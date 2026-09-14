"Für mich ist das klar und jeder weiß es": Lamine Yamal nennt zwei Topfavoriten für den Ballon d'Or - und den logischen Sieger

In einem Interview mit dem Ex-Profi Jorge Valdano für Movistar Plus erklärte der 19-Jährige: "Wem ich ihn (den Ballon d'Or, Anm.d.Red.) geben würde? An den besten Spieler der Welt. Wem sie ihn geben werden? Das ist eine sehr lange Geschichte."

Zwei Spieler kämen ihm dabei sofort in den Sinn, wenn die Entscheidung bei ihm läge - zum einen er selbst und zum anderen Real Madrids Superstar Kylian Mbappe: "Mbappe und ich, wir sind die zwei besten der Welt, aber ich glaube, dieses Jahr hätte ich ihn mir verdient. Für mich ist das klar, und jeder, der sich die Spiele ansieht, weiß es."

Im Trikot des FC Barcelona gewann der Außenstürmer im vergangenen Jahr den Titel in der LaLiga, insgesamt gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 42 Torbeteiligungen (24 Tore, 18 Assists) in 45 Einsätzen. Sein größtes Argument auf die prestigeträchtigste Individualauszeichnung dürfte allerdings der Gewinn der WM mit Spanien sein.

"Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft war ich nicht zufrieden. Ich habe vieles geleistet, was die Leute nicht gesehen haben", erklärte Yamal. "Für einen Trainer ist es unglaublich, einen Spieler zu haben, der drei Gegner mitzieht, aber ich war mit mir selbst nicht zufrieden, denn ein anderer Spieler hätte mit meiner Leistung eine großartige Weltmeisterschaft gespielt, aber ich hätte noch mehr leisten können."

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Lamine Yamal oder Kylian Mbappe: Wer holt den Ballon d'Or?

Die Aussagen des 19-Jährigen kommen dennoch einigermaßen überraschend, schließlich hatte er vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz noch betont, um den Ballon d'Or auf keinen Fall "betteln" zu wollen. "Ich glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss. Jeder kann denken, was er will. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und ich kann mir nichts mehr wünschen. Das ist eure Aufgabe, ich werde um nichts betteln."

Zuvor hatte bereits Mbappe Werbung in eigener Sache gemacht. Der Franzose bezeichnete seine Chancen auf den Ballon-d'Or-Gewinn als gut, schließlich habe er "diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben". Zudem halte er sich "immer für den besten Spieler der Welt".

Der 27-Jährige schrieb in der Tat Geschichte. Zum zweiten Mal in Folge wurde er bester Torjäger bei einer WM-Endrunde - und gleichzeitig schoss er sich in nur drei Turnieren mit insgesamt 22 Treffern an die Spitze der ewigen Torjägerliste bei Weltmeisterschaften.

Die Ballon d'Or-Gala findet am 26. Oktober in London statt. Seit 2022 wird der Award nicht mehr an den besten Spieler eines Kalenderjahres sondern einer Saison vergeben. 2025 wurde Ousmane Dembele ausgezeichnet - er gewann den Preis zum ersten Mal.