Wie Sky berichtet, besteht sowohl zwischen Galatasaray und Rafael Leao als auch zwischen dem türkischen Meister und der AC Milan eine Einigung über einen Transfer des Portugiesen nach Istanbul. Lediglich Details seien noch zu klären, ehe der Transfer auch offiziell verkündet werden kann.

Leao soll bei Galatasaray einen Vierjahresvertrag bis 2030 unterschreiben und ein Grundgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro netto pro Jahr einstreichen. Bonuszahlungen kommen dabei noch oben drauf. Am Samstag werde Leao nach Istanbul reisen, um den Wechsel final abzuwickeln, heißt es bei Sky.

Milan kassiert für Leao, der schon Ende Mai seine Wechselabsicht öffentlich gemacht hatte und in den Planungen des neuen Trainers Ruben Amorim keine Rolle spielte, wohl 43 Millionen Euro Ablöse. Mit Bonuszahlungen könnte die Summe laut Sky noch auf bis zu 45 Millionen Euro ansteigen, zudem soll sich Milan eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert haben.

Hat Galatasaray schon mal mehr Ablöse für einen Spieler bezahlt als für Rafael Leao?

Leao würde zum zweitteuersten Neuzugang in Galatasarays Geschichte aufsteigen, lediglich für Victor Osimhen zahlten die Türken mehr (75 Millionen Euro). Im Werben um den 27-Jährigen hatte Gala wohl unter anderem Konkurrenz von Stadtrivale Fenerbahce, zuletzt wollte wohl Aston Villa dazwischen funken. Sky zufolge konnte Leao mit dem englischen Champions-League-Teilnehmer allerdings keine Einigung erzielen.

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Leaos Vertrag bei Milan wäre noch bis 2028 gültig gewesen. Der Offensivspieler hatte seit 2019 für die Rossoneri gespielt, in 291 Pflichtspielen gelangen ihm 80 Tore. Der größte Erfolg war der Gewinn des italienischen Meistertitels 2022, zu dem Leao einen großen Beitrag leistete.

In Istanbul wäre der portugiesische Nationalspieler ein neuer namhafter Konkurrent für Leroy Sane. Der deutsche Nationalspieler, 2025 vom FC Bayern gekommen, konnte die hohen Erwartungen bei Galatasaray bisher noch nicht erfüllen und wurde für seine Leistung beim enttäuschenden 2:2 gegen Aufsteiger Corum zum Start in die neue Saison kritisiert. Beim 4:0 bei Erzurumspor am 2. Spieltag war Sane dann nur Joker.