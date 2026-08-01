Ferran Torres möchte angeblich den FC Barcelona sofort verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Laut Foot Mercato habe der Spanier in seinem Urlaub die Entscheidung getroffen, die Katalanen zu verlassen und zum amtierenden Champions-League-Sieger zu gehen. Die Verhandlungen zwischen der Spieler-Seite und den Franzosen liefen bereits. Laut der spanischen Sportzeitung Marca wird es bei den anschließenden Gesprächen zwischen PSG und Barca, die für die kommende Woche angesetzt sind, keine größeren Hindernisse mehr geben.

Bei der Ablösesumme dürfte es über die 50-Millionen-Euro-Marke hinausgehen. Mit diesem Betrag hatte Barca bereits vor der Weltmeisterschaft kalkuliert. Die Auftritte von Ferran Torres beim Turnier in Nordamerika und besonders sein entscheidendes Tor im Finale gegen Argentinien dürften nicht dafür gesorgt haben, dass der Offensivspieler nun günstiger wird.

PSG könnte immer noch Bradley Barcola abgeben, der mit zahlreichen anderen Klubs, darunter auch dem FC Liverpool, in Verbindung gebracht wird. Sollte Barcola gehen, würde der Platz für Ferran Torres frei. Beim FC Barcelona hatte Ferran Torres in der vergangenen Saison bei Trainer Hansi Flick eine wichtige Rolle im Angriff gespielt, da er Robert Lewandowski phasenweise den Rang als Top-Stürmer abgelaufen hatte. Er stand immerhin in 23 Liga-Partien in der Startelf und lieferte 16 Tore zum Gewinn der zweiten Meisterschaft in Folge.

Insgesamt steht Ferran Torres bei 65 Treffern und 23 Assists in 207 Spielen für die Katalanen, die ihn 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro von Manchester City holten. Ausgebildet wurde der 26-Jährige beim FC Valencia.