Für 40 Millionen Euro: Lässt der VfB Stuttgart im Winter einen Offensivspieler ziehen?

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Bleibt Bilal El Khannouss über den Winter hinaus beim VfB Stuttgart oder kommt es zur vorzeitigen Trennung?

Der VfB Stuttgart ist offenbar bereit, Bilal El Khannouss im kommenden Winter-Transferfenster abzugeben. Das berichtet Sky.

Demnach sollen die Schwaben ab einem Angebot von 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gesprächsbereit sein. Bisher hätten jedoch noch keine konkreten Verhandlungen mit anderen Klubs stattgefunden.

Größter Interessent ist dem Vernehmen nach der türkische Spitzenklub Galatasaray Istanbul, der schon länger ein Auge auf den marokkanischen Offensivspieler geworfen haben soll. Über den Status der reinen Beobachtung sollen die Bemühungen jedoch bislang noch nicht hinausgegangen sein.

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El Khannouss steht seit dem vergangenen Sommer beim VfB unter Vertrag, nachdem der Klub im Anschluss an ein einjähriges Leihgeschäft die 15 Millionen Euro schwere Kaufoption gezogen und den 22-Jährigen fest von Leicester City verpflichtet hatte.

Getty Images

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Wie lange steht Bilal El Khannouss noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag?

Nach einer überzeugenden Premierensaison hinkt El Khannouss den Erwartungen in diesem Jahr allerdings hinterher. In wettbewerbsübergreifend 15 Pflichtspielen kommt er lediglich auf zwei Tore, darüber hinaus gab es in der Vergangenheit Berichte darüber, dass er mit seinen Einsatzzeiten unter Trainer Sebastian Hoeneß nicht ganz zufrieden sein soll.

Auch deshalb denkt der VfB offenbar mittlerweile darüber nach, El Khannouss im Winter ziehen zu lassen. Sein Arbeitspapier in Stuttgart ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert, darüber hinaus soll es eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro in seinem Vertrag geben.

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Bei Galatasaray könnte der Marokkaner beispielsweise Leroy Sane auf der offensiven Außenbahn ersetzen. Der Deutsche soll nach Sky-Berichten aufgrund seiner bisher schwachen Leistungen ein Wechselkandidat sein.