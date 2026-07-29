"Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein": Max Eberl mit klarer Ansage an Verkaufskandidaten

Nach den beiden Verpflichtungen von Nathaniel Brown und Ismael Saibari liegt die Priorität beim FC Bayern aktuell auf Verkäufen. Vor allem die drei Leihrückkehrer Joao Palhinha (zuletzt Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma) und Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) sollen den Verein unbedingt noch in diesem Sommer verlassen.

"Wir haben mit Sacha, Bryan und Joao drei Spieler, wo wir sehr offen sind, sie abzugeben", unterstrich Eberl bei einer Medenrunde am Mittwoch und fügte mit Nachdruck an: "Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein. Wenn sich einer entscheidet hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er keine große Rolle spielen wird."

Der prinzipielle Wechselwille der Spieler ist diesbezüglich jedoch nur die eine Seite. Es müssen sich gleichzeitig auch Klubs finden, die die Ablöseforderungen des FC Bayern erfüllen. Aktuell deutet sich bei keinem der drei ein Transfer konkret ab.

Max Eberl schließt Abgang von Alphonso Davies aus

"Ausgeschlossen" nannte Eberl unterdessen einen Verkauf von Alphonso Davies. Nach mehreren Verletzungen und in Anbetracht seines hohen Gehalts wurde der 25-jährige Linksverteidiger zuletzt immer wieder mit einem möglichen Abgang in Verbindung gebracht. In der kommenden Saison soll sich Davies mit Brown um den Stammplatz links hinten duellieren, als Alternative steht Hiroki Ito bereit. Und, ach ja: Michael Olise bleibt auch beim FC Bayern.

Sobald die feste Verpflichtung von Bara Ndiaye, der bereits am Tegernsee mit der Mannschaft trainiert, abgeschlossen ist, sind derweil keine weiteren Neuzugänge mehr geplant. "Unser Kader steht", sagte Eberl. "Ich musste dieses Jahr sehr, sehr schmunzeln, welche Namen mit uns in Verbindung gebracht wurden. Es hat mich wirklich sehr amüsiert, weil wirklich an allen Namen, die um uns herum waren, tatsächlich null Prozent dran war."

Ganz konkret dementierte Eberl noch ein angebliches Interesse am belgischen Stürmer Charles De Ketelaere von Atalanta Bergamo.