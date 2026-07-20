Für diese Entscheidung stand Thomas Tuchel extrem in der Kritik: Harry Kane mit unerwartetem Lob

"Es ist sein erstes großes Turnier", sagte der Stürmerstar des FC Bayern: "Er muss das verarbeiten und wird eine Menge lernen."

Tuchel sei ein "fantastischer Trainer" betonte Kane: "Die Begeisterung, die er hat, die Emotion, die er mitbringt, die taktische Erfahrung, die er besitzt - das bedeutet nicht, dass man es jedes Mal perfekt macht. Wir wollen es an den großen Tagen richtig machen, und das erwartet er auch von sich selbst."

Die Kritik am Trainer fing schon vor dem Turnier bei der Kaderzusammenstellung an - zur Überraschung vieler hatte Tuchel bei seiner Nominierung auf namhafte Superstars wie Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (FC Chelsea) und Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) verzichtet.

Kane jedoch lobte die Auswahl des deutschen Coaches. Es sei "die beste England‑Gruppe", von der er je "Teil gewesen ist, was den Zusammenhalt angeht", sagte er.

Thomas Tuchel und Harry Kane blicke auf EM 2028

Tuchel wehrte sich stets gegen seine Kritiker, auch nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien hatte er betont, weitermachen zu wollen: "Es gibt noch so viel, was wir verbessern können", sagte der 52-Jährige, dessen Vertrag bis nach der Heim-EM 2028 läuft: "Ich bin mehr als glücklich, das zu verantworten. Ich liebe die Arbeit mit diesem Team an jedem Tag."

Auch Kane blickte positiv auf die EURO: "Wir wissen, dass in den nächsten zwei Jahren, bis wir wieder in so einer Situation sind, immer ein Fragezeichen über uns stehen wird. Das müssen wir als Motivation nutzen."

Bei den jüngsten beiden Europameisterschaften stand England im Endspiel und verpasste einen Triumph nur knapp. Unter Tuchel erreichten die Three Lions mit Platz drei das beste WM-Ergebnis seit dem ersten und einzigen Titel 1966.