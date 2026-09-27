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Jurgen Klopp Germany 2026Getty

"Für mich ist es ein komisches Gefühl": Trainer-Legende der Bundesliga wollte Jürgen Klopp als DFB-Coach verhindern

UEFA Nations League A
Deutschland
Jürgen Klopp

Der frühere Bundesligatrainer Volker Finke hätte bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer einen ausländischen Kandidaten anstelle von Jürgen Klopp bevorzugt.

Er habe daher eigens bei DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig angerufen, verriet Finke bei RTL/Sky. "Andreas, mach bitte ganz schnell. Guardiola ist frei. Es sind ausländische Trainer frei", habe er Rettig gesagt: "Jetzt können wir doch mal einen Trainer für den deutschen Fußball holen, der diese Ideen aus anderen Ländern und die Spielphilosophie mitbringt."

Zu diesem Zeitpunkt sei es aber bereits zu spät gewesen, und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte sich für Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann entschieden. Ob Guardiola nach seinem Aus bei Manchester City allerdings verfügbar gewesen wäre, ist fraglich. Der Erfolgscoach nimmt eine Auszeit.

"Für mich ist es ein komisches Gefühl, dass man nicht unterschiedliche Möglichkeiten bedacht hat", sagte Finke. Es habe "nur eine Richtung und keine anderen Überlegungen" gegeben, behauptete er, fügte aber an: "Ich finde, Klopp hat genug Erfolg gehabt, dass man das absolut rechtfertigen und absolut positiv sehen kann."

Doch seine Herangehensweise wäre eine andere gewesen. Vielleicht wäre dies der Moment gewesen, "einen Mittelmeer-Trainer oder einen Trainer aus dem Ausland zu holen", so der 78-Jährige: "Aus einem Mittelmeer-Land wie Spanien oder Frankreich, wo seit zwanzig bis dreißig Jahren Mittelmeer-Fußball gespielt wird: räumlich denkend, der bessere Fußball. Frankreich und Spanien wären nicht so gut, wenn sie nicht eine andere Fußballidee umsetzen würden."

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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