Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Armenien

Kür für die deutsche Nationalmannschaft in der Qualifikationsrunde für die WM 2022 in Katar. Heute Abend gastiert das DFB-Team um 18 Uhr in Armenien.

Das Duell der beiden Nationen ist nicht mehr wirklich von Bedeutung, denn die Messe ist auf beiden Seiten bereits gelesen: Deutschland ist als Gruppensieger sicher für Endrunde qualifiziert, Armenien, derzeit Gruppenvierter sind nicht mehr in der Lage, in die Playoffs zu kommen.

Deutschland in Armenien live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das klappt - in diesem Artikel verraten wir Details zur Übertragung des Fußballspiels.

Deutschland in Armenien: Die WM-Quali auf einen Blick

Duell : Armenien vs. Deutschland

: Armenien vs. Deutschland Datum : 14. November 2021, 18 Uhr (MEZ)

: 14. November 2021, 18 Uhr (MEZ) Wettbewerb : WM-Qualifikation, 10. Spieltag

: WM-Qualifikation, 10. Spieltag Spielort: Republican (Erewan, Armenien) Anschwitzen für #ARMGER 🇦🇲🇩🇪#DieMannschaft | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/u3WtDTYBSS — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 14, 2021

Fußball heute live im TV sehen: Deutschland zu Gast in Armenien

Wie sehen die Übertragungsrechte an der WM-Qualifikation 2022 aus? Auch am letzten Spieltag der Gruppenspiele fragen sich dies sicherlich viele Fans.

Das Spiel Deutschlands in Armenien könnt Ihr heute im Free-TV schauen, alle anderen Spiele, die heute stattfinden, laufen dagegen bei keinem kostenlosen Fernsehsender.

Fußball heute live im TV auf RTL: Deutschland vs. Armenien

Das Fußballspiel Armenien vs. Deutschland wird heute live im Free-TV auf RTL gezeigt / übertragen.

Der Privatsender hält die Rechte an allen Spielen der deutschen Mannschaft, egal ob in der WM-Quali, bei Testspielen oder in der Nations League. Bei RTL werdet Ihr immer fündig, wenn die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick agiert.

Heute spielt der Weltmeister von 2014 bereits um 18 Uhr in Armenien - so sieht die Übertragung aus.

Fußball heute live im TV auf RTL: Deutschland vs. Armenien

Sender: RTL

RTL Anpfiff: 18 Uhr (heute)

18 Uhr (heute) Übertragung ab : 17.15 Uhr

: 17.15 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Die Übertragung beginnt also bereits etwas vor dem offiziellen Anpfiff um 18 Uhr. Bei RTL seid Ihr kostenlos mit dabei, wenn Ihr an Eurem TV-Bildschirm seid.

Im Internet gibt es eine weitere Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten WM-Quali sehen könnt.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Deutschland vs. Armenien

Wer ist im Internet der Anbieter, der Euch aus Armenien Live-Bilder zeigt? Wir klären auf, welche Rolle DAZN spielt.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Deutschland vs. Armenien auf RTL+

Wenn Ihr am Sonntag unterwegs seid und das ganze Spiel deswegen nicht im TV sehen könnt, dann geht das mit dem Anbieter von RTL.

Seit kurzem wurde TVNow zu RTL+ umbenannt. Wer das Spiel heute im LIVE-STREAM anschauen möchte, ist bei RTL+ an der richtigen Stelle. Das Angebot ist nicht kostenlos und Ihr müsst Euch für mindestens einen Monat vertraglich binden. Die Kosten belaufen sich hierbei auf 4,99 Euro pro Monat.

Es gibt jedoch einen Gratismonat zum Start.

Fußball heute live auf DAZN: Läuft Deutschland vs. Armenien dort im LIVE-STREAM?

DAZN ist ein Streamingsender aus Ismaning, der in den letzten Jahren mehr und mehr Rechte an den Übertragungen von hochklassigen Fußballspielen dazugewonnen hat, zeigt auch die WM-Quali live im TV und LIVE-STREAM.

Alle Duelle an diesem 10. Spieltag sind in voller Länge auf DAZN zu sehen, außer eines: Das Spiel des DFB-Teams in Armenien. Um DAZN nutzen zu können, ist ein Abo von Nöten.

