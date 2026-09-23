Frust unter Mourinho als Trumpf? Galatasaray wagt im Winter neuen Anlauf bei Real-Madrid-Star

Erst vor wenigen Wochen lehnte Eduardo Camavinga eine Offerte von Galatasaray Istanbul ab. Doch der türkische Meister will nicht aufgeben und macht sich offenbar weiter Hoffnungen, den französischen Nationalspieler an den Bosporus locken zu können. Im Sommer kassierte Galatasaray Istanbul trotz eines 50-Millionen-Angebots noch einen Korb, doch der türkische Topklub gibt sich im Werben um Reals Eduardo Camavinga offenbar nicht geschlagen. Im Winter soll bereits die nächste Offerte für den Franzosen folgen.

Bis zu 50 Millionen Euro Ablöse soll Galatasaray Real Madrid im Sommer geboten haben für den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga. Real Madrid schien gesprächsbereit, schließlich soll man den Franzosen intern als "nicht unverkäuflich" angesehen haben. Doch der Wechsel in die Türkei scheiterte - am Spieler.





Camavinga soll die Süper Lig nicht als seine bevorzugte nächste Arbeitsstätte ansehen, stattdessen wollte er sich dem Vernehmen nach bei Real Madrid durchsetzen. Unter dem neuen Trainer Jose Mourinho ist der vielseitig einsetzbare zentrale Mittelfeldspieler, der bei Real auch schon als Außenverteidiger agierte, kein Stammspieler. Allerdings kam er bisher durchaus auf seine Minuten. Mourinho setzte Camavinga bisher in allen sechs Spielen der Primera Division ein.

Nach Informationen der spanischen Sporttageszeitung "AS“ und des türkischen Portals "Fanatik" soll Galatasaray aber die Hoffnung auf Camavinga nicht aufgegben haben. Demnach bereitet der Klub von Leroy Sane bereits ein neues Angebot für Camavinga für den Winter vor. Galas Kalkül: Sollte Camavinga unter Mourinho dauerhaft nicht den Sprung in die erste Elf schaffen, könnte er aus Frust vielleicht doch einem Wechsel zu Gala zustimmen, und wenn auch zunächst nur leihweise.

Wie lange läuft der Vertrag von Eduardo Camavinga bei Real Madrid noch?

Camavinga profitierte im Sommer sicherlich davon, dass Rodri dem langen Werben von Real nicht nachgab und schließlich von Manchester City zum FC Barcelona wechselte. Dadruch erhöhte sich die Konkurrenz im Mittelfeld von Real zumindest nicht übrmäßig. Dennoch sind Aurelien Tchouameni und Federico Valverde in der Rangordnung der eher defensiv orientierten zentralen Mittelfeldspielern vor Camavinga angesiedelt.

Camavinga ist noch bis 2029 an Real Madrid gebunden.