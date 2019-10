FSV Zwickau vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER und Co. - alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt der FSV Zwickau den FC Bayern München II. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVe-STREAM sehen könnt.

Am 12. Spieltag der 3. Liga gastiert die zweite Mannschaft des FC Bayern München beim FSV Zwickau. Die Partie steigt am Sonntagmittag in der GGZ Arena. Anstoß ist um 13. Uhr.

Zwei Teams aus dem Mittelfeld der Drittliga-Tabelle stehen sich am Sontag gegenüber. Während der II auf Platz acht liegt, befindet sich der FSV Zwickau mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang elf.

Die Formkurve spricht vor dem Duell klar für die Bayern. Die Münchner setzten sich zuletzt sowohl gegen Eintracht Braunschweig (2:0), bei Preußen Münster (4:1) als auch gegen den FC Ingolstadt (2:1) durch. Zwickau spielte dagegen zweimal Unentschieden gegen Hansa Rostock (1:1) und den Halleschen FC (1:1). Dazwischen gewann der FSV im Heimspiel gegen Viktoria Köln (4:0).

Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II: Das Duell in der auf einen Blick

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute live im TV verfolgen - So geht's!

Habt Ihr Bock auf das Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Bayern München II? Läuft das Duell überhaupt live im TV? Vielleicht sogar im Free-TV oder nur im Pay-TV? Wir erklären es Euch in diesem Abschnitt.

Die schlechte Nachricht für alle Fans der 3. Liga: Das Duell Zwickau vs. Bayern II läuft heute nicht live im Free-TV. Die ARD sowie deren Dritte Programm, die regelmäßig Spiele der 3. Liga live im Free-TV zeigen, übertragen das heutige Aufeinandertreffen nicht.

MagentaSport zeigt / überträgt FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute live im TV

Die einzige Möglichkeit, dass Zwickau-Spiel gegen die Bayern-Reserve live zu verfolgen, ist MagentaSport. Der Telekom-Sender zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Heute müsst Ihr also in jedem Fall MagentaSport einschalten, wenn Ihr die 3. Liga live sehen wollt. Nur MagentaSport zeigt FSV Zwickau vs. FC Bayern München II live im TV. Bereits um 12.45 Uhr beginnt der hauseigene Sender der Telekom mit der Vorberichterstattung, ehe um 13 Uhr der Ball in der GGZ Arena rollt.

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute live im TV bei MagentaSport - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Start der Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14 Uhr

Wie bereits erwähnt: Die Nutzung von MagentaSport ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement. Dabei gibt es zwei verschiedene Abo-Modelle.

Für Telekom-Kunden:

Wenn Ihr bei der Telekom bereits unter Vertrag seid, nutzt Ihr MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis. Im Anschluss kostet das MagentaSport-Abo 4,95 Euro im Monat.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Habt Ihr keinen bestehenden Telekom-Vertrag, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das Jahresabo bekommt Ihr für monatlich 9,95 Euro .

bestehenden Telekom-Vertrag, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das bekommt Ihr für . Das Monatsabo kostet 16,95 Euro pro Monat, lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Noch mehr Informationen bekommt Ihr auf der Website von MagentaSport.

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM verfolgen - Wie geht das?

Wer zeigt / überträgt FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM? Ist MagentaSport auch hier Eure einzige Option? Die Antwort ist eindeutig: Ja!

MagentaSport zeigt / überträgt FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de

Ob TV oder LIVE-STREAM: MagentaSport ist auch im Internet am Sonntagmittag Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Telekom-Sender überträgt alle Spiele der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM - so auch FSV Zwickau vs. FC Bayern München II. Das Duell seht Ihr heute in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de.

Doch Achtung: Auch die Nutzung der LIVE-STREAMS auf MagentaSport.de ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr hier ebenfalls ein Abonnement. Für nähere Informationen scrollt am besten zum obigen Abschnitt oder schaut auf der MagentaSport-Website vorbei.

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute im LIVE-TICKER verfolgen

Weder live im TV noch im LIVE-STREAM: Ihr habt leider kein Abonnement bei MagentaSport? Und im Stadion könnt Ihr auch nicht live dabei sein? Schade, aber das macht nichts. Denn wir präsentieren Euch die perfekte Alternative:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten bestens informiert. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER von Goal mit allen relevanten Szenen, allen Toren und erst recht jeder Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Artikel wird unten fortgesetzt

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet ihn unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App.

Holt Euch hier die App:

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Wer beginnt für den FSV Zwickau im Sonntagsmatch der 3. Liga? Wer steht bei Bayern München II in der Startformation? Wenn beide Teams ihre Startaufstellungen gut eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht haben, erfahrt Ihr alle Infos zum Personal an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt FSV Zwickau vs. FC Bayern München II heute live? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick