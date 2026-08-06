Für Rekordsumme! Manchester City verkauft englischen Nationalspieler an Premier-League-Konkurrenten

Torhüter James Trafford verlässt Manchester City nach nur einem Jahr schon wieder und wechselt zu Premier-League-Konkurrent Leeds United.

Am Donnerstagabend gaben beide Vereine den Transfer offiziell bekannt. Leeds, wo Trafford einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben hat, überweist dem Vernehmen nach eine klubinterne Rekordablöse in Höhe von 47 Millionen Euro nach Manchester. Trafford löst Georginio Rutter als Rekordtransfer ab, für den Leeds 2023 etwas mehr als 40 Millionen Euro Ablöse an die TSG Hoffenheim gezahlt hatte.

Zudem avanciert Trafford auch zum teuersten englischen Keeper aller Zeiten. Der 23-Jährige, in Citys Nachwuchs ausgebildet, war erst im vergangenen Jahr vom FC Burnley zu den Skyblues zurückgekehrt. Nur einen Monat später hatte City mit Gianluigi Donnarumma, der von Paris Saint-Germain kam, Trafford dann aber einen absoluten Weltklassetorhüter vor die Nase gesetzt.

So war der englische Nationalspieler (zwei Länderspiele) in der abgelaufenen Spielzeit hinter Donnarumma nur die Nummer 2 bei City. Lediglich fünf Pflichtspieleinsätze kamen 2025/26 für Trafford zusammen, in Leeds ist er nun wieder als Nummer 1 eingeplant.

James Trafford startet mit Leeds gegen Nottingham in die Premier League

Bei der WM war der 1,97-Meter-Mann zuletzt Teil von Englands Kader, kam jedoch zu keinem Turniereinsatz für den Drittplatzierten. In Leeds soll Trafford dabei helfen, erneut den Klassenerhalt zu schaffen.





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Nach weiteren Testspielen gegen RB Leipzig (8. August), Manchester United (12. August) und den FC Augsburg (15. August) geht es für das Team des deutschen Trainers Daniel Farke am 22. August erstmals wieder in der Premier League zur Sache. Zum Auftakt ist Leeds bei Nottingham Forest zu Gast.