Frust pur bei Gala und brisante Gerüchte: Romantische Rückkehr als Ausweg für Ilkay Gündogan?

"Ich will immer noch so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten", erklärte Ilkay Gündogan im September 2025 in einem emotionalen Statement in Richtung der Fans von Manchester City kurz und begründete damit seinen ablösefreien Wechsel zu Galatasaray Istanbul. Trotz seines fortgeschrittenen Alters fühle er sich noch fit und "ich glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions-League-Team auflaufen kann." Zudem könne der inzwischen 35-Jährige nun für den Lieblingsklub seiner Kindheit spielen, "in einem Land, das mir so viel bedeutet". Garniert wurde die Vertragsunterschrift mit einem Kinderbild von sich mit Gala-Cappy, welches er kurz zuvor gepostet hatte.

Ziemlich genau 13 Monate später haben sich Gündogans Traumvorstellungen allerdings in Luft aufgelöst. Die ihm so wichtige Spielzeit geht gen null. Mickrige elf Minuten stehen auf zwei Spiele verteilt zu Buche. Zuletzt schmorte er in der Süper Lig sechsmal in Serie die volle Distanz über auf der Ersatzbank. Wenig überraschend überwiegt aktuell der Frust die Tatsache, dass er das Trikot seines Herzensklubs aus Kindertagen trägt. Dennoch verwunderte es, dass dem sonst so besonnenen Routinier am Samstag derart die Hutschnur in aller Öffentlichkeit platzte.

Auf die Frage, ob er sich für das Wiedersehen mit Ex-Verein FC Barcelona am Dienstag in der Champions League bereit fühle, antwortete Gündogan nach abermals 90 Minuten auf Ersatzbank gegen Kasimpasa patzig: "Ich spiele doch nicht - warum sollte ich also bereit sein?" Eine Aussage, die erwartungsgemäß für mächtig Zündstoff in der stets emotionalen türkischen Presselandschaft und Fanszene sorgte. Dementsprechend bemüht war Galatasaray-Trainer Okan Buruk anschließend, dem Thema schnellstmöglich Wind aus den Segeln zu nehmen. "Ich finde, Ilkays Aussage wurde falsch verstanden. Der Junge könnte nach dem Spiel etwas angespannt gewesen sein, weil er sich aufgewärmt hat und dann nicht eingewechselt wurde", sagte er laut des Journalisten Burhan Can Terzi und betonte: "Ich habe dem keine große Bedeutung beigemessen, denn Ilkay trainiert gut und wartet darauf, zu spielen."

Gegessen dürfte das Thema für Gündogan damit aber nicht sein. Ein Abschied scheint immer näher zu rücken. Gleichwohl kommt seine Degradierung zum Bankdrücker auch nicht aus heiterem Himmel.

Nächste Spiele GAL Champions League 15:00 BAR

Ilkay Gündogan in der Kritik: Darum hat sich seine Bankdrücker-Rolle schon angedeutet

Schon kurz nach der von den heißblütigen Anhängern frenetisch bejubelten Ankunft war zu erkennen, dass Gündogan auf Dauer keinen leichten Stand am Bosporus haben wird. Der Mittelfeldspieler, von Pep Guardiola für seine Technik und Cleverness am Ball einst regelrecht vergöttert, hatte sichtlich Anpassungsprobleme. Dabei hatte er nach seiner Rückkehr zu den Skyblues in Folge des einjährigen Intermezzos bei Barca noch regelmäßig auf dem Platz gestanden. Stolze 54 Einsätze, davon 33 in der Premier League und zehn in der Königsklasse, waren es am Ende. Wer noch so im Saft steht, wird im qualitativ zweifellos schlechteren Oberhaus der Türkei wohl einen Stammplatz haben? Das dürfte sich so manch einer und offensichtlich auch Gündogan gedacht haben, lassen dies die Worte aus seinem Abschieds-Post klar durchklingen.

Ein Trugschluss, wie sich schnell herausstellte. Zwar kam Gündogan zumindest regelmäßig zum Zug, vom Status des unangefochtenen Stammspielers war er aber weit entfernt. Bei 32 Aufritten in Liga und Champions League wurde er zwölfmal ein- und 15-mal ausgewechselt. Nun ist es schon eine Seltenheit, dass seine Rückennummer überhaupt auf der Auswechseltafel in Neonfarben erscheint. Die Kritik - von der ihm auch Teamkollege Leroy Sane ein Liedchen singen kann - in den Gazetten, der Expertenlandschaft und bei Social Media ist damals wie heute dieselbe: Gündogan sei zu langsam, nehme zu wenig Einfluss auf das Spiel und weise Fitnessdefizite auf.

