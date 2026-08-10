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Bara NdiayeGetty Images
Nino Duit

"Für mich ging ein Traum in Erfüllung": Toptalent unterschreibt beim FC Bayern München

Bundesliga
B. Ndiaye
Transfers
Bayern München

Nach wochenlangem Tauziehen hat der FC Bayern an diesem Montag Toptalent Bara Ndiaye fest unter Vertrag genommen.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler aus dem Senegal kommt von der Akademie Gambinos Stars und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Nach seiner erfolgreichen Leihe in der vergangenen Rückrunde zögerte sich der von Anfang an angedachte feste Transfer unter anderem aufgrund einer unklaren Berater-Situation und organisatorischen Schwierigkeiten zuletzt überraschend lange hinaus. 

Ndiaye bereitete sich dank einer Sondergenehmigung aber bereits beim FC Bayern auf die neue Saison vor, reiste mit der Mannschaft nach Asien und kam auch bei diversen Testspielen zum Einsatz. In der kommenden Saison soll er den vierten Kaderplatz im defensiven Mittelfeld hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof einnehmen. Beim 2:1-Sieg gegen den Jeju SK FC testete Trainer Vincent Kompany Ndiaye aber auch auf dem linken Flügel.

"Bara ist ein toller Charakter, der sich in sehr kurzer Zeit in einer völlig neuen Umgebung beim FC Bayern zurechtgefunden und schnell eine hohe Akzeptanz im Team erarbeitet hat. Wir haben ihn lange beobachtet, er war Kapitän seiner Mannschaft, hat in den vergangenen 24 Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und daran in München angeknüpft", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund vom 18-Jährigen.

Ndiaye selbst erklärte in einem Statement, dass der Wechsel zum FC Bayern "ein sehr großer Tag für mich und meine ganze Familie" sei: "Ich möchte beim FC Bayern jeden Tag von all diesen großartigen Spielern hier lernen und versuchen, der Mannschaft zu helfen. Für mich ging ein Traum in Erfüllung."

Ndiaye ist der dritte Sommer-Neuzugang des FC Bayern nach Nathaniel Brown (50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Ismael Saibari  (50 Millionen Euro von PSV Eindhoven). Der Fokus liegt nun auf dem Verkauf der Leihrückkehrer Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza.

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Bara Ndiaye kommt von den Gambinos Stars

Ndiayes Heimatklub, die Gambinos Stars, sind Teil der Gambinos Group, die insgesamt drei Fußball-Akademien in Afrika unterhält. Mehrheitsgesellschafter der Gambinos Group ist Red&Gold Football. Ein Konstrukt, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Red&Gold kooperiert zudem auch mit Vereinen in Uruguay, Ecuador und Südkorea. Geschäftsführer von Red&Gold Football ist Jochen Sauer, gleichzeitig Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern.

Bereits vor seinem Leihwechsel vergangenen Winter absolvierte Ndiaye einige Probetrainings beim FC Bayern. In der Rückrunde verhalf ihm Kompany zu vier Profieinsätzen. Anschließend schaffte es Ndiaye überraschend in Senegals WM-Kader und wurde bei der knappen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Belgien im Sechzehntelfinale sogar eingewechselt.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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