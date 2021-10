FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Der FC Augsburg ist zu Gast in der Mewa-Arena von Mainz 05. Alles Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM liefert Euch Goal.

Zum Auftakt des 9. Spieltags in der Bundesliga empfängt am Freitagabend der FSV Mainz 05 den FC Augsburg. Anstoß in der Mewa-Arena ist um 20.30 Uhr.

Besonders die Gastgeber stecken aktuell in einer kleinen Formkrise. In den letzten vier Pflichtspielen gelang den Mainzern kein Sieg. Nur gegen den SC Freiburg konnte man sich ein Unentschieden erkämpfen, bevor man dann gegen Union, Leverkusen und zuletzt Dortmund unterlag. Dadurch rutschte Mainz auf Platz elf der Tabelle ab.

Aber auch der FCA könnte die drei Punkte heute gut gebrauchen. Mit sechs Punkten steht man aktuell nur auf Platz 16. Einzig die Arminia aus Bielefeld und Greuther Fürth sind noch schlechter in die Saison gestartet. Gegen Bielefeld kam Augsburg in der letzten Partie auch nicht über ein 1:1 hinaus. Deshalb sollen heute unbedingt drei Punkte her, um etwas mehr Abstand zu den Abstiegsplätzen zu bekommen.

Goal gibt Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels Mainz 05 vs. FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM.

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 22. Oktober - 20:30 Uhr Spielort Mewa-Arena (Mainz)

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: Die Partie im TV

Die genauen Regelungen der Bundesliga-Übertragung werfen oft Fragen auf, deshalb gibt es hier eine kurze Erklärung von uns. Die Rechte an der Liveübertragung der Bundesliga teilen sich der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt dabei alle Bundesliga-Partien am Freitag und Sonntag, alle anderen Spiele laufen bei Sky. Wenn Ihr also alle Spiele der Bundesliga live sehen wollt, müsst Ihr sowohl ein Abo bei DAZN als auch Sky abschließen. Im Free-TV sind übrigens in der Regel leider keine Partien mehr zu sehen.

Da die Partie zwischen Mainz und Augsburg ja am heutigen Freitag stattfindet, ist sie dementsprechend auch nur bei DAZN zu sehen. Da es sich dabei wie oben erwähnt um ein Streamingportal handelt, gibt es auch keine Übertragung im (Pay-)TV. Wie genau Ihr jetzt aber zusehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Absatz.

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Eine Übertragung des Spiels im TV gibt es wie gesagt nicht, aber DAZN zeigt das Duell live und in voller Länge per LIVE-STREAM. Alles was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät und natürlich ein gültiges Abo bei DAZN. Dieses bekommt Ihr schon für 14,99 Euro monatlich oder als Jahresabo für 149,99 Euro. Ihr wollt wissen was so ein Abo noch beinhaltet?

Kein Problem, wir klären Euch auf. Auf DAZN seht Ihr zudem noch den Großteil der Champions League live sowie die komplette französische, italienische und spanische Liga. Genauso kommen aber auch Fans der NBA und NFL voll auf ihre Kosten. Ihr steht mehr auf Boxen, Tennis oder Darts? Kein Problem, auch das hat DAZN rund um die Uhr im Angebot. Den Link zum Anmelden findet Ihr übrigens hier.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Eine Stunde vor Spielbeginn startet die Vorberichterstattung zum Spiel mit Moderator Tobi Wahnschaffe. Pünktlich um 20:30 Uhr übernehmen dann Kommentator Michael Born und Experte Sebastian Kneißl.

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr keine Zeit habt, das Geschehen direkt live am Bildschirm verfolgen zu können, dann können wir mit dem LIVE-TICKER von Goal Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr direkt informiert, wenn ein Tor fällt oder eine Gelbe Karte gezückt wird. So bleibt Ihr auch von unterwegs auf dem Laufenden.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg heute live: Die Übertragung in der Übersicht