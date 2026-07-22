Nach Informationen der portugiesischen Zeitung A Bola bekundet Sporting Lissabon Interesse an einer Verpflichtung des 20-jährigen Angreifers vom englischen Zweitligisten FC Watford.

Demnach zeige sich Sporting bereit, eine Ablösesumme um die 15 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, wohingegen die Engländer noch rund 20 Millionen Euro für Irankunda aufrufen. Eine Einigung zwischen beiden Parteien sei jedoch absehbar, heißt es.

Der Australier hatte sich Watford erst vor etwas mehr als einem Jahr angeschlossen - damals zahlte der Zweitligist drei Millionen Euro an den FC Bayern München. Eine Saison später könnte Irankunda somit für die mehr als sechsfache Summe über die Ladentheke wandern, Watford hätte ein gutes Geschäft gemacht.

Doch auch für den deutschen Rekordmeister würde sich der Deal als äußerst lukrativ entpuppen. Dem Vernehmen nach besitzen die Bayern eine 50 prozentige Weiterverkaufsbeteiligung - die Hälfte der gezahlten Ablöse ginge also direkt in die Kassen der Münchner.

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Nestory Irankunda kam beim FC Bayern nicht zum Zug

In der vergangenen Saison hatte Irankunda im Trikot des Championship-Klubs vier Tore und fünf Assists in 42 Pflichtspielen beigesteuert. Als Tabellen-16. verpasste Watford dennoch deutlich den Wiederaufstieg in die Premier League.

Bei der just zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko schaffte es der 20-Jährigen außerdem ins 26-köpfige Aufgebot der australischen Nationalmannschaft. Für die Socceroos kam er dabei in allen vier Partien bis zum Aus im Sechzehntelfinale gegen Ägypten (ein Tor) zum Einsatz.

Für die Profis der Bayern durfte Irankunda hingegen nie ran. Eingesetzt wurde er lediglich in der zweiten Mannschaft sowie mit der U19 in der Youth League. Bei seinem Abschied beklagte er mangelnde Kommunikation seitens des deutschen Rekordmeisters.