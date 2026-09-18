Für Zeit nach dem FC Bayern München: Harry Kane kann sich Wechsel in europäische Top-Liga vorstellen

In einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca wollte Kane auf eine entsprechende Nachfrage nicht ausschließen, irgendwann noch einmal in LaLiga anzuheuern: "Wie wir wissen, ist im Fußball alles möglich. Ich schließe nichts aus, aber im Moment bin ich, wie bereits erwähnt, sehr glücklich in Deutschland."

Weiter offenbarte der englische Nationalstürmer, dass sich ihm in der Vergangenheit bereits einige Gelegenheiten boten, nach Spanien zu wechseln. "Ich würde zwar nicht von klaren Möglichkeiten sprechen, aber es gab in der Vergangenheit einige Gespräche", so der 33-Jährige.

Er empfände nichts als große Bewunderung für Spaniens höchste Spielklasse. "Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid gehören zu den größten Vereinen der Welt. Ich bin mit Ronaldo, Messi und anderen Fußballstars aufgewachsen. Ich habe enormen Respekt vor diesen Mannschaften", erklärte Kane. Im Sommer hatte es lose Gerüchte über ein Interesse von Barca gegeben, wonach Kane ein Kandidat für die Nachfolge von Robert Lewandowski sei.

Der Angreifer ist noch bis 2027 an die Bayern gebunden, allerdings bekräftigten sowohl der Spieler als auch der Klub in den letzten Wochen und Monaten mehrfach, die gemeinsame Zusammenarbeit gerne fortsetzen zu wollen. Kane hatte schon erklärt, es sehe "ziemlich gut" aus. Sportvorstand Max Eberl meinte, er wisse nicht, "was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde".

Medienberichten zufolge hapert es derzeit noch an der genauen Ausgestaltung. Während die Münchner das Arbeitspapier offenbar nur um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängern wollen, sähe Kane gerne die Option auf eine weitere Saison bis 2030.

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Harry Kane rechnet nicht schneller Verlängerung bei Bayern

Der 33-Jährige selbst hatte jüngst die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung ein wenig gedämpft. "Ich rechne nicht damit, dass es in der nächsten oder übernächsten Woche erledigt ist", sagte Kane nach dem 5:0 (0:0) in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt, "aber hoffentlich sollten wir im Laufe der nächsten ein bis zwei Monate dahin kommen, wo wir hinwollen."

Eine Deadline habe er sich jedenfalls nicht gesetzt, die Gespräche würden aber auch weiterhin "gut laufen", meinte der Kane. Er selbst sei "ganz gelassen" und konzentriere sich aufs Sportliche. "Ihr könnt ganz ruhig bleiben, es ist alles in Ordnung", sagte Kane: "Ich bin sehr glücklich."