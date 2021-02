FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live: Die Übertragung der 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zum Derby

In der 3. Liga steht heute das Derby FSV Zwickau vs. Hallescher FC auf dem Programm. Alle Infos zu Übertragung live im TV und LIVE-STREAM!

Derby-Time in der 3. Liga : Der FSV Zwickau spielt gegen den Halleschen FC am 23. Spieltag. Anpfiff ist heute um 14 Uhr in der GGZ ARENA .

In der aktuellen Situation trennen die beiden Mannschaften gerade einmal drei Punkte. Zwickau hat nach 20 Spielen 28 Punkte auf dem Konto, hat aber noch zwei Nachholpartien. Dagegen haben die heutigen Gäste drei Punkte mehr auf der Habenseite, allerdings auch bereits 22 Saisonspiele gemacht.

Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Wenn Ihr Euch das Derby zwischen Zwickau und Halle anschauen wollt, dann lest Ihr hier in diesem Artikel alles Wichtige zur Übertragung der vollen 90 Minuten heute.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die 3. Liga im Überblick

Spiel FSV Zwickau vs. Hallescher FC Wettbewerb 3. Liga, 23. Spieltag Datum Samstag, 6. Februar 2021 Uhrzeit 14 Uhr Ort GGZ Arena, Zwickau

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Das Ost-Derby zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC kann heute live im Fernsehen angeschaut werden, das ist die gute Nachricht für alle Fans der beiden Klubs. Denn: Die meisten Drittliga-Partien gibt es ausschließlich im Pay-TV zu sehen, einige Spiele werden jedoch tatsächlich auch im Free-TV angeboten.

Doch das Duell FSV Zwickau vs. Hallescher FC kommt heute nicht live im deutschen Fernsehen, zumindest nicht im Free-TV. Stattdessen kommen drei andere Spiele aus der 3. Liga live im TV:

Meppen - SpVgg Unterhaching - NDR

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern - SWR / SR

1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden - MDR

In den folgenden Abschnitten zeigen wir Euch, wo FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live im TV zu sehen sein wird. Außerdem versorgen wir Euch mit Informationen rund um die Möglichkeit im Pay-TV sowie zur Übertragung des Derbys im LIVE-STREAM .

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga bei Magenta Sport

Es ist die einzige Option heute, um Drittliga-Fußball aus Zwickau anzuschauen: Der Pay-TV-Sender Magenta Sport zeigt / überträgt FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live im TV. Da es wie erwähnt nicht alle Spiele der 3. Liga im Free-TV zu sehen gibt, sind alle anderen Spiele bei Magenta Sport zu finden. Wer also regelmäßig die 3. Liga live verfolgen möchte, ist hier bei Magenta Sport genau richtig.

Magenta Sport startet die Übertragung um 13.45 Uhr mit den Vorberichten, ehe ab 14 Uhr der Ball rollt. Hier gibt es alle Details zur Übertragung des Spiels FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live im TV bei Magenta Sport.

Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Moderation: Stefanie Blochwitz

Kommentator: Lenny Leonhardt

Allerdings gibt es eine Voraussetzung: ein Abonnement bei Magenta Sport. Alle Infos dazu gibt es hier beziehungsweise weiter unten in diesem Artikel!

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Ihr habt es in den oberen beiden Abschnitten schon gelesen und akzeptieren müssen: Die 3. Liga wird heute nicht live im Free-TV gezeigt, wenn Ihr das Spiel FSV Zwickau vs. Hallescher FC anschauen wollt. Doch dafür gibt es eine Option im Internet, die Euch Magenta Sport möglich macht.

Denn Magenta Sport bietet Euch einen LIVE-STREAM, der auf allen mobilen Endgeräten zum Laufen gebracht werden kann. Egal, ob Smartphone oder Tablet - mit dem LIVE-STREAM zu FSV Zwickau vs. Hallescher FC verpasst Ihr keine Sekunde des Derbys!

Magenta bringt dabei einen weiteren Vorteil mit sich - nämlich die Konferenz! Das bedeutet, dass alle Spiele des Tages in der 3. Liga live im Stream zu sehen sein werden - alle zusammen, in einer Konferenzschaltung. Hier gibt es den Link mit allen Infos zum Duell FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM auf Magenta Sport.

👮‍♂️ Unser #Ostduell am Samstag gegen den @HallescherFC wird von Steven #Greif (27) aus Westhausen geleitet. Er pfiff #DIESCHWÄNE zuletzt am 7. Spieltag bei der 0:1-Heimniederlage gegen Türkgücü München. 🚩 An der Linie stehen Daniel #Bartnitzki und Richard #Hempel . #FSVHFC pic.twitter.com/dvtBXdiiJQ — FSV Zwickau (@FSVZwickau) February 5, 2021

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM bei Magenta Sport: Die Informationen zum Abo

Wer sich in den nächsten Wochen immer mal wieder für die Partien der 3. Liga interessiert und nichts verpassen möchte, der könnte über ein Abonnement bei Magenta Sport nachdenken. Dort könnt Ihr die 3. Liga nämlich Woche für Woche im TV oder LIVE-STREAM sehen - mit einem Abonnement.

Magenta Sport ist ein Dienst der Telekom - solltet Ihr bereits über einen Vertrag bei der Telekom verfügen, gibt es das erste Jahr bei Magenta Sport komplett kostenfrei. Dann könntet Ihr Euch Zwickau vs. Halle heute kostenlos im TV und LIVE-STREAM anschauen. Alle Informationen dazu gibt es auf der Website von Magenta Sport und in der Tabelle.

Telekom-Kunden Nicht-Telekom-Kunden Monatsabo - 16,95 Euro Jahresabo (monatlicher Preis) 4,95 Euro 9,95 Euro

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live: Die 3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr kein Abonnement bei Magenta Sport besitzt, dann könnt Ihr dennoch kostenlos im LIVE-TICKER mit dabei sein. Goal ist ab 13.30 Uhr am Start und begleitet HIER FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live: Der Direktvergleich zum Drittliga-Derby

FSV Zwickau 13 Spiele Hallescher FC 4 Siege 6 3 Remis 3 6 Niederlagen 4

FSV Zwickau vs. Hallescher FC heute live: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Aufstellung FSV Zwickau: Brinkies - Godinho, Nkansah, Frick, Schikora - Könnecke, Möker - Morris Schröter, Starke, Coskun - König.

Die beiden Cheftrainer haben sich heute für folgende Formationen entschieden: #FSVHFC👇 pic.twitter.com/KB2diiyYOr — FSV Zwickau (@FSVZwickau) February 6, 2021

Aufstellung Hallescher FC: Eisele - Boeder, Menig, Vucur, Landgraf - Papadopoulos, Titsch Rivero - Manu, Guttau - Eberwein, Boyd.