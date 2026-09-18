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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Für Zeit nach dem FC Bayern München: Harry Kane kann sich Wechsel in europäische Top-Liga vorstellen

Bundesliga
H. Kane
Transfers
Bayern München
La Liga

Ist der FC Bayern München die letzte Karriere-Station von Harry Kane? Der Stürmer kann sich einen Wechsel in eine andere Liga durchaus vorstellen.

In einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca wollte Kane auf eine entsprechende Nachfrage nicht ausschließen, irgendwann noch einmal in LaLiga anzuheuern: "Wie wir wissen, ist im Fußball alles möglich. Ich schließe nichts aus, aber im Moment bin ich, wie bereits erwähnt, sehr glücklich in Deutschland."

Weiter offenbarte der englische Nationalstürmer, dass sich ihm in der Vergangenheit bereits einige Gelegenheiten boten, nach Spanien zu wechseln. "Ich würde zwar nicht von klaren Möglichkeiten sprechen, aber es gab in der Vergangenheit einige Gespräche", so der 33-Jährige.

Er empfände nichts als große Bewunderung für Spaniens höchste Spielklasse. "Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid gehören zu den größten Vereinen der Welt. Ich bin mit Ronaldo, Messi und anderen Fußballstars aufgewachsen. Ich habe enormen Respekt vor diesen Mannschaften", erklärte Kane. Im Sommer hatte es lose Gerüchte über ein Interesse von Barca gegeben, wonach Kane ein Kandidat für die Nachfolge von Robert Lewandowski sei.

Der Angreifer ist noch bis 2027 an die Bayern gebunden, allerdings bekräftigten sowohl der Spieler als auch der Klub in den letzten Wochen und Monaten mehrfach, die gemeinsame Zusammenarbeit gerne fortsetzen zu wollen. Kane hatte schon erklärt, es sehe "ziemlich gut" aus. Sportvorstand Max Eberl meinte, er wisse nicht, "was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde".

Medienberichten zufolge hapert es derzeit noch an der genauen Ausgestaltung. Während die Münchner das Arbeitspapier offenbar nur um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängern wollen, sähe Kane gerne die Option auf eine weitere Saison bis 2030.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Harry Kane rechnet nicht schneller Verlängerung bei Bayern

Der 33-Jährige selbst hatte jüngst die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung ein wenig gedämpft. "Ich rechne nicht damit, dass es in der nächsten oder übernächsten Woche erledigt ist", sagte Kane nach dem 5:0 (0:0) in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt, "aber hoffentlich sollten wir im Laufe der nächsten ein bis zwei Monate dahin kommen, wo wir hinwollen."

Eine Deadline habe er sich jedenfalls nicht gesetzt, die Gespräche würden aber auch weiterhin "gut laufen", meinte der Kane. Er selbst sei "ganz gelassen" und konzentriere sich aufs Sportliche. "Ihr könnt ganz ruhig bleiben, es ist alles in Ordnung", sagte Kane: "Ich bin sehr glücklich."

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Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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