"Man kennt die Mängel seit zweieinhalb Monaten, und dann wird İlkay eingewechselt – der auf dem Platz gar nicht stattfindet. Manche im Trainingszentrum sagen, er laufe nicht schnell genug", sagte beispielsweise der frühere türkische Nationalspieler Nihat Kahveci nach Gündogans fünfminütigem Kurzeinsatz zum Champions-League-Auftakt gegen Sporting Lissabon vor wenigen Wochen. Gündogans Frau schlug sich im Zuge dessen im Internet mit enttäuschenden Fans von Cim Bom herum. Die trotzige Antwort auf teils wüste Beleidigungen gegen ihren Mann in den sozialen Netzwerken: "Wenn ihr wissen wollt, warum Ilkay nicht spielt, fragt euren Trainer, nicht mich."

Getty Images

Vertrag von Großverdiener läuft aus: Ilkay Gündogan dementiert Gerücht

Dass Gündogan seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern wird, ist dem Vernehmen nach ausgeschlossen. Die türkische Tageszeitung Sabah berichtet gar davon, dass Gala auf einen Wechsel im Winter drängen würde. Allein, um Gündogans üppiges Jahressalär von kolportierten 4,5 Millionen Euro von der Gehaltsliste zu bekommen, wolle der Klub aus der türkischen Metropole schnellstmöglich die Reißleine ziehen und den Altstar vom Hof jagen. Buruk soll außerdem keine Anstalten machen, ihm nochmal eine größere Rolle im weiteren Saisonverlauf einzuräumen.

Gündogan selbst stellte gegenüber Mundo Deportivo derweil klar, keine Wechselgedanken zu hegen. "Die Transfergerüchte stimmen nicht. Ich möchte auch nach dem Winter-Transferfenster hierbleiben und alles dafür geben, mit Galatasaray einen weiteren Titel zu gewinnen." Ein weiteres Indiz für eine Ente: Potenzielle Abnehmer waren in besagtem Bericht nicht genannt worden.

Im Sommer könnte ein ambitionierter Ex-Klub aus Deutschland ein Ausweg darstellen. Nicht etwa der BVB, sondern Zweitligist 1. FC Nürnberg. Die Franken stehen nach einem fulminanten Saisonstart mit beeindruckendem Offensiv-Fußball unter Trainer Miroslav Klose und dank einer beeindruckenden Transferpolitik sowie Nachwuchsarbeit mit 17 Punkten aus sieben Spielen auf Platz zwei in der Tabelle.

Ilkay Gündogan: Rückkehr zur alten Liebe?

Gündogan hatte seine Profi-Karriere im Jahr 2009 beim Club begonnen, die Gerüchte über ein mögliches Comeback halten sich seit Jahren. Auch, weil er immer wieder öffentlich mit einer Rückkehr kokettiert. "Natürlich kann ich mir vorstellen, zurückzukehren. In welcher Rolle auch immer. Ob das jetzt noch ein, zwei Jahre als Spieler oder vielleicht als Funktionär, Trainer – weiß ich nicht. Das kann alles möglich sein", sagte Gündogan in einem Sky-Interview im Juli.

Voraussetzung für eine Rückkehr des verlorenen Sohns, welche die Herzen von Fußballromantikern und vor allem den FCN-Anhängern höher schlagen ließe, wäre wohl der Aufstieg in die Bundesliga. Ein Wiedersehen im Winter wäre ob der finanziellen Hürde ohnehin unwahrscheinlich gewesen, sollte Galatasaray Gündogans Vertrag nicht wider Erwarten auflösen. Auch ein Leihgeschäft stellt keine Übergangslösung dar. Die FIFA-Statuten besagen, dass ein Profi zum Zeitpunkt des Leih-Endes noch mindestens ein Jahr Restvertrag (oder eine entsprechende Anschluss-Option) beim Stammklub besitzen muss, damit sie nicht abgeschoben werden können und daraufhin nicht vereinslos sind.

Sollte Gündogan tatsächlich in den sauren Apfel beißen und sich noch ein halbes Jahr mit seiner Situation abfinden, könnte er im Sommer ablösefrei in Nürnberg anheuern - um bei seiner alten Liebe dann endlich wieder dem nachzukommen, was er am meisten liebt: Fußball spielen.

IMAGO

Die Profi-Stationen von Ilkay Gündogan