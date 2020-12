FSV Zwickau vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM - so wird die 3. Liga heute live übertragen

Der FSV Zwickau empfängt am 17. Spieltag der 3. Liga Hansa Rostock. Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Am Sonntagmittag empfängt in der der FSV Zwickau Hansa Rostock zum Ost-Duell. Anpfiff ist um 14 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Für beide Teams ist es das letzte Spiel des Jahres. Während sich Hansa Rostock noch einmal mit einem Sieg den Aufstiegsplätzen nähern möchte, benötigen die Zwickauer auf dem 18. Tabellenplatz dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock: Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock – die 3. Liga heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel FSV Zwickau - Hansa Rostock Wettbewerb 3. Liga, 17. Spieltag Datum Sonntag, 20. Dezember 2020 Anstoß 14 Uhr Ort GGZ Arena, Zwickau

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock: Die Übertragung der 3. Liga

Gleich mehrere TV-Sender übertragen regelmäßig die Spiele der 3. Liga. So sind beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport alle 380 Partien live zu sehen. Die dritten Programme der ARD zeigen derweil einige ausgewählte Spiele im Free-TV.

Das heutige Aufeinandertreffen zwischen Zwickau und Rostock gehört jedoch nicht zu den Partien, die kostenfrei zu sehen sind. So läuft das Ost-Duell exklusiv bei Magenta Sport.

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock – die 3. Liga heute live: So seht Ihr das Spiel im TV

Los geht die Übertragung 15 Minuten vor Anpfiff um 13.45 Uhr. Als Moderator führt dabei Alexander Küpper durch die Vorberichte. Kur vor Anpfiff übernimmt dann Kommentator Markus Herwig das Mikro.

Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Kommentar: Markus Herwig

Markus Herwig Moderation: Alexander Küpper

Um das Spiel bei Magenta Sport zu sehen, ist ein Abonnement nötig. Wie viel das kostet und wo Ihr es bestellen könnt, erfahrt Ihr weiter unten.

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock – die 3. Liga heute live: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Ihr wollt Zwickau gegen Rostock auf Eurem Tablet, Laptop, Smartphone oder Smart TV verfolgen? Dann bietet Euch Magenta Sport einen LIVE-STREAM, der analog zur TV-Übertragung läuft. Auch hierfür ist ein Abo beim Telekom-Service nötig.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der Partie FSV Zwickau vs. Hansa Rostock

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock – die 3. Liga heute live: Das ist das Magenta-Sport-Abonnement

Sowohl für die Übertragung im TV als auch im LIVE-STREAM benötigt Ihr ein Abo bei Magenta Sport. Das gibt's für Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Wie viel Ihr anschließend zahlt und was das Abo für Fans kostet, die nicht Telekom-Kunden sind, entnehmt Ihr der Tabelle. Alle weiteren Infos findet Ihr auch auf der Website von Magenta Sport.

Telekom-Kunden Nicht-Telekom-Kunden Monatsabo 9,70 Euro 16,53 Euro Jahresabo 4,83 Euro 9,70 Euro



FSV Zwickau vs. Hansa Rostock – die 3. Liga heute live: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid keine Kunden bei Magenta Sport und wollt Zwickau gegen Rostock nicht verpassen? Dann schaut beim kostenlosen LIVE-TICKER von Goal vorbei!

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit allen wichtigen Infos rund um das Ost-Duell. Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf der Goal-Homepage.

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock – die 3. Liga heute live: Die Aufstellungen

Zwickau: 1 Brinkies - 21 Schikora, 19 Frick, 6 Stanic - 17 Morris Schröter, 30 Reinhardt, 25 Nkansah - 18 Wolfram, 8 Jensen, 10 Starke - 15 König. - Trainer: Enochs

Rostock: 1 Kolke - 7 Neidhart, 3 Riedel, 23 Sonnenberg - 6 Rother, 24 Löhmannsröben - 10 Vollmann, 8 Bahn, 25 Daedlow - 21 Omladic, 9 Engelhardt. - Trainer: Härtel

FSV Zwickau vs. Hansa Rostock: Die Bilanz