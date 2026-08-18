"Der gebürtige Hannoveraner hat überall, wo er gespielt hat, seine Tore geschossen", freute sich West Ham United Anfang August 2024 über die Verpflichtung von Niclas Füllkrug. Tim Steidten, heute Kaderplaner beim 1. FC Köln, damals Technischer Direktor bei West Ham und mit Füllkrug aus gemeinsamen Bremer Zeiten bestens vertraut, hatte den Angreifer nach London gelotst.

Ziemlich genau zwei Jahre später muss man festhalten: Nicht überall, wo Füllkrug gespielt hat, hat er seine Tore geschossen. Die bittere Rechnung für den in die zweite Liga abgestiegenen englischen Traditionsklub: Jeden der raren Treffer von Füllkrug hat man sich satte neun Millionen Euro kosten lassen.

27 Millionen Euro Ablöse flossen 2024 aus England nach Dortmund. Und gerade einmal drei Treffer sind Füllkrug in 29 Einsätzen für West Ham gelungen, der letzte davon datiert aus dem April 2025. Da auch eine Leihe zur AC Milan in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison krachend schief ging, stand Füllkrug plötzlich vor dem absoluten Nichts. Die Hammers wollten ihn trotz Vertrag bis 2028 unbedingt diesen Sommer noch los werden, er spielt in den Planungen überhaupt keine Rolle und in der offiziellen Kaderliste war er zuletzt sogar ohne Rückennummer aufgeführt. Seine 11 hatte schon während Füllkrugs Leihe zu Milan Sturmkollege Taty Castellanos übernommen.

Das Festfahren auf dem Abstellgleis in London macht aus fußballromantischer Sicht nun einen echten Hammer möglich: Füllkrug kehrt voraussichtlich zu Werder Bremen zurück, der Bundesligist leiht ihn Medienberichten zufolge zunächst für ein Jahr aus. Im hohen Norden, wo er einst auch fußballerisch groß wurde, war Füllkrug vor einigen Jahren zum Nationalspieler aufgestiegen. Kann er dort nun wieder aufblühen, endlich mal wieder bessere Zeiten erleben?

Die andere Frage, die man sich rund um Füllkrug dieser Tage häufig stellte, ist: Wie konnte es so weit kommen? Zu West Ham kam Füllkrug schließlich aus der besten Phase seiner Karriere und sah sich bestens gerüstet für die beste Liga der Welt. Nachdem er endlich einmal verletzungsfrei blieb, hatte Füllkrug Werder zunächst zurück in die Bundesliga geschossen und war dann 2022/23 auch im deutschen Oberhaus ein Torgarant. Der Lohn war das Debüt in der deutschen Nationalmannschaft im November 2022, kurz darauf war Füllkrug bei der enttäuschenden WM in Katar einer der wenigen Lichtblicke im DFB-Team.

Niclas Füllkrug im Sommer 2024: CL-Finale mit dem BVB, Superjoker im DFB-Team

Bis zum Sommer 2024 war der Angreifer aus dem Kader der Nationalmannschaft fortan nicht wegzudenken, überzeugte als Stimmungsgarant und mit starker Torquote, glänzte bei der Heim-EM 2024 als wichtiger Joker. In der Saison zuvor war er Stürmer Nummer 1 bei Borussia Dortmund, stand mit dem BVB im Champions-League-Finale und erzielte auf dem Weg dorthin wichtige Tore. Spätstarter Füllkrug, von Verletzungen seinerzeit verschont, schien noch einige rosige Jahre vor sich zu haben.

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Der Abschied aus Dortmund nach nur einem Jahr kam von außen betrachtet durchaus überraschend. Zwar hatte der BVB 2024 mit Serhou Guirassy einen namhaften Konkurrenten verpflichtet, dennoch hätte der damalige Trainer Nuri Sahin Füllkrug dem Vernehmen nach gerne behalten. Für die Bosse der Borussia sprach allen voran die Wirtschaftlichkeit dafür, den 24-maligen Nationalspieler trotzdem schon wieder abzugeben. Schließlich bot West Ham 27 Millionen Euro und damit zehn Millionen Euro mehr, als man selbst zwölf Monate zuvor nach Bremen überwiesen hatte. Ein gerne genommener Transfergewinn.

Eigentlich, so die einhellige Erwartung, hätte Füllkrugs körperlich robuster Spielstil gut in die Premier League passen müssen. Dass das letztlich doch nicht so war, gab er selbst im Februar im kicker-Interview zu und erklärte, er habe bei West Ham "wenige Ballkontakte in und um die Box herum" gehabt. "Und genau darin liegt eben hauptsächlich meine Stärke."

Zur Wahrheit gehört mit dazu, dass Füllkrug nach seinem Wechsel in die Premier League sehr viel Verletzungspech hatte. Zuerst zwickte die Achillessehne und setzte ihn monatelang außer Gefecht, nur einen Monat nach dem Comeback legte ihn dann eine Oberschenkelverletzung lahm. Einen Rhythmus zu finden, war so in seiner ersten West-Ham-Saison gar nicht möglich. Im zweiten Jahr sollte alles besser werden, wurde es zunächst auch. Zumindest für die ersten sieben Spieltage, die er unverletzt durchziehen konnte, allerdings keineswegs überzeugte. Es folgte die nächste Verletzung, ehe sich zum Jahreswechsel von 2025 auf 2026 hin lange ein Abschied abzeichnete.

