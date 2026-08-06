Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Für Rekordsumme! Manchester City verkauft englischen Nationalspieler an Premier-League-Konkurrenten

Premier League
Transfers
J. Trafford
Manchester City
Leeds

Erst vor einem Jahr kehrte James Trafford zu Jugendklub Manchester City zurück. Nun zieht der Keeper bereits weiter.

Torhüter James Trafford verlässt Manchester City nach nur einem Jahr schon wieder und wechselt zu Premier-League-Konkurrent Leeds United.

Am Donnerstagabend gaben beide Vereine den Transfer offiziell bekannt. Leeds, wo Trafford einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben hat, überweist dem Vernehmen nach eine klubinterne Rekordablöse in Höhe von 47 Millionen Euro nach Manchester. Trafford löst Georginio Rutter als Rekordtransfer ab, für den Leeds 2023 etwas mehr als 40 Millionen Euro Ablöse an die TSG Hoffenheim gezahlt hatte.

Zudem avanciert Trafford auch zum teuersten englischen Keeper aller Zeiten. Der 23-Jährige, in Citys Nachwuchs ausgebildet, war erst im vergangenen Jahr vom FC Burnley zu den Skyblues zurückgekehrt. Nur einen Monat später hatte City mit Gianluigi Donnarumma, der von Paris Saint-Germain kam, Trafford dann aber einen absoluten Weltklassetorhüter vor die Nase gesetzt.

So war der englische Nationalspieler (zwei Länderspiele) in der abgelaufenen Spielzeit hinter Donnarumma nur die Nummer 2 bei City. Lediglich fünf Pflichtspieleinsätze kamen 2025/26 für Trafford zusammen, in Leeds ist er nun wieder als Nummer 1 eingeplant.

James Trafford startet mit Leeds gegen Nottingham in die Premier League

Bei der WM war der 1,97-Meter-Mann zuletzt Teil von Englands Kader, kam jedoch zu keinem Turniereinsatz für den Drittplatzierten. In Leeds soll Trafford dabei helfen, erneut den Klassenerhalt zu schaffen.

Klub Freundschaftsspiele
Leeds crest
Leeds
LEE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Klub Freundschaftsspiele
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM


James Trafford Manchester City 2025-26Getty Images


Nach weiteren Testspielen gegen RB Leipzig (8. August), Manchester United (12. August) und den FC Augsburg (15. August) geht es für das Team des deutschen Trainers Daniel Farke am 22. August erstmals wieder in der Premier League zur Sache. Zum Auftakt ist Leeds bei Nottingham Forest zu Gast.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen