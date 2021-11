Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Länderspiele am Montag

In den nationalen Ligen ruht in diesen Tagen der Ball. Das heißt aber nicht, dass gar nicht Fußball auf Spitzenniveau gespielt wird - ganz im Gegenteil.

In Europa geht die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar in ihre finale Phase. Am heutigen Montag, 15. November, finden in drei Gruppen acht Partien des letzten Spieltags statt.

Während in der Gruppe F Platz eins (direkte WM-Qualifikation) und zwei (Teilnahme an den Playoffs) bereits an Dänemark und Schottland vergeben sind, entscheidet sich in den Gruppen C und I erst heute alles.

Es finden aber nicht nur WM-Qualifikationsspiele statt. Europäische Nationalteams, welche die Qualifikation bereits beendet haben, treten heute zu Freundschaftsspielen an.

Heute werden zahlreiche Qualifikations- und Freundschaftsspiele live übertragen. Goal liefert den Überblick zu den Spielen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Spiele am Montag im Überblick

Datum | Uhrzeit Begegnung Wettbewerb Übertragung 15. November | 15 Uhr Georgien - Usbekistan Freundschaftsspiel DAZN 2 | DAZN 15. November | 18 Uhr Litauen - Kuwait Freundschaftsspiel DAZN 2 | DAZN 15. November | 20.45 Uhr Schweiz vs. Bulgarien WM-Qualifikation | Gruppe C DAZN 2 | DAZN 15. November | 20.45 Uhr Nordirland vs. Italien WM-Qualifikation | Gruppe C DAZN 15. November | 20.45 Uhr Schottland vs. Dänemark WM-Qualifikation | Gruppe F DAZN 15. November | 20.45 Uhr Österreich vs. Republik Moldau WM-Qualifikation | Gruppe F DAZN 1 | DAZN 15. November | 20.45 Uhr Israel vs. Färöer WM-Qualifikation | Gruppe F DAZN 15. November | 20.45 Uhr Polen vs. Ungarn WM-Qualifikation | Gruppe I DAZN 15. November | 20.45 Uhr Albanien vs. Andorra WM-Qualifikation | Gruppe I DAZN 15. November | 20.45 Uhr San Marino vs. England WM-Qualifikation | Gruppe I DAZN 2 | DAZN

Die Übertragung der Länderspiele am Montag live im TV und im LIVE-STREAM: Das bietet und das kostet DAZN

Wie Ihr aus der obigen Tabelle entnehmen könnt, werden heute alle Qualifikations- und Freundschaftsspiele von einem Anbieter live übertragen: DAZN.

Das hat einen einfachen Grund! Der Streamingdienst hält mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft die Übertragungsrechte an allen anderen Partien der europäischen WM-Qualifikation. Da Deutschland bereits am gestrigen Sonntag in Armenien im Einsatz war, ist DAZN heute die absolute Nummer eins in Sachen Live-Übertragung.

Mit dem Ende der WM-Qualifikation am morgigen Dienstag rückt bei DAZN wieder Fußball in den europäischen Wettbewerben und den nationalen Ligen in den Fokus.

Neben allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr in den kommenden Wochen wieder fast alle Spiele der Champions League sowie zahlreiche Begegnungen aus den drei europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A bei DAZN im LIVE-STREAM.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Ein jederzeit wieder kündbares Monatsabo kostet 14,99 Euro im Monat, ein Jahresabo kostet einmalig 149,99 Euro. Mit dem Jahresabo spart Ihr auf lange Sicht einiges an Geld.