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Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty
SID

Für 61 Millionen Euro! Chelsea holt Wunschspieler von Xabi Alonso

Premier League
Transfers
M. Lacroix
X. Alonso
FC Chelsea
Crystal Palace

Maxence Lacroix wechselt innerhalb der englischen Premier League von Crystal Palace zum FC Chelsea.

Der ehemalige Defensivspieler des VfL Wolfsburg unterschrieb beim von Xabi Alonso trainierten Klub-Weltmeister einen Vertrag bis 2032. Lacroix soll laut Medienberichten umgerechnet 61 Millionen Euro Ablöse kosten und ein absoluter Wunschspieler des Spaniers sein.

Der 26-Jährige spielte viereinhalb Jahre in Wolfsburg. Bei Crystal Palace gewann er unter Teammanager Oliver Glasner den FA Cup und die Conference League.

In den kommenden Tagen könnten die Blues weitere durchaus überraschende Transfers perfekt machen. Seit einigen Tagen gilt es als verbrieft, dass die Altstars Danny Welbeck (35, von Brighton) und Jordan Henderson (36, von Brentford) kommen sollen.

Zuvor wollte Alonso eigentlich seinen Regisseur aus Leverkusener Tagen verpflichten, allerdings gab der AFC Sunderland Granit Xhaka nicht frei.

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