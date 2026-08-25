Marvin Ducksch könnte offenbar noch in diesem Sommer nach Deutschland zurückkehren - und das zu einem absoluten Schnäppchenpreis.

Einem Bericht von Sky zufolge würde der englische Zweitligist Birmingham City Ducksch schon für eine Ablöse in Höhe von lediglich 500.000 Euro abgeben. Der Stürmer selbst wolle nach nur einem Jahr in England zurück nach Deutschland und laut Sky haben ihn mehrere Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga derzeit genau im Auge.

Um welche Vereine es sich dabei konkret handelt, wird in dem Bericht nicht ausgeführt. Zuletzt wurden medial unter anderem Hertha BSC, der FC Augsburg, der VfL Wolfsburg oder Duckschs Ex-Klub Hannover 96 als Interessenten gehandelt. Laut Sky soll neben Erst- und Zweitligisten aus Deutschland auch die MLS (u.a. Orlando City und Atlanta United) locken, die Anfragen aus den USA habe der 32-Jährige bisher jedoch allesamt abgelehnt.

Ducksch war im vergangenen Jahr nach vier Spielzeiten an der Weser für zwei Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen nach Birmingham gewechselt. Beim Klub aus der Championship war Ducksch in der abgelaufenen Saison zumeist Stammspieler, wettbewerbsübergreifend kam er auf elf Tore und zwei Assists in 36 Einsätzen. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2028, schon Ende Juli kamen aber Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied auf.

Marvin Ducksch absolvierte 2023 zwei Länderspiele für Deutschland

Seinerzeit berichtete die Bild, dass Ducksch Birmingham seinen Wechselwunsch mitgeteilt und der Klub diesen offen aufgenommen habe. Der Ex-Bremer will demnach im Herbst seiner Karriere noch einmal einen Verein finden, bei dem er sportlich eine noch wichtigere und verantwortungsvollere Rolle einnehmen kann.

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Ob er dabei auch eine Rückkehr zu Werder im Sinn hat? Spekulationen darüber heizte Ducksch zuletzt selbst an, als er im Zuge der Rückkehr seines einstigen kongenialen Partners Niclas Füllkrug zum SVW bei der Bild mit einem Augenzwinkern meinte: "Vielleicht fehlt ihm jetzt nur noch sein alter Sturmpartner." Allerdings hat Werder mit Füllkrug und Cedric Itten diesen Sommer bereits zwei neue Mittelstürmer verpflichtet, ist auf der Neun ohnehin ziemlich breit aufgestellt.

Ducksch hatte in Bremen von 2021 bis 2025 jedenfalls seine bisher beste Zeit als Profi, stieg zwischenzeitlich sogar zum deutschen Nationalspieler auf. Nach ganz starken ersten Monaten in der Bundesliga-Saison 2023/24 war Ducksch im November 2023 vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals nominiert worden und kam bei den enttäuschenden Testspielen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) auch jeweils zu einem Kurzeinsatz. Bei diesen beiden Länderspielen blieb es dann allerdings, seither wurde Ducksch kein weiteres Mal ins DFB-Team berufen.