Die jüngst getroffenen Aussagen von Kylian Mbappe im Zuge der Verleihung des Ballon d'Or am 26. Oktober sorgen in diesen Tagen für mächtig Unruhe. Der amtierende Titelträger Ousmane Dembele soll deshalb sogar wütend sein, gleiches gelte für weitere Nationalspieler Frankreichs.

"Er ist stinksauer auf Mbappe. Für ihn ist es eine Form von Betrug. Das ist ein hartes Wort, aber genau so sieht er es", sagte der frühere PSG-Profi Jerome Rothen bei RMC Sport. "Und es nicht nur er. Alle um Ousmane herum, die Leute in der PSG-Kabine" seien sauer auf den Stürmer von Real Madrid, ergänzte er.

Ebenso seien die einige Teamkollegen des Superstar-Duos in Frankreichs Nationalmannschaft wütend über die Aussagen Mbappes. "Das Gefühl, das wir bei der WM hatten, wird dadurch bestätigt. Es gab viele Spieler, die ein Problem mit Mbappes Verhalten und seinen Aussagen hatten. Das ist die Wahrheit. Er hat sich von vielen Leuten in der französischen Mannschaft entfremdet", sagte Rothen und spekulierte, dass sich nun "zwei Lager" bilden werden: "Ich denke, dass die Wände [in der nächsten Länderspielpause] ein bisschen wackeln werden."

Mbappe hatte im Gespräch mit France Football und der L'Equipe die Favoritenrolle für die begehrte Trophäe klar für sich beansprucht und sich selbst als den "Auserwählten" bezeichnet, wenngleich Dembele "schon immer als talentierter Spieler" gegolten habe. "Ich war von Anfang an ganz oben dabei. Er hatte einen anderen Weg, Verletzungen, aber er hat das gut wettgemacht", betonte er.

Wer könnte den Ballon d'Or in diesem Jahr gewinnen?

Nach dem 1:0-Sieg von PSG äußerte sich der in der Ballon-d'Or-Debatte bislang eher zurückhaltende Dembele dann selbst zur Thematik und lieferte wohl eine Antwort auf Mbappe. "Ich war immer so: Hinten in der Klasse, habe hart gearbeitet", erklärte er im Anschluss an den Auswärtserfolg und führte hinsichtlich der Auszeichnung an: "Seit Beginn meiner Karriere habe ich kein Wort darüber verloren. Ich war nie der Auserwählte. Ich habe unglaublich hart gearbeitet. Letztes Jahr wurde ich nach einer fantastischen Saison mit Paris Saint-Germain belohnt. Dieses Jahr werden wir sehen, ganz entspannt und ohne Druck."

Neben Mbappe und Dembele dürfen sich auch die spanischen Weltmeister Lamine Yamal und Rodri (beide FC Barcelona) Chancen auf den Ballon d'Or ausrechnen. Als einer der Favoriten gilt auch Harry Kane vom FC Bayern München. Dembeles Teamkollege Kvicha Kvaratskhelia hat ob des wiederholten Champions-League-Triumphs von PSG ebenfalls Chancen.