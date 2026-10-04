"Fünf Jahre Quarterback für England": Ehemaliger Three-Lions-Star schlägt radikalen Positionswechsel für Harry Kane vor

"In ein paar Jahren, wenn er die Nase voll hat, eine Millionen Tore zu schießen", sagte Pearce in seiner Rolle als Experte bei talkSPORT, "wird er vielleicht im defensiven Mittelfeld spielen."

Pearce, ehemals Trainer bei Manchester City und Assistent von Fabio Capello bei den Three Lions, verwies auf Wayne Rooney, der in der Spätphase seiner Karriere vom Angriff ins Mittelfeld zurückgezogen wurde.

Geht es nach Pearce, könne Kane noch eine Weile seine Tore machen und dann aus einer tiefen Position dank "seiner Spielintelligenz und Passfähigkeiten als Quarterback für England noch weitere fünf Jahre spielen".

Was hat Harry Kane über einen Positionswechsel zu sagen?

Mit einem Kane, der überall auf dem Platz zu finden war, zerlegte England am Samstag Kroatien mit 7:0. Der englische Kapitän erzielte zwei Treffer und tauschte in der fluiden Offensive immer wieder die Positionen mit dem sensationellen Jude Bellingham, Bukayo Saka oder Anthony Gordon, die der Partie ebenfalls ihren Stempel aufdrückten.

"Ich scherze immer mit den Jungs, dass ich eines Tages gerne Innenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler spielen würde", sagte Kane anschließend, der betonte, wie viel Spaß er dabei empfinde, beim Verteidigen mitzuhelfen. Der 31-Jährige habe "das Gefühl, dass ich effektiv sein kann, egal ob mit oder ohne Ball".

Kane baute seine ohnehin gewaltige Führung als Englands Rekordtorschütze auf 89 Treffer aus. Als erster Engländer überhaupt erzielte er in drei unterschiedlichen Kalenderjahren mindestens zehn Treffer. Sollte er am Dienstag gegen Tschechien zum Einsatz kommen, würde er zu Torwartlegende Peter Shilton an der Spitze der Rekordspielerliste seines Heimatlandes mit 125 Spielen aufschließen.