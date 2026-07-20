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Thomas TuchelGetty Images

Für diese Entscheidung stand Thomas Tuchel extrem in der Kritik: Harry Kane mit unerwartetem Lob

Weltmeisterschaft
T. Tuchel
H. Kane
England

Nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille hat Englands Kapitän Harry Kane seinen viel kritisierten Trainer Thomas Tuchel in Schutz genommen.

"Es ist sein erstes großes Turnier", sagte der Stürmerstar des FC Bayern: "Er muss das verarbeiten und wird eine Menge lernen."

Tuchel sei ein "fantastischer Trainer" betonte Kane: "Die Begeisterung, die er hat, die Emotion, die er mitbringt, die taktische Erfahrung, die er besitzt - das bedeutet nicht, dass man es jedes Mal perfekt macht. Wir wollen es an den großen Tagen richtig machen, und das erwartet er auch von sich selbst."

Die Kritik am Trainer fing schon vor dem Turnier bei der Kaderzusammenstellung an - zur Überraschung vieler hatte Tuchel bei seiner Nominierung auf namhafte Superstars wie Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (FC Chelsea) und Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) verzichtet.

Kane jedoch lobte die Auswahl des deutschen Coaches. Es sei "die beste England‑Gruppe", von der er je "Teil gewesen ist, was den Zusammenhalt angeht", sagte er.

Thomas Tuchel und Harry Kane blicke auf EM 2028

Tuchel wehrte sich stets gegen seine Kritiker, auch nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien hatte er betont, weitermachen zu wollen: "Es gibt noch so viel, was wir verbessern können", sagte der 52-Jährige, dessen Vertrag bis nach der Heim-EM 2028 läuft: "Ich bin mehr als glücklich, das zu verantworten. Ich liebe die Arbeit mit diesem Team an jedem Tag."

Auch Kane blickte positiv auf die EURO: "Wir wissen, dass in den nächsten zwei Jahren, bis wir wieder in so einer Situation sind, immer ein Fragezeichen über uns stehen wird. Das müssen wir als Motivation nutzen."

Bei den jüngsten beiden Europameisterschaften stand England im Endspiel und verpasste einen Triumph nur knapp. Unter Tuchel erreichten die Three Lions mit Platz drei das beste WM-Ergebnis seit dem ersten und einzigen Titel 1966.

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Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.

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