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Der BVB hat dank Sportdirektor Ole Book offenbar beste Karten auf einen Transfercoup: Im Fokus steht angeblich Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt.

Wie die Sport Bild berichtet, gebe es nach wie vor einen engen Austausch zwischen Book und Ebnoutalib. Auch Books enger Vertrauter David Blacha, der dem 40-Jährigen von Elversberg nach Dortmund gefolgt war, soll regelmäßig mit dem deutschen Nationalspieler kommunizieren.

Das könnte am Ende Gold wert für die Schwarzgelben sein. Eine Verpflichtung Ebnoutalibs sei nach Angaben des Blattes schon Thema in den Kaderplanungssitzungen gewesen, wirklich konkret sei aber noch nichts.

Der 23-Jährige stehe dennoch auf der Liste und seine Entwicklung werde beobachtet, heißt es. Sollte Ebnoutalib seine Entwicklung bei Eintracht Frankfurt weiter so fortsetzen und regelmäßig treffen, sehe man in ihm durchaus einen kommenden BVB-Stürmer.

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Warum will Ebnoutalib Eintracht Frankfurt schon wieder verlassen?

Einen ersten Hinweis darauf, dass Ebnoutalib womöglich selbst einem zeitnahen Abschied von der SEG offen gegenüber steht, will die Sport Bild in der Tatsache entdeckt haben, dass die Eintracht eigentlich den bis 2031 laufenden Vertrag des Angreifers zuletzt habe anpassen und das Grundgehalt in Höhe von 1,2 Millionen Euro anheben wollen. Bis dato sei aber in dieser Sache nichts passiert.

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Das liegt womöglich auch daran, dass Ebnoutalib in Frankfurt laut Sport Bild nicht gänzlich zufrieden sei. Er vermisse eine gewisse Wertschätzung, heißt es in dem Bericht. Es irritiere ihn, dass er im internen Stürmerranking hinter Jonathan Burkardt stehe und schon bei vier Pflichtspielen nicht in der Startelf stand, obwohl er wie Burkardt aktuell bei sechs Toren und einer Vorlage in zehn Spielen steht.

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BVB hat bei Ebnoutalib große Konkurrenz - aber wohl die besten Karten

Sollte Ebnoutalib tatsächlich einen zeitnahen Tapetenwechsel anstreben, wolle er unbedingt in der Bundesliga bleiben, obwohl auch das Interesse von Juventus Turin und Tottenham Hotspur bestehe. Neben dem BVB soll auch der FC Bayern den 1,91 Meter großen Stürmer auf dem Zettel haben - angesichts des Ausfalls von Harry Kane und dem Mangel an einem Backup womöglich sogar schon im Winter. Allerdings könnte der BVB diesbezüglich dank Books engem Verhältnis zum Spieler einen Vorteil haben.

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Book hatte Ebnoutalib für 15.000 Euro aus der Versenkung beim Regionalligisten FC Gießen zur SV Elversberg in die zweite Liga geholt. Dort wurde der 23-Jährige in Windeseile zu einem der besten Stürmer der Liga, wechselte im Januar 2026 für acht Millionen Euro Ablöse zur SGE und wurde unter Jürgen Klopp deutscher Nationalspieler. "Er hat eine sehr große Rolle für meine Karriere gespielt", sagte Ebnoutalib über Book, den er als Retter seiner Laufbahn sieht. Nach seiner ersten DFB-Nominierung soll er Book sofort kontaktiert und sich bei ihm bedankt haben.

Die Eintracht ließe Ebnoutalib derweil laut Sport Bild für eine Ablösesumme zwischen 30 und 40 Millionen Euro ziehen. Allerdings stellt sich aus Dortmunder Sicht noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines weiteren Stürmers.

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Das Duo Fabio Silva und Serhou Guirassy funktioniert in der laufenden Spielzeit durchaus gut. Gemeinsam kommen sie schon auf 14 Tore, betonen immer wieder, dass sie sich bestens verstehen, wenn Trainer Niko Kovac sie gemeinsam auflaufen lässt. Guirassys Vertrag läuft 2028 aus, der 30-Jährige dachte schon im vergangenen Sommer an einen Abschied und machte diesbezüglich zuletzt keinen Hehl daraus.

Gespräche über eine Verlängerung sollen in den kommenden Wochen beginnen, ob der Guineer noch einmal in Dortmund verlängern will. Sollte er das nicht tun, dürften sich die Wege im Sommer angesichts des auslaufenden Vertrags trennen. Spätestens dann hätte der BVB dringenden Bedarf.

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