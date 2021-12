Die Winterpause der Bundesliga ist zwar schon in Sichtweite, ein paar Spiele sind allerdings noch zu absolvieren.

Am heutigen Samstagnachmittag (04. Dezember 2021) ist der VfL Wolfsburg zu Gast beim FSV Mainz 05. Die Partie wird um 15:30 Uhr im Mewa-Stadion von Mainz angepfiffen. Von einem guten Lauf kann man bei keinem der beiden Teams sprechen. Sowohl Mainz als auch Wolfsburg konnten aus ihren letzten drei Pflichtspielen keinen Sieg holen.

Tabellentechnisch liegen die beiden Mannschaften recht nah beieinander. Mit 20 Punkten steht Wolfsburg auf Platz sieben, Mainz 05 allerdings nur mit zwei Punkten weniger auf Platz neun. Wir dürfen auf alle Fälle auf ein spannendes Spiel in der Vorweihnachtszeit hoffen.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg (jetzt bei Sky Ticket anmelden) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 04. Dezember - 15:30 Uhr Spielort Mewa-Arena (Mainz)

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Läuft das Spiel im TV?

Ja, die Partie zwischen Mainz und Wolfsburg ist im TV zu sehen, allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Im Free-TV gibt es die Bundesliga leider nur in seltenen Ausnahmefällen live zu sehen. Die Übertragungsrechte für die höchste deutsche Spielklasse teilen sich der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag, die übrigen Partien sind bei Sky zu sehen.

Daraus lässt sich also schlussfolgern, dass auch das heutige Spiel nur bei Sky zu sehen ist.

Was braucht Ihr jetzt aber, um Zugriff auf die Sender von Sky zu bekommen? Dafür müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Hierbei stehen Euch dann unterschiedliche Pakete zur Auswahl, die Ihr kaufen könnt. Je nach Paket seht Ihr unterschiedliche Inhalte. Welche Pakete genau es gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga live sehen zu können und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Habt Ihr dann ein gültiges Sky-Konto, könnt Ihr ganz bequem ab 15:30 Uhr das Spiel auf Sky Sport 4 verfolgen. Wenn Ihr lieber die Konferenz mit den übrigen Spielen sehen wollt, dann seid Ihr bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Partie per LIVE-STREAM verfolgen

Parallel zur Pay-TV-Übertragung bei Sky gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier müsst Ihr allerdings wieder auf Sky zurückgreifen. Wie genau das geht, erklären wir Euch im Folgenden.

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Sky Go ist automatisch in jedem Sky-Abo enthalten. Hierbei handelt es sich also um den direkten LIVE-STREAM-Dienst des Bezahlsenders. Ihr müsst Euch einfach mit Euren Zugangsdaten auf der Sky-Go-App anmelden und habt dann Zugriff auf die LIVE-STREAM-Variante Eures gekauften Pakets.

Nötig ist dafür natürlich ein internetfähiges Gerät sowie eben ein gültiges Sky-Konto. Habt Ihr beides, dann könnt Ihr Euch hier anmelden und den LIVE-STREAM des Spiels Mainz vs. Wolfsburg auch von unterwegs über ein Tablet, Smartphone o.ä. verfolgen.

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt, ist das Sky Ticket. Euer Vorteil hierbei ist, dass Ihr kein langfristiges Abo bei Sky abschließen müsst. Das Sky Ticket bekommt Ihr für 29,99€ und habt dann 30 Tage lang Zugriff auf alle möglichen LIVE-STREAM-Inhalte von Sky.

Auch hier müsst Ihr Euch aber wieder für ein bestimmtes Ticket entscheiden. Mit dem Supersport-Ticket seht Ihr die 1. und 2. Bundesliga sowie den DFB-Pokal und die Premier League im LIVE-STREAM.

Nach einem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Sky Ticket holen. Oder Ihr wählt direkt die Jahresabo-Variante und zahlt dann nur 24,99€ monatlich.

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Der LIVE-TICKER zur Bundesliga

Für alle, die nicht direkt live zusehen können, haben wir allerdings ebenfalls eine Lösung. Der LIVE-TICKER von GOAL hält Euch immer auf dem Laufenden, was Tore, Gelbe Karten, Auswechslungen und alles andere angeht. Ihr bleibt also immer up to date und das natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER!

FSV Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.