Road gab. Die Mannschaft von Marco Silva zeigte eine disziplinierte Defensivleistung, wobei Torhüter Bernd Leno eine Abwehr anführte, die Liverpools Offensive über die gesamten 90 Minuten in Schach hielt. Die Partie ohne Gegentor gibt dem Londoner Klub wichtiges Selbstvertrauen, nachdem er am 3. Spieltag in einem wilden 2:3-Heimthriller gegen Crystal Palace Punkte liegen ließ.

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Die Derby-Niederlage der Red Devils im Old Trafford

Manchester United reist nach London und will nach der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City am 4. Spieltag (13. September) eine Reaktion zeigen. Obwohl City bereits in der 23. Minute nach einem Platzverweis gegen Phil Foden in Unterzahl spielte, kassierte die Mannschaft von Carrick in der 59. Minute den Treffer von Erling Haaland und fand anschließend kein Mittel gegen den tiefen Defensivblock von City. Das Ergebnis folgt auf einen starken 4:0-Sieg unter der Woche gegen Sabah FK in der Champions League und ein 2:2 bei Everton, wodurch United darauf brennt, seine Kaltschnäuzigkeit wiederzufinden.

Kann Fulhams stabile Struktur Uniteds Angriff stoppen?

Begegnungen im Craven Cottage stellen oft Fulhams energischen Mittelfeldblock dem schnellen Umschaltspiel eines Top-Vier-Anwärters gegenüber. Fulhams zentrales Mittelfeldduo aus Sander Berge und Alex Iwobi wird versuchen, Uniteds Spielaufbau zu stören und Oscar Bobb sowie Rodrigo Muniz im Konter in Szene zu setzen. Gleichzeitig setzt Manchester United auf die kreative Führung von Bruno Fernandes, Matheus Cunha und Marcus Rashford, um Fulhams Defensivstruktur zu knacken. Da wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Mögliche Startaufstellungen

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Teamnews & Kader

Fulham muss verletzungsbedingt auf Tom Cairney verzichten, während für den Kader von Alvaro Arbeloa aktuell keine Sperren gelistet sind. Die voraussichtliche Startelf ist noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Manchester United hat eine deutlich längere Ausfallliste: Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte und Tom Heaton fallen allesamt verletzt aus. Michael Carrick muss keine gesperrten Spieler berücksichtigen, doch die Zahl der nicht verfügbaren Optionen aus der ersten Mannschaft schränkt seine Auswahlmöglichkeiten ein. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Fulham hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei sechs Tore erzielt und neun kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:0 gegen Liverpool in der Premier League, nachdem es in der Woche davor eine 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace gegeben hatte. Fulham besiegte in dieser Phase zwar den AFC Wimbledon im Carabao Cup mit 3:0, tat sich in der Liga aber schwer damit, Konstanz zu finden, und verlor im August sowohl gegen Sunderland als auch gegen Chelsea.

Manchester United kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Am 10. September gewann das Team in der Champions League mit 4:0 gegen Sabah FK und setzte sich Ende August in der Liga mit 5:2 gegen Ipswich Town durch. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Derbyniederlage gegen Manchester City, zudem gab es zu Beginn der Saison eine 0:2-Niederlage gegen Hull City. United hat in diesen fünf Spielen 13 Tore erzielt, aber sieben kassiert.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Februar 2026, als Manchester United Fulham in der Premier League im Old Trafford mit 3:2 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat United die bessere Bilanz mit drei Siegen und zwei Unentschieden, während Fulham in diesem Zeitraum noch keinen Sieg holen konnte. Im August 2025 trennten sich beide Teams im Craven Cottage 1:1, als sie zuletzt an diesem Ort aufeinandertrafen.