Niclas Füllkrugs Leihe zu Milan beginnt vielversprechend, verläuft dann aber enttäuschend

Füllkrug wollte in einer anderen Liga, einem anderen Umfeld einen Neuanfang starten. Zwar betonte er, dass der Blick auf die WM dafür nicht ausschlaggebend war - ein bisschen spielte der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft allerdings sicherlich eine Rolle, als er sich Anfang Januar per Leihe der AC Milan anschloss.

"Ich spüre, dass mir das Spiel deutlich besser liegt als in der Premier League", sagte Füllkrug nach den ersten Einsätzen in der Serie A. "The Fußballgott has arrived", schrieb Milan bei X, als Füllkrug Mitte Januar nur drei Minuten nach Einwechslung das 1:0-Siegtor gegen Lecce erzielte. "Natürlich wissen wir, was für ein unglaublicher Stürmer Füllkrug ist. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Er bringt Eigenschaften in unsere Mannschaft, die sehr wichtig sind", lobte Vorlagengeber Alexis Saelemaekers.

Bei Milans Fans hatte Füllkrug einen ganz besonderen Stein im Brett, weil er das goldene Tor gegen Lecce mit gebrochenem Zeh erzielte. "Ich bin Deutscher, wir sind stark, wir können mit Schmerzen umgehen", sagte er lachend und betonte: "Ich will kein Spiel für die AC Milan verpassen." Seine Beliebtheit im San Siro stieg so schnell rasant an, zudem machte DFB-Sportdirektor Rudi Völler Ende Januar Hoffnung auf einen Platz im WM-Kader: "Er spielt deutlich mehr als bei West Ham, das kommt auch uns zugute", so Völler in der Gazzetta dello Sport.

Heute wissen wir, dass weder aus einer WM-Teilnahme Füllkrugs noch aus einer erfolgreichen Zukunft in Mailand etwas geworden ist. Das Tor gegen Lecce blieb sein einziges im Milan-Trikot, über die Jokerrolle kam er nie hinaus. Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm Füllkrug nicht mit zur Weltmeisterschaft - und die Rossoneri zogen die Kaufoption nicht, obwohl diese wohl nur bei rund fünf Millionen Euro lag.

Niclas Füllkrug auf Vereinssuche: Es war kompliziert

So musste er vorerst zurück zu West Ham, wo er allerdings eben weitgehend ignoriert wurde. Und auch die Suche nach einem neuen Verein fiel dem einstigen Hoffnungsträger des DFB-Teams offensichtlich schwer.

Was irgendwie auch Sinn macht, schließlich hat Füllkrug inzwischen ein fortgeschrittenes Fußballeralter erreicht, bezog zuletzt ein üppiges Gehalt in Höhe von wohl 4,5 Millionen Euro pro Jahr - und hat eben zwei Saisons zum Vergessen hinter sich. Spiele für Vereine und Nationalmannschaft zusammengenommen, sind Füllkrug in den vergangen zwei Jahren in 52 Einsätzen gerade einmal fünf Tore gelungen.

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Keine Stichpunkte, die Füllkrug auf dem Transfermarkt sonderlich interessant machten. Da er die Art des Fußballs in der Serie A als ziemlich passend für sein Spiel empfand, lag ein fester Wechsel nach Italien nahe. Das gaben auch die einschlägigen Spekulationen über potenzielle neue Arbeitgeber her: Mit Lazio Rom und der AC Florenz sollen zwei namhafte Klubs lose angeklopft haben, mit dem FC Venedig war sich Füllkrug dem Vernehmen nach sogar schon über einen Dreijahresvertrag einig. Doch laut Bild soll dem Serie-A-Aufsteiger die von West Ham geforderte Ablöse zu hoch gewesen sein, weshalb Venedig wieder auf Abstand ging.

Rückkehr zu Werder Bremen: Niclas Füllkrug setzt auf den Romantik-Effekt

Fünf Millionen Euro riefen die Hammers laut Sky als Preis für Füllkrug auf. Möglicherweise noch im Rahmen für einige Bundesligisten, die die Situation des Neuners trotz der schwierigen letzten zwei Jahre weiterhin beobachtet haben sollen. Füllkrug war bei West Ham entgegen anders lautender Medienberichte zuletzt wohl zumindest weitestgehend ins Mannschaftstraining integriert, die körperliche Fitness stimmt. Auch das hat beim Zustandekommen der romantischen Rückkehr nach Bremen sicherlich eine Rolle gespielt.

Laut Sky verzichtet Füllkrug dafür auf Geld, da Werder ihm nicht die zwei Millionen Euro pro Jahr zahlen kann, die er nach dem Abstieg bei West Ham noch verdient hätte. Aber bestand beim SVW überhaupt dringender Bedarf an einem Mittelstürmer? Schließlich kam mit dem Schweizer WM-Teilnehmer Cedric Itten bereits ein ähnlicher Stürmer vom Typ Brecher, dahinter lauern mit Neuzugang Kenny Quetant und Eigengewächs Salim Musah zwei junge Talente auf ihre Chancen. Aber: Für Bremens Trainer Daniel Thioune kommt dem Vernehmen nach auch eine Grundordnung mit zwei echten Stürmern in Frage, was eine Füllkrug-Rückkehr dann doch irgendwie sinnvoll erscheinen lässt.

Die Erwartungen rund um das Weserstadion werden jedenfalls groß sein. Kann Füllkrug dort, wo er ganz besonders geliebt wird, wo er seine Karriere schon einmal auf ein neues Level hievte, das nun mit 33 noch einmal schaffen? Und möglicherweise unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp künftig wieder eine Rolle in der Nationalmannschaft spielen?

Fragen, deren Antworten die nächsten Monate bringen werden. Sicher ist vorerst nur: In Bremen hat Füllkrug schon mal seine Tore geschossen.