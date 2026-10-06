Anthony Barry, ehemaliger Co-Trainer des FC Bayern München, hat von Stürmer Harry Kane in den höchsten Tönen geschwärmt. "Er ist der beste Torschütze, mit dem ich je zusammengearbeitet habe", sagte der Assistent von Thomas Tuchel, mit dem er auch beim FCB war. "Und das von all den großartigen Torjägern, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, eben auch Cristiano und all diese Spieler", ergänzte er. CR7 hatte Barry kennengelernt, als er für Roberto Martinez bei Portugals Nationalteam arbeitete.

Kane gilt in diesem Jahr als einer der großen Favoriten auf die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als weltbester Spieler des vergangenen Jahres. Der Preis wird am 26. Oktober in Paris vergeben. Neben Kane dürfen sich auch Lamine Yamal (FC Barcelona) und Kylian Mbappe (Real Madrid) beste Chancen auf den erstmaligen Gewinn des Goldenen Balls ausrechnen.

Barry schwärmte unter anderem von Kanes Vorbereitung beim Warmmachen, wenn er regelmäßig seine Abschlüsse auf spektakuläre Art und Weise im Tor versenkt. "Sie sagen, es sei 'phänomenal' gewesen, aber ich würde sagen, für Harry ist das ganz normal. Was man beim Aufwärmen sieht, die Wiederholung der Ballannahmen, die Präzision: Das ist einfach ein Niveau, das ich noch nie erlebt habe", sagte der Engländer.

Welche Zahlen liefert Harry Kane in dieser Saison?

Kane steht in der laufenden Saison bei sechs Toren und zwei Assists in sieben Pflichtspielen für die Münchner, bei denen er seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur für eine Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen Euro jeweils die Torschützenkrone holte.

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Zuletzt schnappte er sich den Rekord für den Spieler, der mit den wenigsten Bundesliga-Partien auf 100 Treffer kam: Kane erreichte die Marke schon in seinem 98. Duell in der höchsten deutschen Spielklasse, dem 7:0 gegen Union Berlin.