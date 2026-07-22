Beim FC Bayern gelang Nestory Irankunda einst nicht der Durchbruch. Die Münchner könnten nun dennoch von einem Transfer des Australiers nachträglich profitieren.
Nach Informationen der portugiesischen Zeitung A Bola bekundet Sporting Lissabon Interesse an einer Verpflichtung des 20-jährigen Angreifers vom englischen Zweitligisten FC Watford.
Demnach zeige sich Sporting bereit, eine Ablösesumme um die 15 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, wohingegen die Engländer noch rund 20 Millionen Euro für Irankunda aufrufen. Eine Einigung zwischen beiden Parteien sei jedoch absehbar, heißt es.
Der Australier hatte sich Watford erst vor etwas mehr als einem Jahr angeschlossen - damals zahlte der Zweitligist drei Millionen Euro an den FC Bayern München. Eine Saison später könnte Irankunda somit für die mehr als sechsfache Summe über die Ladentheke wandern, Watford hätte ein gutes Geschäft gemacht.
Doch auch für den deutschen Rekordmeister würde sich der Deal als äußerst lukrativ entpuppen. Dem Vernehmen nach besitzen die Bayern eine 50 prozentige Weiterverkaufsbeteiligung - die Hälfte der gezahlten Ablöse ginge also direkt in die Kassen der Münchner.
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Nestory Irankunda kam beim FC Bayern nicht zum Zug
In der vergangenen Saison hatte Irankunda im Trikot des Championship-Klubs vier Tore und fünf Assists in 42 Pflichtspielen beigesteuert. Als Tabellen-16. verpasste Watford dennoch deutlich den Wiederaufstieg in die Premier League.
Bei der just zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko schaffte es der 20-Jährigen außerdem ins 26-köpfige Aufgebot der australischen Nationalmannschaft. Für die Socceroos kam er dabei in allen vier Partien bis zum Aus im Sechzehntelfinale gegen Ägypten (ein Tor) zum Einsatz.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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