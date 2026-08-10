Der 18-jährige Mittelfeldspieler aus dem Senegal kommt von der Akademie Gambinos Stars und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Nach seiner erfolgreichen Leihe in der vergangenen Rückrunde zögerte sich der von Anfang an angedachte feste Transfer unter anderem aufgrund einer unklaren Berater-Situation und organisatorischen Schwierigkeiten zuletzt überraschend lange hinaus.

Ndiaye bereitete sich dank einer Sondergenehmigung aber bereits beim FC Bayern auf die neue Saison vor, reiste mit der Mannschaft nach Asien und kam auch bei diversen Testspielen zum Einsatz. In der kommenden Saison soll er den vierten Kaderplatz im defensiven Mittelfeld hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof einnehmen. Beim 2:1-Sieg gegen den Jeju SK FC testete Trainer Vincent Kompany Ndiaye aber auch auf dem linken Flügel.

"Bara ist ein toller Charakter, der sich in sehr kurzer Zeit in einer völlig neuen Umgebung beim FC Bayern zurechtgefunden und schnell eine hohe Akzeptanz im Team erarbeitet hat. Wir haben ihn lange beobachtet, er war Kapitän seiner Mannschaft, hat in den vergangenen 24 Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und daran in München angeknüpft", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund vom 18-Jährigen.

Ndiaye selbst erklärte in einem Statement, dass der Wechsel zum FC Bayern "ein sehr großer Tag für mich und meine ganze Familie" sei: "Ich möchte beim FC Bayern jeden Tag von all diesen großartigen Spielern hier lernen und versuchen, der Mannschaft zu helfen. Für mich ging ein Traum in Erfüllung."

Ndiaye ist der dritte Sommer-Neuzugang des FC Bayern nach Nathaniel Brown (50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) und Ismael Saibari (50 Millionen Euro von PSV Eindhoven). Der Fokus liegt nun auf dem Verkauf der Leihrückkehrer Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza.

Bara Ndiaye kommt von den Gambinos Stars

Ndiayes Heimatklub, die Gambinos Stars, sind Teil der Gambinos Group, die insgesamt drei Fußball-Akademien in Afrika unterhält. Mehrheitsgesellschafter der Gambinos Group ist Red&Gold Football. Ein Konstrukt, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Red&Gold kooperiert zudem auch mit Vereinen in Uruguay, Ecuador und Südkorea. Geschäftsführer von Red&Gold Football ist Jochen Sauer, gleichzeitig Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern.

Bereits vor seinem Leihwechsel vergangenen Winter absolvierte Ndiaye einige Probetrainings beim FC Bayern. In der Rückrunde verhalf ihm Kompany zu vier Profieinsätzen. Anschließend schaffte es Ndiaye überraschend in Senegals WM-Kader und wurde bei der knappen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Belgien im Sechzehntelfinale sogar eingewechselt.