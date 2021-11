Ihr träumt von einem entspannten Fußballnachmittag auf der Couch? Dann liefern wir in diesem Artikel das Futter dazu - denn an diesem 7. November 2021 kommen wieder zahlreiche interessante Spiele im Fernsehen und im LIVE-STREAM.

Gespielt wird sowohl auf deutschem Boden als auch in den anderen Top-Ligen Europas. Das Highlight des Tages ist sicherlich das Mailänder Stadtderby zwischen AC und Inter.

In der Bundesliga gibt es diesen Sonntag wieder drei Spiele zu bestaunen - unter anderem ist Aufsteiger Greuther Fürth gegen die SGE gefordert.

Alle Fußballspiele heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das klappt in den meisten Fällen - hier findet Ihr die Info zu allen Spielen und auch zu den Übertragungen.

Fußball heute live: Diese Spiele finden heute statt

Wettbewerb Uhrzeit Duell Bundesliga 15.30 Uhr Hertha BSC - Bayer Leverkusen 17.30 Uhr 1.FC Köln - Union Berlin 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt 2. Bundesliga 13.30 Uhr Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 13.30 Uhr FC Schalke 04 - Darmstadt 98 13.30 Uhr FC St. Pauli - SV Sandhausen (abgesagt) Premier League 15.00 Uhr FC Arsenal - FC Watford 15.00 Uhr FC Everton - Tottenham 15.00 Uhr Leeds United - Leicester City 17.30 Uhr West Ham United - FC Liverpool LaLiga 14.00 Uhr FC Villarreal - FC Getafe 16.15 Uhr FC Valencia - Atletico Madrid 18.30 Uhr Osasuna - Real Sociedad 18.30 Uhr Mallorca - Elche 21.00 Uhr Betis Sevilla - FC Sevilla Ligue 1 13.00 Uhr Olympique Marseille - FC Metz 15.00 Uhr Saint-Etienne - Clermont Foot 15.00 Uhr Lorient - Stade Brest 15.00 Uhr Nantes - Racing Straßburg 15.00 Uhr Stade Reims - AS Monaco 17.00 Uhr Nizza - Montpellier 20.45 Uhr Stade Rennes - Olympique Lyon Serie A 12.30 Uhr SSC Venezia - AS Rom 15.00 Uhr Sampdoria Genua - FC Bologna 15.00 Uhr Udinese - Sassuolo 18.00 Uhr Lazio Rom - Salernitana 18.00 Uhr SSC Neapel - Hellas Verona 20.45 Uhr AC Mailand - Inter Mailand

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Sonntag übertragen

Am letzten Sonntag vor der nächsten Länderspielpause gibt es also wieder jede Menge Live-Fußball zu sehen. Zwar ist bis auf das Duell zwischen Milan und Inter kein großer Kracher mit dabei, dennoch geht es um wichtige Punkte.

Wie aber sieht die Rechtelage für alle Übertragungen im Fernsehen und im Internet aus? Ganz einfach: Die Lage ist kompliziert.

Gleich mehrere Sender zeigen Fußball live im TV und LIVE-STREAM. Hier mal ein grober Querschnitt:

DAZN : Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1

: Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 Sky : Premier League, 2. Bundesliga

: Premier League, 2. Bundesliga Magenta Sport: 3. Liga

3. Liga Free-TV: -

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM : DAZN und Sky

Die meisten Rechte an europäischem Ligafußball hält also der Ismaninger Streamingsender DAZN. Der Kanal ist in den letzten fünf Jahren stetig gewachsen und hat unter anderem den kompletten Bundesliga-Sonntag im Programm.

Die LaLiga, die Serie A und die Ligue 1 sind mit ihren Superstars ebenfalls Bestandteil des DAZN-Programms, indes ist die Premier League seit einiger Zeit bei Sky angesiedelt.

Bei beiden Portalen gilt, dass nicht jedes einzige Ligaspiel in voller Länge live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wir schreiben Euch deswegen hier zusammen, welche Matches Ihr heute live auf DAZN seht.

Fußball heute live: DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga

DAZN zeigt heute alle drei Spiele der Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM oder sogar auf DAZN 1 und DAZN 2.

Fußball heute live auf DAZN: Die Bundesliga am Sonntag

Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen

Moderator: Tobi Wahnschaffe, Kommentator: Uli Hebel, Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 15:00 Uhr, Anpfiff um 15:30 Uhr

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin

Moderatorin: Laura Wontorra, Kommentator: Marco Hagemann, Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 16:30 Uhr, Anpfiff um 17:30 Uhr.

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt

Moderator: Freddy Harder, Kommentator: Lukas Schönmüller, Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 19:00 Uhr, Anpfiff um 19:30 Uhr.

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele der Serie A

In der Serie A sind es heute gleich Spiele, die allesamt in voller Länge im TV und LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sind. Natürlich auch mit dabei: Milan vs. Inter - um 20.45 Uhr.

Venedig - AS Rom ( Kommentator: Benni Zander )

( ) Sampdoria - Bologna

Udinese - Sassuolo

Neapel - Hellas Verona (K ommentator: Adrian Geiler )

(K ) Lazio Rom - Salernitana

AC Mailand - Inter Mailand (Moderator: Alex Schlüter, Kommentator: Carsten Fuß, Experte: Christian Bernhard)

Fußball heute live auf DAZN: So werden die Spiele der Ligue 1 übertragen

Marseille - Metz

Reims - Monaco

Rennes - Lyon Ensemble 🟥🟦 pic.twitter.com/1bEs9R6xfA — Rayan Cherki (@rayan_cherki) November 5, 2021

Fußball heute live auf Sky: Der Sonntag der 2. Bundesliga und der Premier League

Aus der 2. Bundesliga gibt es am heutigen Sonntag alle Spiele in voller Länge live im TV bei Sky zu sehen. Sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz seid Ihr in den Stadien auf Schalke, in St. Pauli oder in Aue mit von der Partie.

Nur bei Sky verpasst Ihr also nichts. Wie sieht es aber in der Premier League aus? Wie folgt.

FC Everton – Tottenham Hotspur



Sonntag, 7.11., ab 14:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1



Kommentar: Toni Tomic.



FC Arsenal – FC Watford



Sonntag, 7.11., ab 14:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 6



Kommentar: Joachim Hebel.



West Ham United – FC Liverpool



Sonntag, 7.11., ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1 & UHD



Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld, Experte: Raphael Honigstein.