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro

einmalig 149,99 Euro Monatsmitgliedschaft: 14,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar Letzter Matchday des Jahres! 🔥



🇦🇲🇩🇪 #ARMGER #DieMannschaft pic.twitter.com/90L1zHYyo1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 14, 2021

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Armenien

Übertragung im Wo? Free-TV RTL LIVE-STREAM RTL+ (Re-Live auf DAZN) LIVE-TICKER Goal

Fußball heute live: Vorbericht zu Deutschland vs. Armenien

Auf der letzten Dienstreise des Jahres will die deutsche Nationalmannschaft ihre Erfolgsserie fortsetzen. In Armenien muss Bundestrainer Hansi Flick aber improvisieren.

Wolfsburg/Eriwan (SID) Hansi Flick versammelte seine Nationalspieler mit einem lauten Pfiff und schwor sie dann in einer längeren Ansprache im Wolfsburger Nieselregen auf die letzte Dienstreise des Jahres ein. "Es ist unser Ziel, dass wir einen guten Abschluss haben. Wir wollen das Jahr mit einem Sieg beenden", sagte der Bundestrainer vor dem sportlich unbedeutenden WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien.

Flick muss in Eriwan improvisieren. Aus seinem ursprünglichen Kader fallen aufgrund von Corona, Verletzungen, Belastungssteuerung und Sperren gleich zwölf Spieler aus. Am Samstag stiegen gerade noch drei Torhüter und 16 Feldspieler in Hannover in den Flieger. "Die Mannschaft, die da ist, hat unser absolutes Vertrauen verdient", betonte Flick, der seinen Startrekord auf sieben Siege in Folge ausbauen will. Gleichzeitig sieht er die Begegnung als Chance für die Spieler aus der zweiten Reihe.

"Es kann auch bei einem Turnier passieren, dass der ein oder andere gesperrt oder angeschlagen fehlt. Deswegen sind Alternativen wichtig", sagte Flick mit Blick auf die Winter-WM in einem Jahr in Katar.

In Eriwan wird Marc-Andre ter Stegen den geschonten Manuel Neuer im Tor ersetzen. Im defensiven Mittelfeld sollen sich Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus in Abwesenheit der gesetzten Joshua Kimmich und Leon Goretzka beweisen. Der für Flick "sehr, sehr wertvolle" Thomas Müller wird die DFB-Auswahl in seinem 110. Länderspiel als Kapitän auf den Rasen führen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Thilo Kehrer.

Den Defensivspieler von Paris St. Germain plagen leichte Wadenprobleme, beim Abschlusstraining absolvierte er nur eine Laufeinheit. "Er ist eingeplant, aber wir gehen kein Risiko ein", sagte Flick. Der Kurztrip nach Armenien soll für den viermaligen Weltmeister nur eine weitere Zwischenstation auf dem Weg zum großen Ziel sein.

Seine Mannschaft habe in den vergangenen Wochen und Monaten zwar "gute Schritte" gemacht, betonte Flick: "Wir sind aber noch nicht bei der Qualität, die wir gerne sehen würden." Doch nach zwei herben Turnier-Enttäuschungen unter Flicks Vorgänger Joachim Löw ist das deutsche Fußball-Flaggschiff wieder auf Kurs. "Die letzten Monate mit Hansi waren schon sehr schön", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Gündogan erklärte im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass "mit Hansi Flick noch mal richtig Schwung reingekommen" sei: "Vor ein paar Tagen hat mir bei City ein Mitspieler zugeflüstert, dass er bei der WM mit uns rechnet. Das zeigt mir, dass man uns auf dem Zettel hat." Allerdings waren die Gegner in der WM-Qualifikation auf einem überschaubaren Niveau.

Die Armenier um den Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan wurden beim furiosen 6:0 im Hinspiel überrannt. Die Erfolgsserie wirkt sich aber positiv auf das Selbstvertrauen aus. "Unter Hansi Flick ist sehr viel möglich. Das Ziel muss sein, um Titel zu spielen. Da ist der Hansi der richtige Mann", sagte der Freiburger Christian Günter.

Fußball live sehen: Die Aufstellung zu Armenien vs. Deutschland

Aufstellung Armenien:

Buchnev - Terteyan, Haroyan, Calisir, Voskanyan - Bayramyan, Udo, Spertsyan, Margaryan - Mhkhitaryan - Adamyan

Aufstellung Deutschland:

Ter Stegen - Kehrer, Ginter, Tah, Raum - Neuhaus, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Havertz