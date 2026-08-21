Premier League - Spielwoche 1 24. Aug. 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham gegen Chelsea wird am 24. Aug. 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

Große Unsicherheit um die Westlondon-Rivalen Fulham und Chelsea, da beide Teams unter neuer Führung in eine neue Ära gehen.

Nach fünf Jahren an der Craven Cottage verließ Marco Silva Fulham am Ende der Saison 2025/26. Álvaro Arbeloa ersetzt ihn. Der Spanier ist ein relativer Neuling und hat erst 28 Spiele als Cheftrainer im Profibereich absolviert. Sein erstes Problem wird der Verlust von Star-Mittelfeldspieler Harry Wilson an Leeds sein.

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Chelseas Sommer sind dieser Tage nie langweilig. Xabi Alonso, ein ehemaliger Teamkollege von Arbeloa, ist der neue Mann an der Seitenlinie an der Stamford Bridge, und er hat bereits viel Geld ausgegeben, darunter die britische Rekordablöse von 117 Mio. £ für Morgan Rogers von Aston Villa.

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Wen haben Fulham und Chelsea verpflichtet?

Ein Duo von Real Madrid ist Álvaro Arbeloa zur Craven Cottage gefolgt, denn Gonzalo García und César Palacios gehörten zu den vier Spielern, die in diesem Sommer auf dem Transfermarkt verpflichtet wurden. Fulham hat sich bei der Kaderplanung auf junge Talente konzentriert: der 19-jährige Jonah Kusi-Asare, der 22-jährige Shea Charles, der 22-jährige Gonzalo Garcia und der 21-jährige Cesar Palacios kamen.

Alonsos neues Chelsea hat in diesem Transferfenster bislang unglaubliche 333 Mio. £ für Spieler ausgegeben. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda und Marco Palestra gehören zu den glanzvollen, teuren Neuzugängen. Mit den Premier-League-Veteranen Danny Welbeck und Jordan Henderson kommt zudem jede Menge Erfahrung.

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Wichtige Statistiken, Verletzungen & Sperren

Chelsea hat sechs seiner letzten acht Auswärtsspiele an der Craven Cottage gewonnen (2N), doch nach der Niederlage im letzten direkten Duell droht dem Team erstmals seit 1979 wieder, in aufeinanderfolgenden Duellen unabhängig vom Austragungsort geschlagen zu werden.

Fulhams Joachim Andersen und Chelseas Wesley Fofana bringen Sperren aus der vergangenen Saison mit.

Voraussichtliche Aufstellungen

Fulham (4231): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (343): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Teamnews & Kader

Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa muss verletzungsbedingt auf Tom Cairney verzichten, während Joachim Andersen gesperrt ist und im Auftaktspiel keine Rolle spielen wird. Eine wahrscheinliche Startelf wurde vor dem Anpfiff noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Spiel erwartet.

Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso hat eine längere Verletztenliste, denn Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha und Geovany Quenda fallen allesamt aus. Wesley Fofana ist gesperrt und wird die Reise zur Craven Cottage ebenfalls verpassen. Chelsea hat seine voraussichtliche XI noch nicht bestätigt, die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Form

Fulham geht nach einer durchwachsenen Vorbereitung in den Premier-League-Auftakt und verbuchte in den letzten fünf Testspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 15. August, drei Tage zuvor gab es ein 2:2 gegen Malaga. Die 1:2-Niederlage gegen Crystal Palace war der Tiefpunkt des Sommerprogramms. In diesen fünf Spielen erzielte Fulham sechs Tore und kassierte sechs.

Chelseas Form in der Vorbereitung erzählt eine ähnliche Geschichte der Unbeständigkeit. In den letzten fünf Testspielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen, zuletzt ein 3:1 gegen Real Sociedad am 15. August. Das 3:0 gegen den AC Milan früher in der Woche war die herausragende Leistung des Sommers, auch wenn die Niederlagen gegen Juventus und Tottenham Hotspur zeigten, dass noch Arbeit zu erledigen ist. Chelsea erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im Januar 2026 mit einem 2:1-Sieg von Fulham an der Craven Cottage, ein Ergebnis, das der Heimmannschaft vor der Partie am Montag Selbstvertrauen geben wird. In den letzten fünf Begegnungen in der Premier League hat Chelsea zweimal gewonnen, Fulham zweimal gewonnen und ein Spiel endete unentschieden, wobei jeder dieser Fulham-Siege an der Craven Cottage zustande kam. Chelseas jüngster Auswärtssieg in diesem Duell datiert aus dem August 2025, als das Team Fulham an der Stamford Bridge mit 2:0 schlug.