Romelu Lukaku steht angeblich vor einem Abschied von der SSC Neapel und einem Transfer zu Fenerbahce nach Istanbul. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio. Demnach sind sich die beiden Klubs schon über den Wechsel einig, der den Italienern eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro plus mögliche Boni einbringen soll. Ursprünglich wollte Napoli einen zweistelligen Millionenbetrag für den 33-Jährigen kassieren, doch von dieser Forderung seien die Partenopei inzwischen abgerückt.

Lukaku hatte sich in der vergangenen Saison bei seinem Klub äußerst unbeliebt gemacht, da er nach einer schweren Oberschenkelverletzung seine Reha eigenmächtig nach Belgien verlegte und diese nicht im Verein absolvieren wollte. Auf die Aufforderungen, nach Italien zurückzukehren, reagierte er nicht. Lukaku wollte sich für die WM im Sommer fit machen, bei der er tatsächlich zum Einsatz kam, wenn auch meist nur als Einwechselspieler. Für Belgien, das im Viertelfinale mit 1:2 an Spanien scheiterte, erzielte er drei Tore und lieferte eine Vorlage.

Vor zwei Jahren hatte Napoli 30 Millionen Euro für den Angreifer gezahlt, der in der Saison 2024/25 noch 14 Tore und zehn Assists in 36 Liga-Spielen zum Titelgewinn in der Serie A beisteuerte. In der abgelaufenen Spielzeit kam er insgesamt nur auf 64 Einsatzminuten für die Süditaliener, die ihn nun unbedingt loswerden wollen.

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Lukaku gehört zu den wenigen Spielern, für die schon mehr als 100 Millionen Euro bei einem Transfer auf den Tisch gelegt worden sind: 2021 zahlte Chelsea 113 Millionen Euro an Inter Mailand, um ihn in die Premier League zurückzuholen. Seine Zeit an der Stamford Bridge wurde allerdings kein Erfolg, drei Jahre später verkauften ihn die Blues mit mehr als 80 Millionen Euro Verlust an Napoli.