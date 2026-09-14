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Christian Guinin

"Für mich ist das klar und jeder weiß es": Lamine Yamal nennt zwei Topfavoriten für den Ballon d'Or - und den logischen Sieger

Ballon d'Or
L. Yamal
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

Lamine Yamal ist davon überzeugt, dass er im zurückliegenden Jahr gut genug gespielt hat, um mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet zu werden

In einem Interview mit dem Ex-Profi Jorge Valdano für Movistar Plus erklärte der 19-Jährige: "Wem ich ihn (den Ballon d'Or, Anm.d.Red.) geben würde? An den besten Spieler der Welt. Wem sie ihn geben werden? Das ist eine sehr lange Geschichte."

Zwei Spieler kämen ihm dabei sofort in den Sinn, wenn die Entscheidung bei ihm läge - zum einen er selbst und zum anderen Real Madrids Superstar Kylian Mbappe: "Mbappe und ich, wir sind die zwei besten der Welt, aber ich glaube, dieses Jahr hätte ich ihn mir verdient. Für mich ist das klar, und jeder, der sich die Spiele ansieht, weiß es."

Im Trikot des FC Barcelona gewann der Außenstürmer im vergangenen Jahr den Titel in der LaLiga, insgesamt gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 42 Torbeteiligungen (24 Tore, 18 Assists) in 45 Einsätzen. Sein größtes Argument auf die prestigeträchtigste Individualauszeichnung dürfte allerdings der Gewinn der WM mit Spanien sein.

"Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft war ich nicht zufrieden. Ich habe vieles geleistet, was die Leute nicht gesehen haben", erklärte Yamal. "Für einen Trainer ist es unglaublich, einen Spieler zu haben, der drei Gegner mitzieht, aber ich war mit mir selbst nicht zufrieden, denn ein anderer Spieler hätte mit meiner Leistung eine großartige Weltmeisterschaft gespielt, aber ich hätte noch mehr leisten können."

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Lamine Yamal oder Kylian Mbappe: Wer holt den Ballon d'Or?

Die Aussagen des 19-Jährigen kommen dennoch einigermaßen überraschend, schließlich hatte er vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz noch betont, um den Ballon d'Or auf keinen Fall "betteln" zu wollen. "Ich glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss. Jeder kann denken, was er will. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und ich kann mir nichts mehr wünschen. Das ist eure Aufgabe, ich werde um nichts betteln."

Zuvor hatte bereits Mbappe Werbung in eigener Sache gemacht. Der Franzose bezeichnete seine Chancen auf den Ballon-d'Or-Gewinn als gut, schließlich habe er "diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben". Zudem halte er sich "immer für den besten Spieler der Welt".

Der 27-Jährige schrieb in der Tat Geschichte. Zum zweiten Mal in Folge wurde er bester Torjäger bei einer WM-Endrunde - und gleichzeitig schoss er sich in nur drei Turnieren mit insgesamt 22 Treffern an die Spitze der ewigen Torjägerliste bei Weltmeisterschaften.

Die Ballon d'Or-Gala findet am 26. Oktober in London statt. Seit 2022 wird der Award nicht mehr an den besten Spieler eines Kalenderjahres sondern einer Saison vergeben. 2025 wurde Ousmane Dembele ausgezeichnet - er gewann den Preis zum ersten Mal.

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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