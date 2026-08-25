Dominik Livakovic von Fenerbahce Istanbul befindet sich offenbar auf dem Weg zum FC Barcelona, um dort einen Vertrag zu unterschreiben. Das berichtet unter anderem die spanische Sportzeitung Marca. Die Nachrichtenagentur Reuters fotografierte den Keeper am Dienstag zusammen mit seinem Berater Andy Bara kurz vor dem Abflug von Zagreb nach Barcelona. Bei den Katalanen soll der 31-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschreiben und damit zum Nachfolger von Ersatzkeeper Wojciech Szczesny werden.

Fenerbahce erhält eine Mini-Ablöse von zwei Millionen Euro, die sich dank Boni noch verdoppeln könnte. Beim Klub aus Istanbul war Livakovic seit der Verpflichtung von Ex-Man-City-Torhüter Ederson nicht mehr die erste Wahl, sodass ihm nun keine Steine in den Weg gelegt werden.

Nach Angaben der Marca war zunächst der Barca-Plan, Livakovic für die kommende Saison an Dinamo Zagreb auszuleihen, bevor er im kommenden Jahr die Szczesny-Nachfolge antritt. Nun gebe es allerdings im Verein auch die Überlegung, Livakovic bereits sofort antreten zu lassen, damit Trainer Hansi Flick zwei ordentliche Vertreter für Stammkeeper Joan Garcia zur Verfügung hat. Marc-Andre ter Stegen steht ebenfalls noch bei Barca unter Vertrag, ist aber für die laufende Saison an Ajax Amsterdam ausgeliehen worden.

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Livakovic machte vor allem bei der Weltmeisterschaft 2022 auf sich aufmerksam, als er im Achtelfinale gegen Japan drei und im Viertelfinale gegen Brasilien einen Elfmeter hielt. Mit Kroatien landete er beim Turnier in Katar nach einem Sieg gegen Marokko schließlich auf dem dritten Platz.

In der vergangenen Saison war Livakovic, der seit 2023 bei Fenerbahce unter Vertrag steht, zunächst nach Girona und dann zu Dinamo Zagreb ausgeliehen worden.